Ünlü sunucu ölümün kıyısından dönmüştü… 'Ben gidince okusunlar diye çocuklarıma mektuplar yazdım'

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Geçen yılın kasım ayında ise kötü haberi hayranlarına kendisi duyurdu ve beyninde tümör olduğunu açıkladı.
YAŞAM SAVAŞINI KAZANDI
57 yaşındaki ünlü sunucu Davina McCall, kötü huylu olmayan ancak bulunduğu yerden dolayı onu her an öldürebilecek olan tümörü aldırmak için büyük bir ameliyat geçirdi.
Ölümle yaşam arasındaki incecik çizgiye tutunan ve riskli ameliyattan kurtulan yıldız isim katıldığı yayında o kâbus gibi günlerde yaşadıklarını anlattı.
ÜÇ ÇOCUĞUNA ÜÇ AYRI MEKTUP YAZMIŞ...
Davina, hayatta kalamama ihtimaline karşı tüm çocuklarına, 23 ve 21 yaşındaki kızları Holly ve Tilly’yle 18 yaşındaki oğlu Chester’a ayrı ayrı mektuplar yazdığını itiraf etti.
“Yapmak istediğim şey, eğer başaramazsam hepsinin kendi yollarını bulabileceğini onlara anlatmaktı. Beni çok gururlandırıyorlar” dedi ünlü sunucu.
TÜM SEVDİKLERİNİ BİR WHATSAPP GRUBUNA TOPLAMIŞ
Davina McCall bununla da kalmamış, sevdiklerinin hepsini bir Whatsapp grubuna toplamıştı. Hakkında olan bitenleri medyadan değil ondan duysunlar istemiş, yakın çevresini durumu hakkında bilgilendirmişti.
Bu üzücü bir şey olsa da ünlü sunucu hepsini bir gruba topladığı sevdiklerinin ne kadar kalabalık olduğunu görünce “Hayatımda gerçekten değer verdiğim ne kadar çok insan var ki” diye düşünüp sevinmişti.
BEYNİNDEKİ TÜMÖRE BİR İSİM BİLE TAKMIŞTI
Ameliyatı yaklaştıkça üç çocuk annesi kadın ölümden o kadar korkmaya başladı ki kendisi bu dünyadan ayrıldıktan sonra olacakları düşünmeye başladı. Ve çocuklarına dileklerini bildiren mektuplar yazdı. Bunları da vasiyetinin içine ekledi.
Neşesini kaybetmemek için beynindeki tümöre bir isim bile vermişti oysa… “Beyin tümörüme Jeffrey adını verdim. Ona bir isim vermem gerekiyordu. Jeffrey adında hiç arkadaşım yoktu, bu yüzden ona Jeffrey adını vermek iyi bir fikir gibi geldi” diyordu.
"HAYATIM BİR DAHA ASLA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"
Durumunun ciddiyetine rağmen kimsenin ona acımasını istemeyen Davina McCall “İnsanların bana ölebilirmişim gibi bakmasını istemiyorum” demişti.
Ünlü sunucu şimdi iyileşirken hayata yeni bir bakış açısıyla bakıyor ve “Hayatın bir daha asla eskisi gibi olmayacağını hissediyorum, ama iyi anlamda. Korku içinde yaşanan bir hayat, yarım yaşanmış bir hayattır. Yapılacaklar listenizi şimdi yazın. Çok geç olana kadar beklemeyin” diyor.