MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÜnlü sunucu Elif Yılmaz'dan şoke eden taciz itirafı! Elif Yılmaz, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katledilmesinin ardından açıkladı
GeriMagazin Ünlü sunucu Elif Yılmaz'dan şoke eden taciz itirafı! Elif Yılmaz, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katledilmesinin ardından açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 03.08.2021 - 11:35 | Son Güncelleme:

Ünlü sunucu Elif Yılmaz'dan şoke eden taciz itirafı! Elif Yılmaz, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katledilmesinin ardından açıkladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünlü sunucu Elif Yılmaz'dan şoke eden taciz itirafı! Elif Yılmaz, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katledilmesinin ardından açıkladı

21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vahşice katledilmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Pek çok isim üzüntüsünü sosyal medyadan dile getirirken, Miss Fashion 2020 güzeli seçilen Elif Yılmaz yaşadığı cinsel saldırıyı anlattı.

Adana'dan İstanbul'a geldiği dönemi sosyal medya hesabından anlatan Yılmaz, "İstanbul'a ilk taşındığımda bir emlakçıyla görüşüp ev kiralamak istemiştim. Ve 2016 senesinde Halkalı civarında bir emlak ofisine uğrayıp bir çalışan geçici süreliğine bir evi kiralayabileceğimi söylemişti.

Öğrenci geçmişiyle mantıklı gelmişti. Ve evde kaldığım ilk gece arkamı döndüğümde eve zorla girip beni taciz etmişti.

 Evden nasıl kaçtığımı hatırlamıyorum. Şikayet edeceğimi söyledim çıkarken korkup evden çıkmış, ve kimseye doğru düzgün tanımıyordum.

 Yalnızdım çaresizdim. Böylesi şerefsizleri artık söyleme zamanı... Ben de susmuyorum. Hâlâ şikayetçiyim" diye yazdı. 

Ünlü sunucu Elif Yılmazdan şoke eden taciz itirafı Elif Yılmaz, Azra Gülendam Haytaoğlunun katledilmesinin ardından açıkladı

 

Azra Gülendam Haytaoğlunu canice katletti Katil Mustafa Murat Ayhanın anatomisi... Üst düzey bir cani
Azra Gülendam Haytaoğlu'nu canice katletti! Katil Mustafa Murat Ayhan'ın anatomisi... Üst düzey bir cani!

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi