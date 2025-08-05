Ünlü sunucu yazlık evinde manzaraya karşı doğum yaptı... Benim karım bir süper kahraman!

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Bu mutlu çift, BBC 1 radyo kanalının sunucularından Vick Hope ile DJ kocası Calvin Harris.

Çift, Ibiza'da bulunan yazlık mülklerinde oğullarına kavuştuklarını sosyal medyadan duyurdu. Erkek bebeğe Micah adının verildiği de mutlu çiftin paylaştığı bilgiler arasında.

41 yaşındaki DJ Calvin Harris'in paylaşımlarına bakılırsa 35 yaşındaki Vick Hope, oğlunu açık havaya yerleştirilen büyük bir havuz içerisinde dünyaya getirdi.

'KARIM BİR SÜPER KAHRAMAN'

Harris, bebeklerinin 20 Temmuz günü dünyaya geldiğini belirtti paylaşımında.

Sonra da karısı Vick Hope'a övgüler yağdırdı: "Karım bir süper kahraman.. Ve ben onun bilgeliğine hayranım" diye yazdı. Ardından da oğullarına "Seni çok seviyoruz Micah" diye seslendi.

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DJ Calvin Harris, bu arada karısının sonradan kapsül şeklinde ilaç haline getirilen plasentasının görüntülerine de yer verdi paylaşımında. Bu doğal ilacın doğum sonrası faydalı olduğuna inanılıyor ve özellikle gösteri dünyasında bazı çiftler tarafından kullanılıyor.

Bazı insanlar doğumdan sonra bu plasentayı yiyerek doğum sonrası depresyonuna karşı önlem aldıklarına inanıyor. Aynı zamanda plasentanın vücuttaki hormon dengesini sağladığına, ruh halini iyileştirdiği ve annenin süt üretimine olumlu katkıda bulunduğuna da inanılıyor.

Sosyal medya paylaşımlarına göre Vick Hope, yazlık evinin balkonuna konulan bir havuzun içinde manzaraya karşı doğum yaptı.





O anlarda kocası Calvin Harris de yanındaydı.





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Harris, daha sonra oğluyla oturup bahçe keyfi yaptı.





MAYIS AYINDA DOĞUM İZNİNE ÇIKIP IBIZA'YA GİTTİLER

Sunucu Vick Hope ile DJ Calvin Harris'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı da geldi.

Vick Hope, geçtiğimiz mayıs ayında doğum iznine ayrıldı. Aslında İngiltere'nin Gloucestershire kentinde yaşayan çift, sonra da soluğu Ibiza'daki Terra Masia adlı çiftlikte aldı.

Vick Hope, bebeğinin dünyaya gelmesini burada bekledi. Bu süreçte de zaman zaman sosyal medya sayfasından karnının nasıl büyüdüğünü, oğlunun doğumu için nasıl geri sayım yapıldığını gözler önüne serdi.

Vick Hope, hamile olduğunu doğum iznine ayrılmadan kısa bir süre önce sunduğu programda duyurdu. Zaten sonra da doğum iznine ayrıldı.

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Calvin Harris ile Vick Hope, 2022 yılında romantik ilişki yaşamaya başladı. Çift 2023 yılında evlendi. Micah, çiftin ilk çocuğu...