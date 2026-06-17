Ünlü sunucu program sırasında kanser olduğunu açıkladı… Hayranları büyük şokta: Seni 20 yıldır izliyoruz, bizi bırakma!

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Top Gear (2002–2015), The Grand Tour (2016–2024) ve şu anda 5. sezonu yayınlanan Clarkson's Farm gibi sevilen programların deneyimli sunucusu, ekran yıldızı Jeremy Clarkson kansere yakalandı.

66 yaşındaki deneyimli isim hastalığının “agresif” yani hızlı yayınlan ve zor tedavi edilen bir tür olduğunu açıklayınca hayranları büyük bir üzüntüye kapıldı.

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Halihazırda beşinci sezonu yayınlanan Clarkson's Farm'ın son iki bölümünde yaşadığı zorlu süreci izleyicilerine anlatan ve bu arada gözyaşlarını zor tutan Jeremy Clarkson hayranlarını da şaşkına çevirdi.

Çok sevdikleri ismin programını izlerken bir anda onun prostat kanseri olduğunu ve hastalığının agresif türden olduğunu öğrenen hayranları sosyal medyaya koşarak ünlü sunucuya geçmiş olsun dileklerini yolladı.

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Hastalığıyla ilgili haberler internette yayılınca, yıkılmış hayranlar tepkilerini “Şok edici son iki bölüm. Çok üzücü”, “Jeremy ve ailesi için dua ediyorum”, “'Bu korkunç, Jeremy harika bir adam!” gibi paylaşımlar yaparak gösterdi.

Ona moral vermek isteyenler ünlü izleyicileri “Güçlü kal Jeremy, bu lanet şeyi yeneceksin” derken onu kaybetmekten korkan hayranları da ünlü sunucunun sosyal medya hesabını “Kalbim kırık ve söyleyecek söz bulamıyorum. Jeremy'i kaybedemeyiz!!” mesajlarıyla doldurdu.

“20 yılı aşkın süredir seninleyiz. 20 yıl daha seninle olacağız. Sana çok sevgi, güç ve pozitif enerji gönderiyoruz. Kahrolsun kanser, bunu başaracaksın.”

Clarkson's Farm'ın son iki bölümünde, gözle görülür şekilde duygusal olan sunucu, programı birlikte hazırladığı sunucuları Charlie ve Kaleb Cooper'a haberi iletti ve bir anda onlara "Kanser oldum." deyiverdi.

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Ona inanmakta zorlanan sunucu arkadaşı “Hayır, olamaz! Nerede?” diye sorunca Jeremy Clarkson cevap olarak “Kimseyi ilgilendirmeyecek bir yerde. Mayıs ayından beri biliyorum” dedi.

Üç çocuk babası olan Clarkson prostat kanserine yakalandığını ve bunun hastalığın agresif bir türü olduğunu söylerken çok sevdiği programdan da bir süre ayrılmak zorunda kalacağını açıkladı.

Mayıs ayında bir sağlık kontrolünden geçtim, hatırlıyorsun. Geçen hafta ortadan kayboldum ve biyopsi yaptırdım, kanser ve agresif, ama çok erken evrede, bu yüzden tedavi olacağım. Çiftlikteki hasadı bitirip sonra tedaviye başlayabilmeyi umuyordum ama bunu yapamayacağım.”

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Ameliyat olması gerektiğini söyleyen Jeremy Clarkson, bundan hoşlanmasa da vücudunun bir süre “devre dışı” kalacağını söylüyor.

Ünlü sunucu programın sondan bir önceki bölümünde kanser olduğunu açıkladıktan sonra son yayınlanan bölümünde de ne yazık ki seyircilerinin karşısına hastane yatağında çıktı.

Tedavisinde terslikler yaşanan usta televizyoncu “Tedavinin bir kısmı ters gitti, bir süre burada kalacağım. Ağızdan hiçbir şey yiyemiyorum, ne olacağını bilmiyorum” dedikten sonra izleyicilerini bir kez daha şoke etti.

Clarkson, dün Instagram hesabından paylaştığı bir klipte, izleyicileri yaklaşan bölümlerin “izlemesi zor” olacağı konusunda uyararak, her şeyin yolunda gitmediğine dair önceden ipuçları vermişti.

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“Eğer her şey başarılı olursa, altıncı sezonda görüşürüz, olmazsa görüşmeyiz. Herkes kendine iyi baksın.”

Bu, Jeremy Clarkson’un hayranlarını ilk korkutuşu değil… Ünlü sunucu için son yıllar zorlu geçmişti. Clarkson 2024 yılında göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Jeremy Clarkson atardamarlarından birinin tamamen tıkalı olduğunu ve farkında olmadan ölümle burun buruna yaşadığını öğrendi…

Neyse ki cerrahlar, daralmış veya tıkalı koroner atardamarlara yerleştirilen ve kan akışını eski haline getiren küçük, genişleyebilir bir ağ tüpü olan stent takarak sorunu çözebildiler.

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İkinci evliliğinden Emily (31), Finlo (29) ve Katya (25) adında üç çocuğu olan ünlü sunucu 2017’den beri İrlandalı eski model Lisa Hogan’la birlikte. Ünlü çift Clarkson's Farm programındaki çiftliği de birlikte işletiyorlar ve yıllar içinde ekranların en sevilen ikililerinden biri haline geldiler.