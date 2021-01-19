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Haber Giriş: 19.01.2021 - 16:13 | Son Güncelleme:

Ünlü sunucu ve yazar Susannah Constantine buz gibi denizde yüzüyor

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Ünlü İngiliz sunucu, yazar, moda gurusu, gazeteci ve tasarımcı Susannah Constantine, donduran soğuklara meydan okuyor.

58 yaşındaki Constantine, sık sık buz gibi denize giriyor ve bu sırada çekilen fotoğraf ve videolarını da sosyal medya sayfasından paylaşıyor.

Ünlü sunucu ve yazar Susannah Constantine buz gibi denizde yüzüyor
Takipçileri Constantine'in bu paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Bir takipçisi onun denizden çıkarken çekilen bir fotoğrafındaki görüntüsünü James Bond filmi sahnesine benzetti.
Ünlü sunucu ve yazar Susannah Constantine buz gibi denizde yüzüyor

Birçok takipçisi Susannah Constantine'in buz gibi havada denize girmesini "çılgınca ve harika" olarak nitelendirdi.

Ünlü sunucu ve yazar Susannah Constantine buz gibi denizde yüzüyor
Constantine'in bir başka takipçisi de kendisinin de deniz kenarında yaşadığını ama böyle bir girişimde asla bulanamayacağını yazdı.
Ünlü sunucu ve yazar Susannah Constantine buz gibi denizde yüzüyor
Kendileri de soğuk havada denize giren takipçileri de bunun son derece eğlenceli bir durum olduğunu dile getirdi.

 

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