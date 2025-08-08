×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Çifte acı ünlü şarkıcıyı yıktı... İki çocuğunun babası gencecik yaşında hayata veda etti... Kayboldum sanki ben!

Güncelleme Tarihi:

#Kelly Clarkson#Brandon Blackstock#Brandon Blackstock Kimdir
Çifte acı ünlü şarkıcıyı yıktı... İki çocuğunun babası gencecik yaşında hayata veda etti... Kayboldum sanki ben
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2025 10:17

Genç yaşında şöhrete kavuşan şarkıcı şimdi büyük bir trajedinin tam merkezinde kaldı... Önce boşanmasına rağmen dost kaldığı eski kocası zor bir hastalığa yakalandı. Hastalığın ne olduğu son ana kadar kamuoyuna açıklanmadı... Tam onun bakımıyla ilgilenmek için bütün konserlerini ve programlarını iptal etmişti ki bu kez ölüm haberiyle sarsıldı...

Haberin Devamı

Şimdi yaşları 11 ve 9 olan iki küçük çocuğuyla birlikte, boşanmasına rağmen hayatından tam olarak çıkmayan kocasının yokluğuyla mücadele edip bir yandan da çocuklarını yalnız başına büyütecek.

Çifte acı ünlü şarkıcıyı yıktı... İki çocuğunun babası gencecik yaşında hayata veda etti... Kayboldum sanki ben

ÜNLÜ ŞARKICI BÜTÜN PROGRAMLARINI İPTAL ETMİŞTİ
Yaşadığı bu büyük trajediyle gösteri dünyasının ilgi odağına yerleşen bu ünlü şarkıcı Kelly Clarkson…

43 yaşındaki şarkıcının, 2013 ile 2022 yılları arasında evli kaldığı menajer kocası Brandon Blackstock üç yıldır mücadele ettiği bir tür cilt kanserine yenik düştü ve hayata veda etti.

Clarkson, 48 yaşındaki Blackstock'un ölümünden sadece iki gün önce, eski kocasının sağlık durumunun kötüleştiğini haber aldı ve bütün konserlerini, programlarını iptal etti.

Haberin Devamı

Amacı hem zor günlerinde eski kocasının yanında olmak hem de küçük çocuklarına destek vermekti.

Fakat Clarkson'ın bu kararı konuşulurken bu kez Brandon Blackstock'un ölüm haberi geldi.

Gözden Kaçmasın30 milyon yeni eve harcadı... 4 milyon mobilyalara ve tadilata gitti... Ünlü çift rıhtımlar üzerinde yeni hayata başlıyor30 milyon yeni eve harcadı... 4 milyon mobilyalara ve tadilata gitti... Ünlü çift rıhtımlar üzerinde yeni hayata başlıyor!Haberi görüntüle

Çifte acı ünlü şarkıcıyı yıktı... İki çocuğunun babası gencecik yaşında hayata veda etti... Kayboldum sanki ben

ÜÇ YILDIR HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORDU
Acı gelişmeyi Blackstock ailesinin temsilcisi duyurdu. Yapılan açıklamada: "Brandon Blackstock'ın ölümünü büyük bir üzüntüyle duyururuz" denildi.

Sonrasında ise Blackstock'ın üç yıldır kanserle mücadele ettiği belirtildi. Açıklamaya göre Blackstock, ailesi yanındayken huzur içinde son nefesini verdi.

Kelly Clarkson, hasta kocasının yanında olmak için bütün konserlerini ve katılacağı etkinlikleri iptal ettiğini duyurduğunda Brandon Blackstock'ın ne tür bir hastalıkla boğuştuğu henüz bilinmiyordu.

Gözden KaçmasınOnu hayat kadını olmaktan güzel sesi kurtarmıştı... Yoksul çocukluğun acısını paralarını savurarak çıkarıyor... Kaldığı otele bir servet ödediOnu hayat kadını olmaktan güzel sesi kurtarmıştı... Yoksul çocukluğun acısını paralarını 'savurarak' çıkarıyor... Kaldığı otele bir servet ödedi!Haberi görüntüle

Çifte acı ünlü şarkıcıyı yıktı... İki çocuğunun babası gencecik yaşında hayata veda etti... Kayboldum sanki ben

KELLY TAM ANLAMIYLA YIKILDI
Ardı ardına gelen bütün bu gelişmeler Kelly Clarkson'ı yıktı yakınlarının anlattığına göre.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan bir kaynak "Brandon'ın kansere yakalanması ve şimdi de ölümüyle Kelly'nin bütün hayatı alt üst oldu" dedi.

Haberin Devamı

Kaynaklara göre boşanmış olmalarına rağmen Kelly Clarkson ile Brandon Blackstock birbirleriyle dost kalmıştı.

Çifte acı ünlü şarkıcıyı yıktı... İki çocuğunun babası gencecik yaşında hayata veda etti... Kayboldum sanki ben

ÇİFTE ACI YAŞIYOR
Şimdi onun ölümünden sonra çocukları 11 yaşındaki River ve 9 yaşındaki Remington ile bir başına kaldı.

Bu zor süreçte bir yandan acısını yaşayacak olan Clarkson diğer yandan da onları babasız bir hayata alıştırmak yükümlülüğünü de üstlendi doğal olarak.

Bu da Kelly Clarkson için "çifte trajedi" demek....

Ünlü şarkıcıya yakın kaynaklara göre Clarkson, acısını çocuklarına çok fazla belli etmeden yaşamak zorunda.

Diğer yandan onların bu kadar erken yaşta babalarını kaybetmesi ünlü şarkıcı için ayrı bir üzüntü kaynağı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınO kadar servetleri var ama harcamaya kıyamıyorlar... Biz bu ailede elbiseye fazla para vermeyiz... Birbirimizin eskilerini giyerizO kadar servetleri var ama harcamaya kıyamıyorlar... Biz bu ailede elbiseye fazla para vermeyiz... Birbirimizin eskilerini giyeriz!Haberi görüntüle

Çifte acı ünlü şarkıcıyı yıktı... İki çocuğunun babası gencecik yaşında hayata veda etti... Kayboldum sanki ben

Kendisine yakın kaynaklara göre Kelly Clarkson; iki küçük çocuğunun babası Brandon Blackstock'ın ölümünden sonra kendini "kaybolmuş" hissettiğini söylüyor. 

Çifte acı ünlü şarkıcıyı yıktı... İki çocuğunun babası gencecik yaşında hayata veda etti... Kayboldum sanki ben

İKİNCİ TORUNUNU GÖREMEDEN HAYATA VEDA ETTİ
Bu arada Brandon Blackstock'ın eski evliliğinden dünyaya gelen 23 yaşındaki kızı Savannah Blackstock Lee de birkaç hafta önce ilk bebeğine hamile olduğunu duyurmuştu.

Genç kadın, kocası Quentin Lee ile birlikte "tatlı bir sır" sakladıklarını belirtip yakında bir kız bebekleri olacağını sosyal medyadan ilan etmişti. Savannah, Brandon Blackstock'ın eski eşi Melissa Ashworth ile evliliğinden dünyaya geldi.

Haberin Devamı

Kızından doğan 3 yaşındaki ilk torunu Lake'i kucağına alan Blackstoc, kız torununu ise göremeden hayata veda etti.

Gözden KaçmasınÜnlü çift üç çocuğunu doğada büyütüyor: Çiftlikte renkli hayatÜnlü çift üç çocuğunu doğada büyütüyor: Çiftlikte renkli hayatHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kelly Clarkson#Brandon Blackstock#Brandon Blackstock Kimdir

BAKMADAN GEÇME!