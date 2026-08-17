Ünlü şarkıcıya son veda: Köyünün sokakları gözyaşlarıyla yıkandı

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Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero, More Than a Lover gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Tyler, geçtiğimiz 8 Temmuz günü Portekiz'de tedavi gördüğü hastanede hayata veda etmişti.

Bonnie Tyler için, Galler'de bulunan Mumbles adlı tatil ve balıkçı köyünde bir tören düzenlendi. Ünlü şarkıcının naaşı, Mumbles'ın sokaklarından son kez geçirildi.



O anlarda da bölge halkı ona son bir kez veda edebilmek için sokaklara akın etti.

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Şarkıcının naaşını taşıyan aracın geçişi sırasında binlerce kişi sokaklara döküldü. Ellerinde Tyler'ın fotoğrafları ve çiçekler bulunan halk, kendi aralarından çıkan bu efsane sesi son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı.

Bonnie Tyler'a veda etmek isteyenler öylesine kalabalıktı ki sokaklar kelimenin tam anlamıyla iğne atılsa yere düşmeyecek hale gelmişti.

Ünlü şarkıcının kaybından çok etkilenenler arasında kendisi de Gallerli olan oyuncu Catherine Zeta Jones da vardı.

Michael Douglas ile evli olan iki çocuk annesi Zeta Jones, yaptığı sosyal medya paylaşımında Tyler'ın cenaze töreninde çekilen bir videoya yer verdi.

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Catherine Zeta Jones, Tyler'ın naaşının Mumbles'a getirilişini içeren görüntüleri paylaştı.

Yanına da "Bonnie Tyler, bizim kraliçemiz eve döndü.b.. Mumbles köyümüzün sokaklarından geçerken kalabalıklar ona minnettarlıklarını sunmak için sokakları dolduruyor" diye yazdı.

Bu arada Catherine Zeta Jones ile Bonnie Tyler arasındaki bağlantı sadece Gallerli olmaları değil. Ünlü şarkıcı, Zeta Jones'un kuzeniyle evli.

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Bonnie Tyler, geçtiğimiz mayıs ayında Portekiz'de bulunduğu sırada sağlık sorunları yaşamış ve hastanede tedavi altına alınmıştı.Bağırsaklarından acil bir ameliyat geçiren Bonnie Tyler, yapay komaya sokuldu. Ancak sonrası onun açısından iyi gitmedi.Uyandırılsa da bir türlü iyileşemedi. Bu arada Tyler'ın zorlu süreçte bir de kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Sonuç olarak hayata tutunamayan Bonnie Tyler, 8 Temmuz günü son nefesini verdi.

Bonnie Tyler 'ın cenazesi Swansea'deki St. Mary Kilisesi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Beyaz bir tabutla ebediyete uğurlanan Tyler'ın cenaze töreninde kocası büyük bir acı içindeydi.

Tyler'ın beyaz tabutu bembeyaz güller ve zambaklarla süslenmişti.

Tyler, 1973 yılında Robert Sullivan ile evlendi. Hiç çocuk sahibi olmayan çifti, evlendikleri gün verdikleri sözde olduğu gibi sadece ölüm ayırabildi.