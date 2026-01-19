Ünlü şef kızını telli duvaklı gelin etti: Onu beyazlar içinde görünce hüngür hüngür ağladı

Haberin Devamı

Ama bundan daha büyük bir duygu karmaşası yaşadığı dönüm noktası vardır: Evladını evlendirip, yuvadan uçurmak gibi! Kendisi evlenirken duygularını kelimelere döker insan ama evladını evlendirirken bu bile mümkün olmaz. Duygular o kadar yoğundur ki onları anlatacak kelime bile bulamaz... Yüreğinden ve aklından geçenler gözyaşı olup yanaklarından süzülür.

HEYECANDAN NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Tıpkı ünlü şef Gordon Ramsay'e olduğu gibi...

Kendi alanında dünyanın en ünlülerinden biri olan İngiliz şef Gordon Ramsay, eşi Tana ile evliliğinden dünyaya gelen altı çocuğundan biri olan Holly Ramsay'ı, madalyalı olimpik yüzücü Adam Peaty ile evlendirdi.

Geçen yılın aralık ayının son günlerinde gerçekleşen tören çok konuşuldu. Bir başka deyişle "dedikodusu da boldu..."

Çünkü Peaty, düğün öncesinde kendi anne ve babasını dışlayıp Ramsay ailesine yanaştı. Annesi ve babası onun en mutlu gününe tanık bile olamadı.

Bu işin bir kısmı elbette. Ama diğer yanda Gordon Ramsay ile eşi Tana'nın, heyecanıydı...





KIZINI GELİNLİKLE GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Düğünün üzerinden birkaç hafta geçtikten sonra Holly Ramsay, babası Gordon'un kendisini gelinlikle gördüğü ilk anda verdiği tepkiyi gözler önüne seren bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

O görüntülere bakılırsa Ramsay, kızını gelinlikle gördüğünde kendini tutamadı... Gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. Kızına sarılmadan önce gözyaşlarına boğuldu ünlü şef.

Sonra cebinden bir mendil çıkarıp akan gözyaşlarını sildi. Duyguları biraz sakinleştikten sonra da kızı Holly'ye sımsıkı sarıldı. O anlarda da babanın da kızının da duyguları sel oldu.

Holly Ramsay, bu duygu dolu görüntüleri sosyal medya hesabından "Küçük bir kız olduğum zamanlardan beri konuştuğumuz an... Ben hep senin böceğin olacağım. Seni seviyorum baba" notuyla birlikte paylaştı.

Ramsay kızı Holly'yi gelinlikle gördüğünde heyecandan ne yapacağını şaşırdı.





YILA NOKTA KOYAN DÜĞÜN

2025 yılına damgasını vuran düğünle ilgili olarak en çok merak edilen konu Holly Ramsay'in gelinliğiydi. Gerçi nikahın kıyıldığı Bath Abbey'e girişte gelinliğin bir parçası göründü ama sadece o kadar.

Çünkü gelin Holly, bin bir özenle hazırlanan gelinliğini o sırada üzerine giydiği beyaz ve şık bir pelerinle sakladı.

Sonrasında Holly'nin düğün fotoğrafları için Hello dergisiyle anlaştığı ve bu yüzden gelinliğiyle basının karşısına çıkmadığı anlaşıldı.

Ama sonuç olarak Holly Ramsay, düğün gününe ait fotoğrafları sosyal medya sayfasından paylaştı ve gelinliği de gözler önüne serildi.

Holly, nikah sırasında birçok ünlünün tercih ettiği Elie Saab markasından kendisi için hazırlanan bir gelinliği giydi.





ANNESİNİN GELİNLİĞİNİ GİYDİ

Sonrasında ise davetlileri bir sürpriz bekliyordu. Eğlence kısmında Holly bir anda annesi Tana'nın, yıllar önce babasıyla evlenirken giydiği gelinlikle ortaya çıktı.

Belli ki yuvalarını mutlu bir şekilde sürdüren anne ve babasının evliliği gibi bir evlilik istiyordu ki uğur getirmesi için o eski gelinliği sandıktan çıkarıp bir de kendisi giydi.

Holly, tören için iki kıyafetle yetinmedi. Bir de gecenin ilerleyen saatlerinde beyaz renkli ve daha kısa bir elbise giydi.

Bu arada Holly ile Adam'ın evliliğinin ardından sosyal medyada bir başka ayrıntı daha ortaya çıktı.

Holly'nin düğün eğlencesinde giydiği, annesi Tana'nın yıllar önce Gordon Ramsay ile evlenirken giydiği gelinlikti.

İKİSİ DE BİRBİRİNİN SOYADINI ALDI

Elbette gelenek olduğu üzere Holly, Adam Peaty'nin soyadını aldı. Ama örneğine çok rastlanmaz bir şekilde Adam da onun soyadını kendi soyadına ekledi.

Yani Holly ve Adam'ın soyadları "Ramsay Peaty" olarak değişti. Her ikisi de bu değişikliği ilk olarak Instagram sayfalarında yansıttı zaten.