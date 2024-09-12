Ünlü şefin büyük mutluluğu... Kızı nişanlandı, altı çocuğuna bir de torun eklendi

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Bu sözünü ettiğimiz kişi ünlü İngiliz şef Gordon Ramsay'den başkası değil.

Ünlü şefin altı çocuğundan biri olan 24 yaşındaki Holly, bir süredir birlikte olduğu 29 yaşındaki Adam Peaty ile nişanlandı. Genç kız, mutluluğunu da sosyal medya sayfasından ilan etti.

SARI TAŞLI NİŞAN YÜZÜĞÜ

Ünlü bir babanın kızı olmanın yanı sıra aynı zamanda kendisi de sosyal medyada tanınmış bir kişi olan Holly Ramsay, sarı taşlı nişan yüzüğünü de gözler önüne serdi.

Genç kız "En iyi arkadaşımla evleniyorum" satırlarıyla başladı paylaşımına. Ardından da şu andaki duygularını anlatacak kelimeleri bulmakta zorlandığını belirtti.

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Mutluluktan ayakları yerden kesilen Holly Ramsay nişanlısına hitaben "Seninle ilk buluşmamızdan sonra yüzümde bir gülümsemeyle nasıl eve döndüğümü hatırlıyorum" satırlarını yazdı.

Holly Ramsay, paylaşımının sonunda da nişanlısına "İçimdeki küçük kıza sevildiğini hissettirdiğin ve onu her zamankinden daha fazla mutlu ettiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum ve senin eşin olmayı sabırsızlıkla bekliyorum" diye seslendi.

Ramsay, kendi sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda kızını ve damadını kutladı.



BİR DE ÜVEY TORUN GELDİ

Bu nişanla birlikte Holly Ramsay bir de üvey çocuk sahibi oldu. Çünkü nişanlısı Adam'ın eski sevgilisi Eirianedd Munro'dan George adında bir tane oğlu bulunuyor.

Paylaşımında küçük çocuğu da unutmadı Holly. Onunla ilgili olarak da "Her zaman senin ve George'un yanında olacağıma söz veriyorum" diye bu konuya da değindi genç kız.

Holly'nin babası Gordon Ramsay ile annesi Tana aynı zamanda ünlüler dünyasının en çok çocuk sahibi ünlü çiftlerinden.

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ALTI TANE ÇOCUKLARI VAR

57 yaşındaki Ramsay ile 49 yaşındaki karısı geçen yılın sonlarında altıncı bebeklerini de kucaklarına almıştı.

Her ne kadar Ramsay "Karım altıncı çocuğu istiyor ama okulda herkes beni onun babası değil dedesi zanneder" diye buna önceleri sıcak bakmasa da o da direnemedi. Sonuç olarak ailesi bir kişi daha genişledi.

Tana ve Gordon'ın en büyük çocuğu Megan 25 yaşında... İkizleri Jack ve Holly 24, Tilly ise 22 yaşında. Görüldüğü gibi Ramsay kardeşlerin yaşları arasında "dağlar kadar fark" var.

Ramsay, en küçük çocuğunun okul çağı geldiğinde herkesin kendisini onun dedesi sanmasından endişe ediyordu.

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ŞİMDİ KIZLARI DA AİLE KURUYOR

Gordon ve Tana Ramsay, altıncı bebekleri Jesse James'e geçtiğimiz yılın kasım ayında kavuşmuştu. Ünlü şef o paylaşımda en küçük oğlunun yani altıncı çocuğunun kendi doğum günü olan 8 Kasım'da dünyaya gözlerini açtığını de belirtti.

İkiz çouklarından Holly'nin nişanlanmasıyla birlikte Gordon Ramsay ve eşi üvey de olsa bir de torun sahibi oldular.