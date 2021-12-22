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Ünlü şef Somer Sivrioğlu ve Aslı Sivrioğlu boşandı

#Somer Sivrioğlu#Somer Sivrioğlu Eşi#Masterchef

Ünlü şef ve sunucu Somer Sivrioğlu, 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu’ndan çekişmeli davanın anlaşmalıya dönmesi sonucu boşandı.

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MasterChef yarışmasının jüri üyelerinden olan şef Somer Sivrioğlu'nun eşi Aslı Sivrioğlu, 2019 yılında boşanma davası açmıştı. 

ANLAŞMALI BOŞANDILAR

Pandemi nedeniyle uzayan boşanma süreci bugün sona erdi. İstanbul 4. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Somer Sivrioğlu ile Aslı Sivrioğlu geldi. Gizli görülen duruşma basına kapalı yapıldı.

Ünlü şef Somer Sivrioğlu ve Aslı Sivrioğlu boşandı

Çift anlaşmalı olarak boşandı. Somer Sivrioğlu'nun "Boşanmakta kararlı" olduğunu ifade ettiği, Aslı Sivrioğlu'nun ise nafaka ve tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi.

İki çocuklarının velayeti Sidney’de yaşayan anne Aslı Sivrioğlu’na verildi. Somer Sivrioğlu da belirli günlerde çocuklarını görebilecek. Öte yandan Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna da eşi Tuğçe Demirbilek'ten geçtiğimiz günlerde boşanmıştı.

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#DANİLO ZANNA#TUĞÇE DEMİRBİLEK
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#MASTERCHEF#SOMER SİVRİOĞLU

 

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