Çifte acı ünlü şarkıcıyı yıktı... İki çocuğunun babası gencecik yaşında hayata veda etti... Kayboldum sanki ben!

Şimdi yaşları 11 ve 9 olan iki küçük çocuğuyla birlikte, boşanmasına rağmen hayatından tam olarak çıkmayan kocasının yokluğuyla mücadele edip bir yandan da çocuklarını yalnız başına büyütecek.

ÜNLÜ ŞARKICI BÜTÜN PROGRAMLARINI İPTAL ETMİŞTİ

Yaşadığı bu büyük trajediyle gösteri dünyasının ilgi odağına yerleşen bu ünlü şarkıcı Kelly Clarkson…

43 yaşındaki şarkıcının, 2013 ile 2022 yılları arasında evli kaldığı menajer kocası Brandon Blackstock üç yıldır mücadele ettiği bir tür cilt kanserine yenik düştü ve hayata veda etti.

Clarkson, 48 yaşındaki Blackstock'un ölümünden sadece iki gün önce, eski kocasının sağlık durumunun kötüleştiğini haber aldı ve bütün konserlerini, programlarını iptal etti.

Amacı hem zor günlerinde eski kocasının yanında olmak hem de küçük çocuklarına destek vermekti.

Fakat Clarkson'ın bu kararı konuşulurken bu kez Brandon Blackstock'un ölüm haberi geldi.

ÜÇ YILDIR HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORDU

Acı gelişmeyi Blackstock ailesinin temsilcisi duyurdu. Yapılan açıklamada: "Brandon Blackstock'ın ölümünü büyük bir üzüntüyle duyururuz" denildi.

Sonrasında ise Blackstock'ın üç yıldır kanserle mücadele ettiği belirtildi. Açıklamaya göre Blackstock, ailesi yanındayken huzur içinde son nefesini verdi.

Kelly Clarkson, hasta kocasının yanında olmak için bütün konserlerini ve katılacağı etkinlikleri iptal ettiğini duyurduğunda Brandon Blackstock'ın ne tür bir hastalıkla boğuştuğu henüz bilinmiyordu.

KELLY TAM ANLAMIYLA YIKILDI

Ardı ardına gelen bütün bu gelişmeler Kelly Clarkson'ı yıktı yakınlarının anlattığına göre.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan bir kaynak "Brandon'ın kansere yakalanması ve şimdi de ölümüyle Kelly'nin bütün hayatı alt üst oldu" dedi.

Kaynaklara göre boşanmış olmalarına rağmen Kelly Clarkson ile Brandon Blackstock birbirleriyle dost kalmıştı.

ÇİFTE ACI YAŞIYOR

Şimdi onun ölümünden sonra çocukları 11 yaşındaki River ve 9 yaşındaki Remington ile bir başına kaldı.

Bu zor süreçte bir yandan acısını yaşayacak olan Clarkson diğer yandan da onları babasız bir hayata alıştırmak yükümlülüğünü de üstlendi doğal olarak.

Bu da Kelly Clarkson için "çifte trajedi" demek....

Ünlü şarkıcıya yakın kaynaklara göre Clarkson, acısını çocuklarına çok fazla belli etmeden yaşamak zorunda.

Diğer yandan onların bu kadar erken yaşta babalarını kaybetmesi ünlü şarkıcı için ayrı bir üzüntü kaynağı.

Kendisine yakın kaynaklara göre Kelly Clarkson; iki küçük çocuğunun babası Brandon Blackstock'ın ölümünden sonra kendini "kaybolmuş" hissettiğini söylüyor.





İKİNCİ TORUNUNU GÖREMEDEN HAYATA VEDA ETTİ

Bu arada Brandon Blackstock'ın eski evliliğinden dünyaya gelen 23 yaşındaki kızı Savannah Blackstock Lee de birkaç hafta önce ilk bebeğine hamile olduğunu duyurmuştu.

Genç kadın, kocası Quentin Lee ile birlikte "tatlı bir sır" sakladıklarını belirtip yakında bir kız bebekleri olacağını sosyal medyadan ilan etmişti. Savannah, Brandon Blackstock'ın eski eşi Melissa Ashworth ile evliliğinden dünyaya geldi.

Kızından doğan 3 yaşındaki ilk torunu Lake'i kucağına alan Blackstoc, kız torununu ise göremeden hayata veda etti.