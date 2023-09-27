Ünlü sunucu 78 yaşında dans yıldızı oldu: Bacaklarım tutmaz olunca akılları başlarına geldi!

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Bu 78 yaşındaki televizyon efsanesinin adı Angela Rippon. Ve bitmeyen azmi ve işine olan aşkıyla yıllardır herkesin hayranlıkla andığı ünlü sunucu artık ekranlara en çok izlenen dans yarışmasının yıldızı olarak çıkacak!

Bir kadın gazeteci olarak ekranda sayısız ilke imza atan ve tarihe geçen Angela Rippon, 78 yaşında gösterdiği cesaretle son günlerin en çok konuşulan ismi oldu

78 YAŞINDA DANS YILDIZI OLDU!

Bir dönem ülkemizde de yayınlanan ve gösteri dünyasının ünlü yıldızlarının katıldığı dans yarışmasının benzeri olan Strictly Come Dancing’in yeni sezonunda yarışmacı olan Angela Rippon, programa katılan en yaşlı yarışmacı olarak da rekor kırdı. İlerleyen yaşına rağmen pırıltılı giysileri içinde sahne alan efsane isim son birkaç gündür interneti kasıp kavuruyor.

İngiltere'nin en çok izlenen televizyon yapımlarından olan dans yarışmasına katılan Angela Rippon, ekranın diğer ünlü isimleriyle yaşına aldırmadan yarışacak

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78 yaşındaki Angela Rippon, dans şovunun en yaşlı yarışmacısı olmanın kendisini 'endişelendirdiğini' kabul ediyor ancak dansçı partneri Kai Widdrington'a övgüler yağdırırken yaşına rağmen her şeye 'meydan okunmak' istediğinde ısrar ediyor. BBC’nin şovunda hafta sonu müthiş bir performans sergileyen Angela Rippon bir kez daha tarihe geçti. Bu kez de programın en yaşlı yarışmacısı olarak…

Efsane sunucunun gösterdiği performans internette fırtınalar kopardı: Angela Rippon bu yarışmaya katılan en yaşlı isim olarak bir başka rekora daha imza atmış oldu

YAŞINDAN KORKUYOR AMA MEYDAN OKUMAYA DEVAM EDECEK

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Her ne kadar 78 yaşındaki sunucu etkileyici esnekliği ve yüksek bacak vuruşuyla hem izleyicileri hem de jüri üyelerini şaşkına çevirmiş olsa da, yaşının şovda kendisini endişelendiren bir detay olduğunu da itiraf etti.

Yıldız isim verdiği hizmetlerden dolayı kazandığı kraliyet nişanını Prens William'ın elinden almıştı

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Ünlü sunucu performansı olay olduktan sonra kendisine uzatılan mikrofonlara yıllardır programa katılmak istediğini ancak bu fırsatın kendisine ancak şimdi verildiğini söyledi. “Teklif gelince ağzımdan çıkan ilk kelimeler ‘Neden on yıl önce çok daha gençken bana sormadınız?’ oldu.” diyen ünlü sunucuya internetten övgü yağdı.

"Yaşı unutun, o sadece bir sayı. Yaşınızı unutun ve dikkatinizi dağıtacak bir şeyler yapın... dans etmek gibi.”

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"YARI YAŞINDAYIM AMA KEŞKE ONUN GİBİ OLABİLSEM"

Twitter'da hayranları “Angela Rippon'dan biraz tüyo almam lazım. Onun gibi dans etmeyi çok isterdim ve kelimenin tam anlamıyla onun yarı yaşındayım!”, “Büyüdüğümde Angela Rippon olmak istiyorum”, “Ben de Angela Rippon'ın bacaklarından istiyorum” gibi sayısız tweet attılar. Oysa gençlere taş çıkaracak performansıyla herkesi büyüleyen usta sunucu pek de aynı fikirde değildi… Kaderin cilvesi olsa gerek Angela Rippon şimdi yarıştığı bu çok izlenen şovda 1988'de sunucu olarak görevliydi

"BACAKLARIM TUTMAYACAK GİBİ OLUYOR"

Profesyonel bir partnerle hele de 78 yaşında sıkı bir antrenman yapmak zorunda kalan “Bacaklarım çökmek üzereymiş gibi hissediyorum” diyen Angela Rippon sözlerine “Çok yoruldum. Hiç bilmediğim bir yerim ağrıyor. Bunu yapmaktan keyif alıyorum ve doğru yaptığım kısımlardan memnunum. Ama her şeyi berbat ettiğimde ve yanlış yaptığımda kendime çok kızıyorum.” diye devam etti.

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GENÇLİK SIRRINI AÇIKLADI

Angela Rippon 78 yaşında onu formda tutan sağlık sırlarını da açıkladı. “Genç insanlara bakıyorum ve o kadar fit ya da güçlü olmadığımı biliyorum, bu tıbbi bir gerçek. Ama tenis oynuyorum, Pilates ve bale derslerine gidiyorum, yani benim yaşımdaki biri için oldukça formdayım.” Diyen efsane isim gençliğini korumak isteyenlere mutlaka kırmızı ve mor renkteki sebze ve meyvelerden yemelerini tavsiye etti.