Ünlü sunucu evinin banyosunda doğurdu… İnanılmaz anları sosyal medya hesabından paylaştı

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Washington'da NBC News’da çalışırken tanışan iki ünlü haber sunucusu Kasie ve Matthew, 2017’de evlenip mutlu bir yuva kurdular. TV sunucusu ertesi yıl oğluna hamile kaldı, ancak doğuma yaklaşırken bile ekranda görünmeye devam etti.
Artık CNN’de haber sunuculuğu yapan ve ünün artıran 37 yaşındaki Kasie Hunt ve meslektaşı eşi 40 yaşındaki Matthew Rivera, ailelerini büyütüp bir çocuk daha istediler. Üç yaşındaki oğlu Mars'tan sonra bir kez daha hamile kalan Kasie Hunt, sezaryen yoluyla doğum yapmaya karar vermiş ve planlarını da buna göre yapmıştı. Heyecan içinde yeni bebeklerini bekleyen ve sezaryen tarihi için gün sayan çift, başlarına gelecek inanılmaz anlara ve büyük sürprize hiç hazırlıklı değillerdi.
1 Mart’ta gerçekleşen bu mucize gibi doğumun ardından oldukça sağlıklı olan kız çocuklarına Grey Hunt Rivera adını veren çift "Dört kişilik bir aile olarak devam edecekleri yeni yaşamları için çok mutlu ve heyecanlıyız” açıklamasını yaptılar. Ve bu heyecanlı doğum hikâyesinin her anını Instagram’dan paylaşarak hayranlarına tüm olup biteni fotoğraflı kanıtlarıyla aktardılar.
Kasie, hamilelik haberlerini ilk olarak geçen aralık ayında oğlu Mars'ın "ağabey olmak için sabırsızlanamayacağını" söyleyerek paylaşmıştı. 13 dakika süren heyecanlı bir macerayla doğan kızı ve 3 yaşındaki oğlu Mars’ın doğumdan sonra hastanede çekilen fotoğraflarını da paylaşan ünlü sunucu zorlu doğum macerası boyunca ona yardımcı olan sağlık ekibine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.