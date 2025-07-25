ÃœnlÃ¼ sunucu kÄ±zÄ±nÄ±n aÅŸk pozuyla dalga geÃ§ti : BakalÄ±m baban ne diyecek

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Sonunda aradÄ±ÄŸÄ± aÅŸkÄ± buldu ve onunla hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Hatta ÅŸu anda biri artÄ±k genÃ§lik Ã§aÄŸlarÄ±na gelen iki kÄ±z evlat sahibi bile oldu.

KÄ±zlarÄ±ndan biri de bÃ¼yÃ¼dÃ¼ ve hatta sevgili bile edindi... Daha da Ã¶teside Ã¼nlÃ¼ sunucu artÄ±k kÄ±zÄ±nÄ±n sevgilisiyle sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±na ÅŸakacÄ± yorumlar bile yapmaya baÅŸladÄ±.

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54 yaÅŸÄ±ndaki sunucunun Chris Hughes ile evliliÄŸinden Lexi ve Hollie adÄ±nda iki tane kÄ±zÄ± var. BÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Lexi anrtÄ±k 18 aÅŸÄ±hda ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bir de erkek arkadaÅŸÄ± var.

Lexi, ailesiyle birlikte Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Yunanistan tatiline sevgilisini de gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Hatta onunla bir teknede Ã¶pÃ¼ÅŸÃ¼rken Ã§ekilen fotoÄŸrafÄ±nÄ± da sosyal medya hesabÄ±ndahn palyaÅŸtÄ±.

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Amanda Holden da bu fotogrfÄ± "Mrak ediÅŸyorum baban ne dÃ¼ÅŸÃ¼necek yrumunu yapÄ±p bir de gÃ¼len yÃ¼tz emojisi koyup kendi sosÅŸyal edya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

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Ã‡OCUÄžU OLMASIN DÄ°YE Ä°LK KOCASINI ALDATMIÅžTI

Â Amanda Holden, ÅŸimdi ikinci kocasÄ± Chris Hughes ile birlikte iki kÄ±zÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor. Ama ilk kocasÄ±ndan bir Ã§ocuk doÄŸurmak istemediÄŸi iÃ§in ayrÄ±lmÄ±ÅŸ, hatta onu aldatmÄ±ÅŸtÄ±. Holden 22 yaÅŸÄ±ndayken tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ilk kocasÄ± Les Denis ile 1995 yÄ±lÄ±nda evlendi.

AralarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k yaÅŸ farka vardÄ±. KocasÄ± o sÄ±rada 40 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Holden, dÃ¼ÄŸÃ¼nden beÅŸ yÄ±l sonra bir yapÄ±mda birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Neil Morrisey ie iliÅŸki yaÅŸadÄ±.

Olay ortaya Ã§Ä±kÄ±nca da Holden ile ilk kocasÄ± Denis boÅŸandÄ±.Bunun altÄ±nda yatan aÅŸka bir neden vardÄ±. Holden, anne olmayÄ± istiyordu.

Ama Ã§ocuklarÄ±nÄ±n babasÄ±nÄ±n kocasÄ± Les Denis olmasÄ±nÄ± istemiyordu. SonuÃ§ olarak araya aldatma da girince Holden ile Denis boÅŸandÄ±.

Amanda Holden 2008 yÄ±lÄ±nda ÅŸu andaki kocasÄ± Chris ise evlendi ve iki tane kÄ±z Ã§ocuÄŸu dÃ¼nyaya getirdi.

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Â ARALARINDA Ã‡OK YAÅž FARKI VARDI

Åžimdi filmi biraz geriye saralÄ±m. Amanda Holden ile Les Dennis, bundan 30 yÄ±l Ã¶nce yani 1993 yÄ±lÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±lar.

Holden o sÄ±rada henÃ¼z 22 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Les Dennis ise ondan epeyce bÃ¼yÃ¼ktÃ¼, artÄ±k 40 yaÅŸÄ±na gelmiÅŸti. Her ikisi de The Sound of Music adlÄ± yapÄ±mda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§iyodu.

Amanda Holden ve Les Dennis, bu yaÅŸ farkÄ±nÄ± umursamadan birbirlerine aÅŸÄ±k oldular ve evlendiler. O sÄ±rada takvimler 1995 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu.

Fakat dÃ¼ÄŸÃ¼nden 5 yÄ±l sonra Holden'Ä±n bir Hapy Birthday Shakespeare adlÄ± oyunda birlikte sahneye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± rol arkadaÅŸÄ± Neil Morrisey ile iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kÄ±nca iÅŸler sarpa sardÄ±.

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Amanda Holden bunun sadece cinsellikle ilgili bir kaÃ§amak olduÄŸunu sÃ¶yledi sonradan. Ama arada farklÄ± ayrÄ±ntÄ±lar da vardÄ±.

ONDAN Ã‡OCUK DOÄžURMAK Ä°STEMEMÄ°Åž

Tabii ki bu olayÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan sonra Amanda Holden ile Les Dennis yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. Ä°ÅŸte Holden'Ä±n o ayrÄ±lÄ±k sÃ¼recinde yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klama da tekrar gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±.

Holden ayrÄ±lmak Ã¼zere olduÄŸu Les Dennis ile ilgili bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. O dÃ¶nemde Ã§ocuk sahibi olmayÄ± Ã§ok istediÄŸini sÃ¶yledi. Hatta anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Ã¶nÃ¼nde uzanan yÄ±llar iÃ§inde bir deÄŸil birkaÃ§ Ã§ocuk sahibi olabilecek gibi hissediyordu kendini.

Fakat sonra duyan herkese acÄ±masÄ±z gelen o cÃ¼mleyi sarf etti: " Ã‡ok Ã§ocuk istiyordum. Ama onlarÄ± Les ile yapmak istemedim."

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Amanda Holden, Les Dennis'e boÅŸanmayÄ± Ã¶neren kiÅŸinin de kendisi olduÄŸunu itiraf etti. "GÃ¶zden dÃ¼ÅŸmeyle baÅŸa Ã§Ä±kabilmenin inanÄ±lmayacak kadar zor olduÄŸunu biliyorum. Ben beÄŸenilmemeye dayanamÄ±yorum" dedi.

Bu duygunun da kendisini rol arkadaÅŸÄ±yla bir iliÅŸki yaÅŸamaya yÃ¶nelttiÄŸini saklamadÄ± Amanda Holden. Neden bir baÅŸka iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve kocasÄ±nÄ± aldattÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi " Bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±m ve bir gecede korkunÃ§ bir insana dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼m. Les ile ilgili kÃ¶tÃ¼ duygularÄ±m yok. Onun iÃ§in en iyisini diliyorum. Ä°kimiz de hayatÄ±mÄ±za devam ettik."

Amanda Holden sonradan 2008'de Chris Hughes ile evlendi...Ã‡iftin iki tane kÄ±zÄ± bulunuyor.

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