Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın bahsettiği o dövme kızının paylaşımıyla ortaya çıktı

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MasterChef eleme turlarına katılan Melek Baba'nın elini gören Mehmet Yalçınkaya, 'kaza ne zaman oldu' diye sormuş, Baba da '3 yaşındayken elini traktörün pervanesine kaptırdığını' söylemişti. En büyük hayalinin MasterChef olduğunu da sözlerine ekleyen Melek Baba ''Hep saklanarak yaşadım, bundan sonra saklanmak istemiyorum.'' demişti.

'BEN DE KAZA GEÇİRDİM'

Benzer bir kaza geçiren şef Mehmet Yalçınkaya, sözleri ile genç kadına moral verirken; elinin hikayesini anlatmıştı;

'Ben de 5 yaşında yaşadım. Benzer hikayelerimiz aslında. Ben de iki arkadaşımla oynarken 3 tane parmağımı kaybettim. Seni anlıyorum. Kolay olmuyor.'

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ÜNLÜ ŞEFİ DUYGULANDIRAN DÖVME

Zor zamanlar geçirdiğini söyleyen Yalçınkaya, çocuklarının kendisini çok etkileyen sürprizini, "Etkilendiğim bir şeyi söyleyeyim; benim iki çocuğumun dövmeleri benim elim... Senin bu halini sevenler de olacaktır. Onlar dövmeyi yaptırmışlar, acaba etkilenir miyim diye bana bir sene sonra gösterdiler." sözleriyle anlatmıştı.

KIZI PAYLAŞTI

Yalçınkaya'nın bahsettiği dövme Sude Yalçınkaya'nın tatil paylaşımıyla ortaya çıktı.

Yalçınkaya'nın kolundaki el işareti dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.