Ünlü şeften güldüren itiraf: Karım evde rakibimin tariflerini pişiriyor!

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Kendi adıyla açtığı restoran zincirlerinden bir servet kazanan İngiliz şef Gordon Ramsay aynı zamanda uzun yıllardır ekranlardaki yemek yarışmalarının da en çok aranan yüzü.

Sert tavrı ve yarışmacılara sürekli bağırmasıyla ünlenmiş olsa da aslında mesleğinin en iyilerinden biri ve özel hayatında da sevgi dolu bir eş ve müşfik bir baba olarak tanınıyor.

Gordon Ramsay’in en büyük rakibi ise onunla aynı şekilde şöhrete kavuşmuş bir diğer ünlü İngiliz şef Jamie Oliver.





DÜNYANIN EN ÜNLÜ İKİ ŞEFİ BİRBİRİYLE RAKİP

49 yaşındaki Oliver da tıpkı Ramsay gibi televizyonda yayınlanan sayısız yemek programıyla ünlenen ve yazdığı kitaplar dünya çapında milyonlar satan bir şef.

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Bu dünya çapındaki iki usta isim doğal olarak birbirlerinin de en büyük rakibi. Şimdilerde aralarında bir sorun olmasa da iki ünlü isim geçmiş yıllarda büyük bir kavgaya tutuşmuş ve araları uzun süre bozuk kalmıştı.

Son zamanlarda genişleyen ailesi ve 60 yaşına merdiven dayamışken kucağına aldığı altıncı çocuğuyla gündemde olan Gordon Ramsay katıldığı bir podcast yayınında ilginç bir itirafta bulundu.





BİR ANDA İTİRAF ETTİ: KARIM EVDE ONUN YEMEKLERİNİ PİŞİRİYOR!

Michelin ödüllü 57 yaşındaki Ramsay, yakın arkadaşı olan aşçı Angela Harnett'in sunduğu Dish podcast programında, 28 yıllık eşi Tana’nın Jamie Oliver'ın hayranı olduğunu ve evde onun tariflerini pişirdiğini itiraf etti.

Ünlü şef Ramsay, rakibi Jamie Oliver’ın mutfak becerilerine dair bu nadir duyulacak itirafında eşi Tana'nın evde yemek pişirirken onun tarif kitaplarını kullandığını ağzından kaçırıverdi.





“EVET HEPSİ JAMIE’NİN TARİFLERİ, BU BENİM İÇİN ÇOK ZOR!”

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Programı sunan Angela Harnett ise Gordon Ramsay’in eşi Tana’nın çok iyi bir aşçı olduğunu ve pratik tariflerle evdeki kalabalık nüfusu başarıyla doyurduğunu anlattı.

Harnett’in “Altı çocuğu var ve Gordon etrafta dolaşıp müdahale etmeye çalışırken Tana herkesin yemek isteyeceği harika yemekler pişiriyor” sözleri üzerine Gordon Ramsay araya girip o güldüren itirafı “Evet ve hepsi Jamie Oliver tarifleri. Bunun benim için ne kadar zor olduğunu biliyor musun?” sözleriyle yapıyor…

SÖZ SAVAŞI YAPIP KÜSTÜLER

İki ünlü şefin kavgası 2009 yılında Jamie Oliver'ın Avustralyalı gazeteci Tracey Grimshaw'u bir domuza benzettiği için Ramsay'i eleştirmesiyle başlamıştı.

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Ramsay, daha sonra sözleri için Grimshaw'dan özür diledi ancak Jamie Oliver’ın satış rekorları kıran “Çıplak Şef” adlı kitabının tek seferlik, tesadüfi bir başarı olduğunu ekleyerek ona sataştı.

Buna karşılık Oliver da rakibini botoks yaptırdığı için alaya aldı ve “Gordon Ramsay'in ya da Tana Ramsay'in yemek kitabı arasında bir seçim yapacak olsaydım, her zaman Tana'nınkini seçerdim” diyerek kavganın iyice büyümesine yol açtı.

Gordon Ramsay, 49 yaşındaki Tana Ramsay ile 1996 yılında evlendi ve çiftin altı çocuğu var, Jamie Oliver'ın ise 25 yıllık eşi 49 yaşındaki Jools Oliver’dan beş çocuğu var.

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ARALARI YILLAR SONRA BÖYLE DÜZELMİŞTİ

İkili geçmişte yaşanan bu söz dalaşları ve büyüyen kavgaya rağmen ilerleyen yıllarda aralarını karşılıklı jestlerle düzeltmişti.

Jamie Oliver'ın restoran zinciri 2019'da çöktüğünde, Ramsay TV şefi arkadaşını hemen aradığını söyledi ve “Sonuç olarak, o harika bir adam ve harika bir şef ve onun bir gecede ortadan kaybolduğunu görmek üzücüydü ama bir şeyler içtik ve zor zamanları birlikte atlattık”

Şimdilerde Ramsay ve Oliver kalabalık ailelerini zaman zaman bir araya getirip birlikte mangal partileri yapıyorlar…