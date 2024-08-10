ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±ya eski kocasÄ±ndan haber geldi: Ona karÅŸÄ± duygularÄ±m bitmedi... Geri dÃ¶n dese dÃ¶nerim

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Ä°kisi de kendi hayatlarÄ±nÄ± kurdu. ÃœnlÃ¼ bir ÅŸarkÄ±cÄ± olan kadÄ±n, biri kÄ±z diÄŸeri erkek iki Ã§ocuÄŸunu bÃ¼yÃ¼ttÃ¼. Bir yandan da baÅŸarÄ±lÄ± kariyerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Bu arada Ã§ok konuÅŸulan baÅŸka aÅŸklar da yaÅŸadÄ±.

Bu Ã§iftin erkek tarafÄ± ise sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§ok eÅŸli hayatla gÃ¼ndemden hiÃ§ dÃ¼ÅŸmedi. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±dan dÃ¼nyaya gelen ikizlerinin Ã¼stÃ¼ne birden fazla kadÄ±ndan 10 tane daha Ã§ocuk sahibi oldu...

BÃ¶yle bakÄ±nca Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin Ã§oktan romantik anlamda birbirlerinin hayatÄ±ndan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lebilir. Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re durum pek Ã¶yle deÄŸil.

YENÄ° BÄ°R EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°N EÅžÄ°ÄžÄ°NDEN DÃ–NDÃœ

Ã‡eyrek asÄ±rdan fazla sÃ¼redir mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± olan Mariah Carey ile eski kocasÄ± Nick Cannon'Ä±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼ydÃ¼ bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z.

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2008 yÄ±lÄ±nda evlenen Ã§ift, biri kÄ±z diÄŸeri erkek ikiz Ã§ocuk sahibi oldu. Ama evlilikleri fiilen 2013 yÄ±lÄ±nda resmi olarak da 2016'da sona erdi.Â

Bunun ardÄ±ndan da Carey ile Cannon, kendilerine yeni hayatlar kurdular. Ä°kisinin seÃ§tiÄŸi yollar da Ã§ok farklÄ±ydÄ±.

Carey, iÅŸ insanÄ± James Packer ile niÅŸanlandÄ± ama evliliÄŸin eÅŸiÄŸinden dÃ¶ndÃ¼.

Sonra yedi yÄ±l boyunca Bryan Tanaka ile birliktelik yaÅŸadÄ±. Ama o da mutlu bir sonuca ulaÅŸmadÄ±, Ã§ift yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

Ä°ddialara gÃ¶re bunun nedeni de Tanaka'nÄ±n Ã§ocuk istemesiydi...Carey onunla aynÄ± fikirde olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¼stelik 55 gibi ileri bir yaÅŸta bu durum onu zorlayacaÄŸÄ± iÃ§in yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar.





TEK EÅžLÄ°LÄ°ÄžE HÄ°Ã‡ Ä°NANMADIÂ

Bu arada Carey'nin eski eÅŸi Nick Cannon ise tam tersi bir tavÄ±r sergiledi.

Tek eÅŸliliÄŸe inanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± zaman zaman beyan eden Cannon, dÃ¶rt farklÄ± kadÄ±ndan ÅŸimdilik 10 tane Ã§ocuk sahibi oldu. Buna Mariah Carey ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen ikizleri Moroccan ve Monroe'yu da eklersek 12 Ã§ocuk babasÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.

BÃ¶yle bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Mariah Carey ile Nick Cannon'Ä±n iliÅŸkisi bitmiÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nebilir. Ama verdiÄŸi bir rÃ¶portajda Cannon hiÃ§ de Ã¶yle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti.

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ESKÄ° KARISINA KARÅžI HÃ‚LÃ‚ KAYITSIZ DEÄžÄ°LÂ

E! News'a konuÅŸan Nick Cannon, eski karÄ±sÄ± Mariah Carey'e karÅŸÄ± hala duygularÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi. Ama Carey'in bu konuda kendisiyle aynÄ± fikirde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiÄŸini de eklemeden edemedi.

Nick Cannon rÃ¶portajda "Biz birbirimize aidiz. EÄŸer Mariah bana bir ÅŸans daha verirse yeniden bir araya gelmekle ilgilenirim" diye konuÅŸtu.

Cannon, bÃ¶yle bir durumda Mariah Carey'e dÃ¶nmemenin "aptallÄ±k" olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

Her ne kadar bÃ¶yle konuÅŸuyor olsa da Nick Cannon, Mariah Carey'nin kendisiyle yeniden bir araya gelmeyi istemeyeceÄŸinde de emin. Bu durumu da "O beni istemiyor" sÃ¶zleriyle ifade etti.

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FARKLI KADINLARDAN Ã‡OCUK SAHÄ°BÄ° OLDU

Yeri gelmiÅŸken Cannon'Ä±n Brittany Bell, Abby De La Rosa, Bre Tiesi, LaNisha Cole and Alyssa Scott adlÄ± sevgililerinden Ã§ocuklarÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m. Onun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re hepsi de Ã§ocuklarÄ± iÃ§in mÃ¼kemmel anneler.

Nick Cannon'Ä±n, Mariah Carey ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen ikizler 13 yaÅŸÄ±na geldi. OnlarÄ±n ve diÄŸer Ã§ocuklarÄ±nÄ±n bu kadar Ã§abuk bÃ¼yÃ¼mesi ise Cannon'Ä±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re insanÄ±n gÃ¶zlerini yaÅŸartan bir durum.

Cannon'Ä±n Alyssa Scott'tan dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Zen, beÅŸ aylÄ±kken yakalandÄ±ÄŸÄ± hastalÄ±k nedeniyle hayata veda etmiÅŸti. 2021 yÄ±lÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ± bu acÄ± olayÄ±n ardÄ±ndan Cannon ve Scott bir Ã§ocuk sahibi daha oldu.

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Nick Cannon, Mariah Carey ile evliliÄŸi de dahil farklÄ± kadÄ±nlardan 12 Ã§ocuk babasÄ± oldu. Bir Ã§ocuÄŸunu henÃ¼z 5 aylÄ±kken kaybetti.





Mariah Carey'nin Nick Cannon ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen ikizleri Moroccan ve Monroe, artÄ±k 13 yaÅŸÄ±nda.