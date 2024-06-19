Bir dönemin ünlü spikeri yıllar sonra ortaya çıktı

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Duayen spiker, sorular üzerine yeni bir proje hazırlığında olduğunu açıkladı:

“Uzun yıllardır ekranlardan uzağım. Şimdilerde kitap yazıyorum, diksiyon eğitmenliğine devam ediyorum. Güzel bir televizyon projem var, yakın zamanda onu hayata geçireceğim.” (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Sahneye çıkmazsam ihtiyarlarım

Leman Sam önceki gün Cihangir’de sokaktaki kedileri beslerken objektife takıldı.

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Bir süre önce omuriliğinden ameliyat olan sanatçı, sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi: “Omurilikte bir kitle vardı, onu aldılar. Ameliyattan 1.5 ay sonra bastonla çıktım sahneye, şimdi bastonu da attım. İhtiyarlarım sahneye çıkmazsam!” (Sayit DURMAZ)

3 günde 3 konser

Ebru Gündeş, Kurban Bayramı’nda 3 gün üst üste konser verdi.

Bayramın birinci ve ikinci günü Antalya’da sevenleriyle buluşan ünlü sanatçı, üçüncü gün ise Kıbrıs Cratos Hotel’de sahneye çıktı. Gündeş’in en sevilen şarkılarını seslendirdiği konserleri toplamda 3 bin 800 kişi izledi.

41. yaş kutlaması

Naz Elmas, 41’inci yaşını ailesiyle birlikte kutladı. Ailesiyle kutlama yemeğine çıkan ünlü oyuncu geceden kareleri ailesine teşekkür ederek paylaştı.

“Benim doğum günüm! Teşekkürler anne ve baba, siz en iyisiniz. Teşekkürler kardeşim, sen de en iyisisin! Ve tüm muhteşem mesajlar için teşekkürler.”

Dostlarla tatil

Selin İmer ve Mustafa Ceceli bayram tatilini aralarında Arda-Aslıhan Turan’ın da olduğu dostlarıyla Marmaris’teki D Maris Bay Otel’de geçiriyor.

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İmer tatilden kareleri sosyal medya hesabında takipçileriyle de paylaştı.

Aile pozu

Rafet El Roman bayramın ikinci günü Bodrum Yalıkavak’taki Mezra adlı mekânda sahneye çıktı.

Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, konser öncesi çocukları Şevval, Su ve Edvan ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak takipçilerinin bayramını kutladı.