ÃœnlÃ¼ sunucu kÄ±zÄ±nÄ±n aÅŸk pozuyla dalga geÃ§ti : BakalÄ±m baban ne diyecek

Haberin Devamı

Sonunda aradığı aşkı buldu ve onunla hayatını birleştirdi. Hatta şu anda biri artık gençlik çağlarına gelen iki kız evlat sahibi bile oldu.

Kızlarından biri de büyüdü ve hatta sevgili bile edindi... Daha da öteside ünlü sunucu artık kızının sevgilisiyle sosyal medya paylaşımına şakacı yorumlar bile yapmaya başladı.



Bu anlattığımız ünlü, İngiliz sunucu Amanda Holden...

54 yaşındaki sunucunun Chris Hughes ile evliliğinden Lexi ve Hollie adında iki tane kızı var. Büyük kızı Lexi anrtık 18 aşıhda ve görünüşe göre bir de erkek arkadaşı var.

Lexi, ailesiyle birlikte çıktığı Yunanistan tatiline sevgilisini de götürdü. Hatta onunla bir teknede öpüşürken çekilen fotoğrafını da sosyal medya hesabındahn palyaştı.

Haberin Devamı

Amanda Holden da bu fotogrfı "Mrak edişyorum baban ne düşünecek yrumunu yapıp bir de gülen yütz emojisi koyup kendi sosşyal edya sayfasından paylaştı.



ÇOCUĞU OLMASIN DİYE İLK KOCASINI ALDATMIŞTI

Amanda Holden, şimdi ikinci kocası Chris Hughes ile birlikte iki kızını büyütüyor. Ama ilk kocasından bir çocuk doğurmak istemediği için ayrılmış, hatta onu aldatmıştı. Holden 22 yaşındayken tanıştığı ilk kocası Les Denis ile 1995 yılında evlendi.

Aralarında büyük yaş farka vardı. Kocası o sırada 40 yaşındaydı. Holden, düğünden beş yıl sonra bir yapımda birlikte çalıştığı Neil Morrisey ie ilişki yaşadı.

Olay ortaya çıkınca da Holden ile ilk kocası Denis boşandı.Bunun altında yatan aşka bir neden vardı. Holden, anne olmayı istiyordu.

Ama çocuklarının babasının kocası Les Denis olmasını istemiyordu. Sonuç olarak araya aldatma da girince Holden ile Denis boşandı.

Amanda Holden 2008 yılında şu andaki kocası Chris ise evlendi ve iki tane kız çocuğu dünyaya getirdi.

Haberin Devamı

ARALARINDA ÇOK YAŞ FARKI VARDI

Şimdi filmi biraz geriye saralım. Amanda Holden ile Les Dennis, bundan 30 yıl önce yani 1993 yılında tanıştılar.

Holden o sırada henüz 22 yaşındaydı. Les Dennis ise ondan epeyce büyüktü, artık 40 yaşına gelmişti. Her ikisi de The Sound of Music adlı yapımda kamera karşısına geçiyodu.

Amanda Holden ve Les Dennis, bu yaş farkını umursamadan birbirlerine aşık oldular ve evlendiler. O sırada takvimler 1995 yılını gösteriyordu.

Fakat düğünden 5 yıl sonra Holden'ın bir Hapy Birthday Shakespeare adlı oyunda birlikte sahneye çıktığı rol arkadaşı Neil Morrisey ile ilişki yaşadığı ortaya çıkınca işler sarpa sardı.

Haberin Devamı

Amanda Holden bunun sadece cinsellikle ilgili bir kaçamak olduğunu söyledi sonradan. Ama arada farklı ayrıntılar da vardı.

ONDAN ÇOCUK DOĞURMAK İSTEMEMİŞ

Tabii ki bu olayın ortaya çıkmasından sonra Amanda Holden ile Les Dennis yollarını ayırdı. İşte Holden'ın o ayrılık sürecinde yaptığı bir açıklama da tekrar gün yüzüne çıktı.

Holden ayrılmak üzere olduğu Les Dennis ile ilgili bir açıklama yaptı. O dönemde çocuk sahibi olmayı çok istediğini söyledi. Hatta anlattığına göre önünde uzanan yıllar içinde bir değil birkaç çocuk sahibi olabilecek gibi hissediyordu kendini.

Fakat sonra duyan herkese acımasız gelen o cümleyi sarf etti: " Çok çocuk istiyordum. Ama onları Les ile yapmak istemedim."

Haberin Devamı

Amanda Holden, Les Dennis'e boşanmayı öneren kişinin de kendisi olduğunu itiraf etti. "Gözden düşmeyle başa çıkabilmenin inanılmayacak kadar zor olduğunu biliyorum. Ben beğenilmemeye dayanamıyorum" dedi.

Bu duygunun da kendisini rol arkadaşıyla bir ilişki yaşamaya yönelttiğini saklamadı Amanda Holden. Neden bir başka ilişki yaşadığı ve kocasını aldattığı hakkında da şunları söyledi " Bir ilişki yaşadım ve bir gecede korkunç bir insana dönüştüm. Les ile ilgili kötü duygularım yok. Onun için en iyisini diliyorum. İkimiz de hayatımıza devam ettik."

Amanda Holden sonradan 2008'de Chris Hughes ile evlendi...Çiftin iki tane kızı bulunuyor.

Haberin Devamı