45 yıl önce evlenirken ettiği yemini hiç bozmadı... Demans olan karısı her zaman onu tanımıyor bile: Seni seviyorum dediğinde ben eriyorum!

45 yıl önce evlenirken ettiği yemini hiç bozmadı... Demans olan karısı her zaman onu tanımıyor bile: Seni seviyorum dediğinde ben eriyorum
Bir insanın sevdiği birinin elden ayaktan düştüğüne tanık olması dünyanın yüzleşmesi en zor gerçeği. Hele söz konusu olan, insanın aşık olduğu, yıllarca bir yastığa baş koyduğu, hayatına anlam katan eşiyse.

Elbette çoğu insan böyle bir durumda evlenirken verdiği "İyi günde, kötü günde" onun yanında olma sözünü tutar. Sağlığı bozulan 'diğer yarısına' elinden geldiğince destek olur. Ama işte bu hiç kolay bir durum değil. Çünkü onun en zayıf anlarına da tanık olmayı gerektirir kimi zaman.

45 yıl önce evlenirken ettiği yemini hiç bozmadı... Demans olan karısı her zaman onu tanımıyor bile: Seni seviyorum dediğinde ben eriyorum

45 YILLIK KARISI DEMANSLA BOĞUŞUYOR
Ünlü televizyoncu Jay Leno'nun yaşadığı da tam böyle bir durum.

75 yaşındaki Leno'nun, 1980 yılından bu yana evli olduğu karısı Mavis Leno, epeydir demans ile boğuşuyor. Üstelik hastalığı da ilerlemiş durumda. Leno'nun söylediğine göre giderek de kötüleşiyor.

Ama yine de 45 yıllık karısının yanından bir an bile ayrılmıyor Jay Leno. Artık kendisini bile tanıyamaz hale gelen karısı Mavis'in hayatını kolaylaştırmak için canını dişine takıp çabalıyor.

Ünlü televizyoncunun işi hiç kolay değil. Karısı Mavis'e bakarken en zorlandığı anlardan birini de Hoda Kotb'un sunduğu Today (Bugün) adlı programda anlattı Jay Leno.

45 yıl önce evlenirken ettiği yemini hiç bozmadı... Demans olan karısı her zaman onu tanımıyor bile: Seni seviyorum dediğinde ben eriyorum

ÜÇ YIL BOYUNCA HER SABAH ANNESİ YENİ ÖLMÜŞ GİBİ AĞLADI
Ünlü televizyoncu, meslektaşıyla kameralar karşısında dertleşirken üç yıl boyunca her sabah tekrarlanan o yürek burkucu ana değindi.

Onun söylediğine göre Mavis Leno, her sabah uyandığında birisinin onu arayıp annesinin ölüm haberini aldığını söylüyordu. Sonra da ağlamaya başlıyordu. Sanki yıllar önce kaybettiği annesinin ölümünü ilk kez duymuş gibi.

Jay Leno bu yaşadıklarını "Gerçekten zordu, çok zordu" diyerek değerlendirdi.

Karısının hastalığının ilerlediğini anlatan Jay Leno, son zamanlarda aralarındaki sohbetlerin de farklılaştığını söyledi. Çünkü eskisi gibi birçok şey hakkında konuşamadıklarını belirtti.

45 yıl önce evlenirken ettiği yemini hiç bozmadı... Demans olan karısı her zaman onu tanımıyor bile: Seni seviyorum dediğinde ben eriyorum

GEÇMİŞTE YAPTIKLARINI YAPAMAZ HALE GELDİLER
Leno, 79 yaşındaki karısının bazen parmağıyla işaret edip anlamsız bir şeyler söylediğini veya dışarıdan duyduğu sesler hakkında sorular sorduğunu söyledi. "Karım, her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak istiyor" dedi Leno.

Artık karısıyla eskiden yaptıkları birçok şeyi yapamadıklarını anlatan Leno yine de hayatın olabildiğince normal akışında seyretmesi için elinden gelen çabayı gösterdiğini ekledi.

"Keşke onunla dışarı çıkıp bir yerlerde yemek yiyebilseydik. Karım seyahat etmeyi severdi. Ama bunları yapamıyoruz ve ben bunun için çok üzgünüm" diye konuştu Leno.

Her ne kadar eskisi gibi seyahat edemiyor olsalar da Jay Leno, karısıyla birlikte internette seyahat ve hayvanlarla ilgili videolar izlediklerini bu şekilde dünyadan kopmadıklarını sözlerine ekledi.

