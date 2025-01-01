Ünlü sunucunun mutlu günü... Kızını böyle gördükçe yüzünde güller açtı

Haberin Devamı

İşte ekranların güzel sunucusu da yeni yılı tam da böyle bir mutluluk içinde karşıladı. Güzel kızının gençlik aşkını evinde ağırladı ve yeni yıla da bir aile olarak onlarla birlikte girdi.

KIZININ MUTLULUĞUNU GÖRDÜKÇE YÜZÜNDE GÜLLER AÇTI

Kızının gülen yüzünü gördükçe kendi yüzünde de güller açan bu ünlü, İngiliz sunucu Amanda Holden.

1995 yılında evlendiği Chris Hughes ile iki tane kız çocuk sahibi olan Holden, yeni yılı büyük kızı Lexi'nin sevgilisiyle birlikte karşıladı.

Daha doğrusu, 18 yaşındaki Lexi, sevgilisini ilk kez aile içine çıkardı ve sosyal medyadan da aşkını ilan etti.

Amanda Holden ve Chris Hughes, yeni yılı İskoçya'daki evlerinde küçük kızları Hollie ve büyük kızları Lexi ile onun sevgilisiyle birlikte karşıladı.

Haberin Devamı

Hem Holden'ın kocası Hughes'un hem de Lexi'nin sevgilisinin İskoç yerel kıyafetleri giymesi de dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü sunucu Amanda Holden'ın büyük kızı Lexi, yılbaşı gecesinde erkek arkadaşını da aile partisine getirdi.





GEÇEN YAZ LİSEDEN MEZUN OLDU

Amanda ve Chris, geçen yılın temmuz ayında Lexi'nin bir başka mutluluğuna tanıklık etti. Lexi'nin lise mezuniyet töreninde mutluluktan ayakları yerden kesildi ünlü çiftin.

Hatta Holden o gün kızıyla benzer çiçek desenli elbise bile giydi.

Güzelliğiyle dikkat çeken Lexi ya da tam adıyla Alexa, bu özelliğinin karşılığını da aldı. Genç kız geçen yıl düzenlenen Londra Moda Haftası'nda ünlü bir moda markası için podyuma çıkıp mankenlik yaptı.

Haberin Devamı

İLK KOCASINI ÇOCUK İSTEMEDİĞİ İÇİN ALDATIP TERK ETMİŞTİ

Amanda Holden, şimdi ikinci kocası Chris Hughes ile birlikte iki kızını büyütüyor. Ama ilk kocasından bir çocuk doğurmak istemediği için ayrılmış, hatta onu aldatmıştı.

Holden 22 yaşındayken tanıştığı ilk kocası Les Denis ile 1995 yılında evlendi. Aralarında büyük yaş farka vardı. Kocası o sırada 40 yaşındaydı.

Holden, düğünden beş yıl sonra bir yapımda birlikte çalıştığı Neil Morrisey ie ilişki yaşadı. Olay ortaya çıkınca da Holden ile ilk kocası Denis boşandı.Bunun altında yatan aşka bir neden vardı. Holden, anne olmayı istiyordu. Ama çocuklarının babasının kocası Les Denis olmasını istemiyordu.

Haberin Devamı

Sonuç olarak araya aldatma da girince Holden ile Denis boşandı. Amanda Holden 2008 yılında şu andaki kocası Chris ise evlendi ve iki tane kız çocuğu dünyaya getirdi.