×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ünlü şarkıcıya son veda: Köyünün sokakları gözyaşlarıyla yıkandı

Güncelleme Tarihi:

#Bonnie Tyler#Catherine Zeta Jones#Galler
Ünlü şarkıcıya son veda: Köyünün sokakları gözyaşlarıyla yıkandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 16:23

Modern müzik tarihinin en usta seslerinden biri olan Bonnie Tyler, memleketi olan Galler'in Mumbles adlı balıkçı ve tatil köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero, More Than a Lover gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Tyler, geçtiğimiz 8 Temmuz günü Portekiz'de tedavi gördüğü hastanede hayata veda etmişti.

Bonnie Tyler için, Galler'de bulunan Mumbles adlı tatil ve balıkçı köyünde bir tören düzenlendi. Ünlü şarkıcının naaşı,  Mumbles'ın sokaklarından son kez geçirildi. 

O anlarda da  bölge halkı ona son bir kez veda edebilmek için sokaklara akın etti.

Ünlü şarkıcıya son veda: Köyünün sokakları gözyaşlarıyla yıkandı
Şarkıcının naaşını taşıyan aracın geçişi sırasında binlerce kişi sokaklara döküldü. Ellerinde Tyler'ın fotoğrafları ve çiçekler bulunan halk, kendi aralarından çıkan bu efsane sesi son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı.

Haberin Devamı

Bonnie Tyler'a veda etmek isteyenler öylesine kalabalıktı ki sokaklar kelimenin tam anlamıyla iğne atılsa yere düşmeyecek hale gelmişti.

Ünlü şarkıcıya son veda: Köyünün sokakları gözyaşlarıyla yıkandı
Ünlü şarkıcının kaybından çok etkilenenler arasında kendisi de Gallerli olan oyuncu Catherine Zeta Jones da vardı.

Michael Douglas ile evli olan iki çocuk annesi Zeta Jones, yaptığı sosyal medya paylaşımında Tyler'ın cenaze töreninde çekilen bir videoya yer verdi.

Gözden KaçmasınÜnlü oyuncu 36 yaşında hayatını kaybettiÜnlü oyuncu 36 yaşında hayatını kaybettiHaberi görüntüle

Ünlü şarkıcıya son veda: Köyünün sokakları gözyaşlarıyla yıkandı
Catherine Zeta Jones, Tyler'ın naaşının Mumbles'a getirilişini içeren görüntüleri paylaştı.

Yanına da "Bonnie Tyler, bizim kraliçemiz eve döndü.b.. Mumbles köyümüzün sokaklarından geçerken kalabalıklar ona minnettarlıklarını sunmak için sokakları dolduruyor" diye yazdı.

Ünlü şarkıcıya son veda: Köyünün sokakları gözyaşlarıyla yıkandı
Bu arada Catherine Zeta Jones ile Bonnie Tyler arasındaki bağlantı sadece Gallerli olmaları değil. Ünlü şarkıcı, Zeta Jones'un kuzeniyle evli.
Ünlü şarkıcıya son veda: Köyünün sokakları gözyaşlarıyla yıkandı
Bonnie Tyler, geçtiğimiz mayıs ayında Portekiz'de bulunduğu sırada sağlık sorunları yaşamış ve hastanede tedavi altına alınmıştı.

Bağırsaklarından acil bir ameliyat geçiren Bonnie Tyler, yapay komaya sokuldu. Ancak sonrası onun açısından iyi gitmedi.
Ünlü şarkıcıya son veda: Köyünün sokakları gözyaşlarıyla yıkandı
Uyandırılsa da bir türlü iyileşemedi. Bu arada Tyler'ın zorlu süreçte bir de kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Haberin Devamı

Sonuç olarak hayata tutunamayan Bonnie Tyler, 8 Temmuz günü son nefesini verdi.

Gözden KaçmasınKüçük yaşta parlayan bir yıldızdı, kayıp gitti... Ünlü oyuncu 36 yaşında tek evladına hasret bu dünyadan göçtüKüçük yaşta parlayan bir yıldızdı, kayıp gitti... Ünlü oyuncu 36 yaşında tek evladına hasret bu dünyadan göçtüHaberi görüntüle

Ünlü şarkıcıya son veda: Köyünün sokakları gözyaşlarıyla yıkandı

Tyler, 1973 yılında Robert Sullivan ile evlendi. Hiç çocuk sahibi olmayan çifti, evlendikleri gün verdikleri sözde olduğu gibi sadece ölüm ayırabildi.
Ünlü şarkıcıya son veda: Köyünün sokakları gözyaşlarıyla yıkandı
Bonnie Tyler'ın cenazesi Swansea'deki St. Mary Kilisesi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Beyaz bir tabutla ebediyete uğurlanan Tyler'ın cenaze töreninde kocası büyük bir acı içindeydi.
Ünlü şarkıcıya son veda: Köyünün sokakları gözyaşlarıyla yıkandı
Tyler'ın beyaz tabutu bembeyaz güller ve zambaklarla süslenmişti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bonnie Tyler#Catherine Zeta Jones#Galler

BAKMADAN GEÇME!