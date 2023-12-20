Ünlü şef büyük servetini çocuklarına tek şartla bırakacak: Sırf oğlum oldukları için parama konamazlar!

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Ancak birçok ünlü, çocuklarının bu ayrıcalıklar karşısında sağlam birer kişilik geliştirmesi ve kendi geleceklerini kendileri inşa etmesi konusunda katı bir tutum sergiliyor. Hatta bazıları çok çalışarak sahip oldukları büyük serveti çocuklarıyla paylaşmak konusunda sert bir tutuma sahip.

20 yıllık televizyon kariyeri sayesinde kendine adeta bir yemek imparatorluğu kuran ünlü şef Guy Fieri, elde ettiği büyük serveti çocuklarına bırakmak konusunda zorlu şartlar koşan ünlülerden biri

MİRASI İÇİN OĞULLARINA ŞART KOŞTU

Bu ünlü isimlerden biri de ekranların en ünlü şeflerinden Guy Fieri. 20 yıla yakındır Food Network kanalının en büyük ekran yüzü olan ve dünyanın en ünlü ve en çok kazanan şeflerinden olan Fieri mirası konusunda çocuklarına çok sert kurallar koymuş.

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Yıllardır sunduğu sayısız yemek programıyla televizyon dünyasının en çok kazanan şeflerinden biri haline gelen Guy Fieri, iki oğlunun mirasından faydalanabilmesi için bir şartı yerine getirmelerini mecburi tuttuğunu açıkladı.

Ünlü şefin biri 27 biri de 17 yaşında iki oğlu var... Fieri genç yaşında kanserden ölen kız kardeşinin oğlunu da kendisi büyüttü ve onu oğullarından ayırmıyor, yani bu miras anlaşmasına 22 yaşındaki yeğeni Jules da dahil

KIZ KARDEŞİ ÖLÜNCE YEĞENİNİ DE KENDİ ÇOCUĞU GİBİ BÜYÜTMÜŞTÜ

Guy Fieri’nin 28 yıldır evli olduğu eşi Lori’yle iki oğlu var. Ünlü şef 27 yaşındaki Hunter ve 17 yaşındaki Ryder'ı, 2011’de kanserden ölen kız kardeşinin oğlu, yeğeni 22 yaşındaki Jules'la birlikte büyütmüş. Yani aslında yanına alıp öz çocuğu gibi baktığı yeğenini de kendi oğlu gibi görüyor.

Ve miras anlaşmasına iki oğluyla birlikte yeğeni de dahil. Bu anlaşma nedir derseniz ünlü şef oğullarına büyük servetini miras bırakması için en az iki diploma almaları şartı koymuş. Oğullarının iyi birer üniversiteden mezun olduktan sonra bir de master yapmasını ve ileri derecede eğitim almalarını istiyor.

Guy Fieri aynı tarifeyi babasının da kndisine uyguladığını, oğullarının çok çalışıp eve iki diploma getirmedikleri sürece büyük servetinden pay alamayacağını söylüyor

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“Bu koşulu yerine getiremezlerse ben öldüğümde beş kuruşsuz kalırlar” diyen ünlü şef Guy Fieri verdiği kararı "Çocuklarıma, 'Gelip benden almadığınız sürece, inşa ettiğimiz bu şeylerin hiçbirini alamayacaksınız' dedim" diye açıkladı.

"BEN DE KENDİ BABAMDAN BÖYLE GÖRDÜM"

"Onlara babamın bana söylediği şeyin aynısını söyledim" diye ekleyen ünlü şefe de kendi babası aynı tarifeyi uygulamıştı. Babası ünlü şefi ondan miras beklememesini, beş parasız öleceğini ve oğlu olarak Guy Fieri’nin cenaze masraflarını bile ödemesi gerekeceğini söyleyerek büyütmüştü.

Fieri'nin büyük oğlu Hunter çoktan bu koşulu yerine getirmek için kollarını sıvamış ve yüksek lisans eğitimine başlamış... Ünlü şef henüz lisede olan oğlununsa bu durumdan şikayetçi olduğunu söylüyor

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Çocukları bu yolda ilerlerken, Food Network yıldızının en küçük oğlu Ryder yıllar sürecek bu yolculuğa çıkmaktan pek de heyecan duymadığını itiraf etmiş. Lise son sınıfta olan en küçük oğul ünlü babasına “Baba, bu hiç adil değil. Daha üniversiteye bile gitmedim ve sen şimdiden yüksek lisans yapmam gerektiğini mi söylüyorsun? Sadece üniversiteyi bitirebilir miyim?" diye sormuş.

Guy Fieri’nin büyük oğlu ise durumun ciddiyetinin çoktan farkına varmış. Hunter Fieri Miami Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansını tamamlamak üzere. Ünlü şefin yeğeni Jules da Kaliforniya Üniversitesi’nden hukuk diplomasını alıp ikinci diploması için uğraşacak.

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EKRANIN EN ÜNLÜ ŞEFLERİNDEN BİRİ OLDU: DUDAK UÇUKLATAN BİR SERVETİ VAR

Net servetinin 70 milyon dolar olduğu bildirilen Fieri, daha önce elde ettiği bu büyük başarısından söz ederken bunu hiç beklemediğini itiraf etmişti. "Çok minnettarım. Kendimi gerçekten şanslı hissediyorum. Food Network'te neredeyse 17-18 yıl önce başladım. Böyle bir şeyin başıma geleceğini hiç düşünmemiştim" diyen Fieri, ekrandan elde ettiği ün sayesinde dünya çapında şubeleri olan restoran zincirleri kurmuştu.

Ünlü şef ekranda elde ettiği büyük başarılar sayesinde çoktan Hollywood'un en büyük yıldızları arasındaki yerini aldı ve meşhur Şöhretler Kaldırımı'nda yıldızı olan isiler arasına girdi

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Guy Fieri, 2021'de 80 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladıktan sadece birkaç yıl sonra, geçtiğimiz kasım ayında Food Network ile 100 milyon dolarlık üç yıllık bir sözleşmeye daha imza attı. Sadece sunacağı programlar için 100 milyon dolar alacak olan ünlü şefin reklam anlaşmalarından da çok büyük gelir elde ettiği biliniyor.