Ünlü sunucu mesleğini evlâtlık kızı için feda etmiş... O doğurmadan anne olmuştu...

Haberin Devamı

Tam da böyle bir fedakarlığı TV ekranlarının ünlü sunucusu yaptı. Geçen yıl sağlığı bozulan ve hala tam olarak iyileşemeyen kızı için neredeyse hayatını verdiği mesleğini ağlaya ağlaya bıraktı.

Amacı ise hem hasta küçük kızının hem de onun ablasının daha doğal, kalabalık ve gürültüden uzak bir ortamda doğaya daha yakın bir şekilde büyümesini sağlamak.

26 YILLIK MESLEĞİNE GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ

Bu, yüreğe dokunan öykünün kahramanı tam 26 yıl boyunca ABD'de sunduğu Today (Bugün) adlı gündüz kuşağı programıyla hem şöhret hem servet kazanan Hoda Kotb.

60 yaşındaki iki çocuk annesi Kotb, kısa bir süre önce programı birlikte sunduğu arkadaşlarıyla yan yana gözyaşı dökerek son kez kamera karşısına geçmişti. O gün Kotb, iki küçük kızı için, onlara daha fazla zaman ayırabilmek adına bu kararı verdiğini anlatmıştı.

Haberin Devamı

Ama bu mesleğe vedanın ardındaki dokunaklı öykü sonradan ortaya çıktı.

Hoda Kotb'un 5 yaşındaki küçük kızı Hope, 2023 yılında ayrıntıları açıklanmayan ama ciddi olduğu bilinen bir hastalığa yakalandı. Aylarca hastanede kalan küçük kız taburcu oldu ama henüz tam olarak iyileşemedi.

Kotb People dergisine yaptığı açıklamada hem sağlığını daha tam olarak kazanamayan kızı Hope'un hem de 7 yaşındaki ablası Haley'in doğaya daha yakın bir ortamda huzurla büyümesi için mesleğini ve büyük kenti bırakıp daha sakin bir bölgeye taşınma kararı aldığını söyledi.

Gözden Kaçmasın Meğer düğününde hamileymiş... Gerçeği bir tek arkadaşı biliyormuş Haberi görüntüle

'KIZIM BÜYÜK BİR İLERLEME KAYDETTİ'

Ünlü sunucu, küçük kızı Hope'un ayrıntısını açıklamadığı sağlık sorununun tam olarak sona ermediğini ama büyük ilerleme kaydettiğini söyledi.

Kotb, Hope'un gerçekten olağanüstü bir bakım gördüğünü belirterek ailesine destek olan herkese teşekkür etti. Kotb "Bana artık durumu sağlam bir zemin bulmuş gibi geliyor" dedi.

Haberin Devamı

Mesleğini bırakan Hoda Kotb, bundan böyle hem kızları Haley ve Hope hem de annesi Sameha'ya daha fazla zaman ayıracak.

Hoda Kotb, kızları daha huzurlu, yeşil alanların bol olduğu bir yerde yaşayacağı ve çimlere çıplak ayakla basma olanağı bulacağı için mutlu olduğunu da ekledi.

İKİ KIZINI DA EVLÂT EDİNDİ

Buraya kadar olan kısım her anne söz konusu olduğunda gayet doğal. Ama ünlü sunucunun yaptığı fedakarlık, gerçek bir anne olmak için mutlaka çocuk dünyaya getirmek gerekmediğinin de bir kanıtı.

Çünkü Hoda Kotb kızları Haley ve Hope'u evlat edindi. Önce 2017 yılında Haley, ondan iki yıl sonra da Hope aileye katıldı.

Haberin Devamı

Hoda Kotb, artık 60'lı yaşlarında olduğunu ve bu on yılı daha farklı yaşamayı epeydir planladığını da sözlerine ekledi.

26 YILDIR EKRANIN YILDIZIYDI

Mesleğine duygulu bir şekilde veda eden Hoda Kotb, hazırlıklara önceden başladı Hoda Kotb. Önce New York'un Bronxville adlı zengin banliyö kasabasında güzel bir ev satın aldı.

O evi de baştan sona yeniletti. Böylece kızları ile birlikte hayatında açacağı yeni sayfanın ilk adımını da atmış oldu.

Kotb, Today (Bugün) adlı sabah programından ayrılma nedenini de kamera karşısında duygularına hakim olamadan anlattı.

Joel Schiffman ile evlenip boşanan Kotb, mesleğine veda ettiği canlı yayında "Kızlarım benim zaman pastamdan daha büyük bir payı hak ettiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Haberin Devamı

Hoda Kotb, sonra da izleyicisini daha da etkileyen başka sözler ekledi konuşmasına: "Sanki sınırlı bir zamanımız varmış gibi hissediyorum."

'NORMAL İNSANLAR GİBİ OKULA YÜRÜYEREK GİTTİK'

Hoda Kotb, bu ayın başlarında programdaki sunucu arkadaşı Jenna Bush Hager'e adım atmaya hazırlandığı yeni hayatına dair bazı ayrıntılardan söz etmişti.

Kotb "Her şey değişti... Artık tamamen yeni bir kasabada yaşayacağız, tamamen yeni bir okula gideceğiz. Her şey yepyeni" diye konuştu ünlü sunucu.

Sonra da iki kızıyla birlikte ilk kez yeni okuyacakları okula gittiğini, o gün spor ayakkabılar giydiğini, çocuklarıyla okula yürüdüğünü belirtti.

Haberin Devamı

Ardından bu yeniliğin kendisini en çok etkileyen yanını anlattı: "Bütün normal insanlar gibiydik. Bu harikaydı."

ARTIK ZENGİN BİR BANLİYÖDE YAŞAYACAK

Bu arada şunu belirtelim ki Hota Kotb'un iki kızıyla birlikte yeni hayatına başlayacağı yer öyle sıradan ve gözden uzak bir yer değil.

2018'de Forbes dergisinin "ABD'nin en zengin 100 yeri" listesinde sekizinci sırada yer aldı Bronxville.

Ama öyle gösterişli ve süslü bir yer de değil aynı zamanda.

İngiliz tarzı bir mimariye sahip olan bölge, sakinlerinin otomobil kullanmak yerine genellikle yürümeyi tercih ettiği bir banliyö. Ayrıca bölgede yaşayanlar da hali vakti yerinde kişiler.

Kısacası her ne kadar New York'un karmaşasından, günlük telaşından uzak olsa da oraya "bir taş atımı kadar" yakın ama aynı zamanda sükunet içinde bir bölge.

YAPIMCILAR YİNE DE ONUN KATKISINI İSTİYOR

Her ne kadar Kota Hotb, iki küçük kızına daha fazla zaman ayırmak için Today ve Today with Hoda & Jenna'daki işini bırakmış olsa da yapımcılar yine de onun kendilerine "birazcık" zaman ayırması konusunda umutlarını yitirmiş değil. Öyle ya da böyle programlara katkıda bulunmasını bekliyorlar

Bir kaynak Kotb'un hazırladığı podcast yayınını sürdürebileceğini belirtip "Bu konuyu çözmek için zamanımız var" diye görüşünü belirtti.

Bu arada Hota Kotb'un yıllarını verdiği programın ekibi de sosyal medya sayfalarından ünlü sunucuya "Aile ailedir... Sen her zaman bizim ailemizin bir parçası olarak kalacaksın" diye seslendi.