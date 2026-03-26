Ünlü şarkıcıyı albüm telaşı sardı… Doğumdan üç hafta sonra spor salonuna döndü!

Hayranları ünlü yıldızı doğumdan çok kısa bir süre sonra spor yaparken ve cilt bakım uygulamalarını paylaşırken görünce şaşkına döndü.

39 yaşındaki ünlü şarkıcı Ellie Goulding, altıncı albümünü yayınlamadan önce doğum yaptıktan sadece üç hafta sonra spor salonuna geri döndü ve cilt bakımı uygulamalarına başladı.

Ünlü şarkıcı 6 Mart’ta sevgilisi Beau Minniear’dan bir kız kız çocuk dünyaya getirmişti. Ellie Goulding’in eski eşi Caspar Jopling'den de 4 yaşında Arthur adında bir oğlu var.

10 Mart'ta Instagram'da kızının doğumunu duyuran ünlü şarkıcı "Cuma günü, güzel ve sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdim. Ona tamamen aşığız... Kadınlar Günü'nü bana ve bebeğime olağanüstü bakım ve nezaket gösteren St Mary's Hastanesi’ndeki inanılmaz kadın ekibiyle geçirmem çok yerinde oldu. Ebelere her zaman hayran kalacağım. Aileme bu yeni üye katılması beni çok mutlu ediyor, özellikle de Arthur bu küçük meleğe ağabey olmaktan çok mutlu." demişti.

Ellie Goulding daha taze anneliğinin tadını çıkarırken, doğum yapalı sadece üç hafta olmuşken kendini bir anda spor salonuna attı ve yoğun bir bakım sürecine girdi.

Ağırlıklarla spor salonunda çömelirken çekilmiş siyah beyaz bir video paylaşarak altına "Her şeye yeniden başladım" diyen ünlü şarkıcı başka bir paylaşımda ise son zamanlarda giderek popülerleşen LED maskelerle yüzüne bakım yapıyordu.

Tüm bu koşuşturmacanın ve doğum sonrası başlayan telaşenin sebebi ise Ellie Goulding’in yakında piyasaya çıkacak albümü…

Bu albüm ünlü şarkcının 2023'teki Higher Than Heaven'dan bu yana ilk albümü ve geçen yıl listeleri alt üst eden Destiny single'ının da devamı niteliğinde.

Albümün başlangıçta yılın ilerleyen aylarında yayınlanması planlanmıştı, ancak içeriden gelen bilgilere göre, bebeğinin doğumuyla aynı zamana denk gelecek şekilde yayın tarihi öne alındı; bu da albümün ünlü şarkıcının bebeğiyle geçireceği tatilden önce çıkabileceği anlamına geliyor.

Ellie Goulding yeni albümünün “bir boşanma albümü” olduğunu, şarkıların birçoğunu 2024'te eşi Caspar Jopling’den ayrıldığı sırada yazdığını söyledi.

“Eski kocamla evlendiğimde bunun ömür boyu süreceğini düşünmüştüm. Bu asla geçmeyecek ve her zaman benimle kalacak. Hayatımın o dönemini kabul etmek ve ona saygı duymak için gerekli olan bazı şarkılar var...”

39 yaşındaki ünlü şarkıcı 2019’da ünlü sanat simsarı Caspar Jopling ile evlenmiş, bu görkemli düğüne İngiliz kraliyet ailesi üyelerinden bile davetliler gelmişti.

Her şey dışarıdan bakıldığında çok iyi görünüyordu ancak çiftin 2023 ortalarından itibaren ayrı yaşadıkları ortaya çıktı ve en sonunda 2024’ün şubat ayında yollarını ayırdılar.

Ünlü şarkıcının üç hafta önce doğan bebeğinin babası ise hamile olduğunu karnı burnunda ortaya çıkıp açıkladıktan hemen bir gün sonra havaalanında ABD’ye uçarken birlikte görüntülendiği genç aktör Beau Minniear.

İlişkileri başlayalı henüz bir yıl bile olmayan Ellie Goulding’in yeni aşkı ve çocuğunun babası Beau Minniear ünlü şarkıcıdan 10 yaş küçük.