45 yıl önce evlenirken ettiği yemini hiç bozmadı... Demans olan karısı her zaman onu tanımıyor bile: Seni seviyorum dediğinde ben eriyorum

'BANA GÜLÜMSEYİP SEVDİĞİNİ SÖYLEDİĞİNDE ERİYORUM'
Karısı Mavis'in aslında özgürlüğüne düşkün bir kişiliği olduğunu ama hastalığından dolayı artık tamamen bakıma ihtiyaç duyduğunu da saklamadı Leno.

Ünlü televizyoncu bütün bu zorluklara rağmen Mavis ile birlikte ilişkilerinin ilk dönemlerini andıklarını da anlattı.

"Onun gülümsemesini görebiliyorum, onun mutlu olduğunu görebiliyorum. Bana bakıp gülümsediğinde ve beni sevdiğini söylediğinde işte o zaman içim ediyor" diye sürdürdü sözlerini.

Karısına demans teşhisi konulan Jay Leno, geçen yıl onun vesayetini üstlendi. Konuyla ilgili görülen dava dokümanlarında yer alan bilgilere göre Mavis Leno, zaman zaman kocasını tanıyamıyor.

Leno, bu yıl verdiği bir başka röportajda da eve gidip karısına yemek hazırladığını ve birlikte TV izlediklerini söylemişti.

Karısıyla böyle sakin bir hayat sürdürmekten ve onun yanında bulunmaktan mutlu olduğunu saklamayan Jay Leno, artık bu yeni hayattan keyif almaya karar verdiğini de sözlerine ekledi.

45 yıl önce evlenirken ettiği yemini hiç bozmadı... Demans olan karısı her zaman onu tanımıyor bile: Seni seviyorum dediğinde ben eriyorum

1970'LERDE TANIŞTILAR
Tonight Show adlı TV programıyla ünlenen Jay Leno ile eşi Mavis Leno, 1970'lerde ünlü yıldızın Los Angeles'taki bir kulüpte yaptığı gösteri sırasında bir araya geldi ilk kez.

Bu gösteriden bir hafta sonra da ortak bir arkadaşları tarafından resmen tanıştırıldılar. Ondan sonrası da zaten bilinen hikaye.

Jay ve Mavis Leno, 1980 yılında evlendiler. O zamandan bu yana da birlikteliklerini uyumlu bir şekilde sürdürdüler.

Jay Leno'nun karısı Mavis, hayatlarını resmen birleştirmelerinden birkaç yıl sonra verdiği bir röportajda "Kafamda asla evlenmeyeceğime dair bir düşünce vardı. Ama Jay ile birlikte ilk kez biriyle birlikte olduğumu hissettim. Hedefime vardığımı, sakinleştiğimi fark ettim" diye konuşmuştu.

45 yıl önce evlenirken ettiği yemini hiç bozmadı... Demans olan karısı her zaman onu tanımıyor bile: Seni seviyorum dediğinde ben eriyorum

ÇOCUK SAHİBİ OLMADILAR
Jay ve Mavis Leno bunca yıllık evliliklerine rağmen hiç çocuk sahibi olmadı. Mavis Leno, 2014 yılında Washington Post gazetesine verdiği bir röportajda da bu durumu sanki hayatının çok daha önceki evrelerinden beri bildiğini ifade etmişti:

"Sanırım 7 ya da 8 yaşındaydım... Anneme asla evlenmeyeceğimi ve asla çocuk sahibi olmayacağımı söyledim." Bu öngörünün evlilik kısmında yanılsa da çocuk kısmı doğru çıktı. Leno çifti hiç çocuk sahibi olmadı.

'BENİM İÇİN EN MÜKEMMEL İNSAN':  Ünlü yıldız Jay Leno da katıldığı bir sohbet programında uzun ve mutlu bir evliliğin sırları hakkında konuşmuştu. 2023 yılında Kelly Clarkson'ın sohbet programına konuk olan Leno, önce uzun evliliğin sırrı hakkında şaka yaptı: "Normal biriyle evlenmek." Sonra da daha ayrıntılı ve eşine olan sevgisini ifade eden sözlerle sürdürdü bu konudaki konuşmasını: "Bana göre mükemmel bir insanla evlendim..."

#Jay Leno#Mavis Leno#Demans

