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Ünlü sunucu ölümün kıyısından dönmüştü… 'Ben gidince okusunlar diye çocuklarıma mektuplar yazdım'

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#Davina Mccall#Beyin Tümörü#Sunucu
Ünlü sunucu ölümün kıyısından dönmüştü… Ben gidince okusunlar diye çocuklarıma mektuplar yazdım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 07:20

Ekranların en sevilen sunucularından biriydi. 2000’lerin başından beri sunduğu yarışma programlarıyla yüzünü herkes ezberlemiş, gösterdiği başarılarla bir de kraliyet nişanı kazanmıştı.

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Geçen yılın kasım ayında ise kötü haberi hayranlarına kendisi duyurdu ve beyninde tümör olduğunu açıkladı.

Ünlü sunucu ölümün kıyısından dönmüştü… Ben gidince okusunlar diye çocuklarıma mektuplar yazdım
Davina McCall, başarıları kraliyet tarafından bile nişanla ödüllendirilen, ekranların en sevilen sunucularından biri

YAŞAM SAVAŞINI KAZANDI

57 yaşındaki ünlü sunucu Davina McCall, kötü huylu olmayan ancak bulunduğu yerden dolayı onu her an öldürebilecek olan tümörü aldırmak için büyük bir ameliyat geçirdi.

Ölümle yaşam arasındaki incecik çizgiye tutunan ve riskli ameliyattan kurtulan yıldız isim katıldığı yayında o kâbus gibi günlerde yaşadıklarını anlattı.

Ünlü sunucu ölümün kıyısından dönmüştü… Ben gidince okusunlar diye çocuklarıma mektuplar yazdım
Geçen sene beyninde tümör olduğunu kendi duyuran ünlü sunucu çok kritik bir ameliyat geçirdikten sonra sağlığına tekrar kavuştu

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ÜÇ ÇOCUĞUNA ÜÇ AYRI MEKTUP YAZMIŞ...

Davina, hayatta kalamama ihtimaline karşı tüm çocuklarına, 23 ve 21 yaşındaki kızları Holly ve Tilly’yle 18 yaşındaki oğlu Chester’a ayrı ayrı mektuplar yazdığını itiraf etti.

“Yapmak istediğim şey, eğer başaramazsam hepsinin kendi yollarını bulabileceğini onlara anlatmaktı. Beni çok gururlandırıyorlar” dedi ünlü sunucu.

Ünlü sunucu ölümün kıyısından dönmüştü… Ben gidince okusunlar diye çocuklarıma mektuplar yazdım
Üç yetişkin çocuğu olan  Davina McCall, öleceğini düşünüp onlara mektuplar yazmış, kendisi bu dünyadan ayrıldıktan sonra okusunlar diye bu mektupları vasiyetine eklemişti

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TÜM SEVDİKLERİNİ BİR WHATSAPP GRUBUNA TOPLAMIŞ

Davina McCall bununla da kalmamış, sevdiklerinin hepsini bir Whatsapp grubuna toplamıştı. Hakkında olan bitenleri medyadan değil ondan duysunlar istemiş, yakın çevresini durumu hakkında bilgilendirmişti.

Bu üzücü bir şey olsa da ünlü sunucu hepsini bir gruba topladığı sevdiklerinin ne kadar kalabalık olduğunu görünce “Hayatımda gerçekten değer verdiğim ne kadar çok insan var ki” diye düşünüp sevinmişti.

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Ünlü sunucu ölümün kıyısından dönmüştü… Ben gidince okusunlar diye çocuklarıma mektuplar yazdım

BEYNİNDEKİ TÜMÖRE BİR İSİM BİLE TAKMIŞTI

Ameliyatı yaklaştıkça üç çocuk annesi kadın ölümden o kadar korkmaya başladı ki kendisi bu dünyadan ayrıldıktan sonra olacakları düşünmeye başladı. Ve çocuklarına dileklerini bildiren mektuplar yazdı. Bunları da vasiyetinin içine ekledi.

Neşesini kaybetmemek için beynindeki tümöre bir isim bile vermişti oysa… “Beyin tümörüme Jeffrey adını verdim. Ona bir isim vermem gerekiyordu. Jeffrey adında hiç arkadaşım yoktu, bu yüzden ona Jeffrey adını vermek iyi bir fikir gibi geldi” diyordu.

Ünlü sunucu ölümün kıyısından dönmüştü… Ben gidince okusunlar diye çocuklarıma mektuplar yazdım
Neşesini hiç kaybetmeyen, etrafındaki insanların ona acımasını da istemeyen  Davina McCall beyin tümörüne Jeffrey diye isim bile takmıştı

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"HAYATIM BİR DAHA ASLA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Durumunun ciddiyetine rağmen kimsenin ona acımasını istemeyen Davina McCall “İnsanların bana ölebilirmişim gibi bakmasını istemiyorum” demişti.

Ünlü sunucu şimdi iyileşirken hayata yeni bir bakış açısıyla bakıyor ve “Hayatın bir daha asla eskisi gibi olmayacağını hissediyorum, ama iyi anlamda. Korku içinde yaşanan bir hayat, yarım yaşanmış bir hayattır. Yapılacaklar listenizi şimdi yazın. Çok geç olana kadar beklemeyin” diyor.

Ünlü sunucu ölümün kıyısından dönmüştü… Ben gidince okusunlar diye çocuklarıma mektuplar yazdım

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#Davina Mccall#Beyin Tümörü#Sunucu

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