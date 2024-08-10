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Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±ya eski kocasÄ±ndan haber geldi: Ona karÅŸÄ± duygularÄ±m bitmedi... 'Geri dön' dese dönerim!

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#Mariah Carey#Nick Cannon#Çok Çocuk Sahibi Olan Ünlüler
ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±ya eski kocasÄ±ndan haber geldi: Ona karÅŸÄ± duygularÄ±m bitmedi... Geri dÃ¶n dese dÃ¶nerim
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 10, 2024 13:24

BÃ¼yÃ¼k bir aÅŸktÄ± onlarÄ±n ki... Ä°kisi de dÃ¼nya Ã§apÄ±nda Ã¼nlÃ¼ olduÄŸu iÃ§in baÅŸÄ±ndan sonuna kadar da milyonlarÄ±n ilgi dolu bakÄ±ÅŸlarÄ± altÄ±nda yaÅŸandÄ± her ÅŸey... Evlilikleri, kaÄŸÄ±t Ã¼zerinde sekiz gerÃ§ekte sadece beÅŸ yÄ±l sÃ¼rdÃ¼. Bu sÃ¼reÃ§te iki tane Ã§ocuk sahibi oldular... Ä°liÅŸkilerinin zirve dÃ¶neminde gittikleri her yere aÅŸk esintileri gÃ¶tÃ¼ren bu Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, gÃ¼nÃ¼n birinde yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

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Ä°kisi de kendi hayatlarÄ±nÄ± kurdu. ÃœnlÃ¼ bir ÅŸarkÄ±cÄ± olan kadÄ±n, biri kÄ±z diÄŸeri erkek iki Ã§ocuÄŸunu bÃ¼yÃ¼ttÃ¼. Bir yandan da baÅŸarÄ±lÄ± kariyerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Bu arada Ã§ok konuÅŸulan baÅŸka aÅŸklar da yaÅŸadÄ±.

Bu Ã§iftin erkek tarafÄ± ise sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§ok eÅŸli hayatla gÃ¼ndemden hiÃ§ dÃ¼ÅŸmedi. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±dan dÃ¼nyaya gelen ikizlerinin Ã¼stÃ¼ne birden fazla kadÄ±ndan 10 tane daha Ã§ocuk sahibi oldu...

BÃ¶yle bakÄ±nca Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin Ã§oktan romantik anlamda birbirlerinin hayatÄ±ndan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lebilir. Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re durum pek Ã¶yle deÄŸil.

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±ya eski kocasÄ±ndan haber geldi: Ona karÅŸÄ± duygularÄ±m bitmedi... Geri dÃ¶n dese dÃ¶nerim

YENÄ° BÄ°R EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°N EÅžÄ°ÄžÄ°NDEN DÃ–NDÃœ
Ã‡eyrek asÄ±rdan fazla sÃ¼redir mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± olan Mariah Carey ile eski kocasÄ± Nick Cannon'Ä±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼ydÃ¼ bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z.

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2008 yÄ±lÄ±nda evlenen Ã§ift, biri kÄ±z diÄŸeri erkek ikiz Ã§ocuk sahibi oldu. Ama evlilikleri fiilen 2013 yÄ±lÄ±nda resmi olarak da 2016'da sona erdi.Â 

Bunun ardÄ±ndan da Carey ile Cannon, kendilerine yeni hayatlar kurdular. Ä°kisinin seÃ§tiÄŸi yollar da Ã§ok farklÄ±ydÄ±.

Carey, iÅŸ insanÄ± James Packer ile niÅŸanlandÄ± ama evliliÄŸin eÅŸiÄŸinden dÃ¶ndÃ¼.

Sonra yedi yÄ±l boyunca Bryan Tanaka ile birliktelik yaÅŸadÄ±. Ama o da mutlu bir sonuca ulaÅŸmadÄ±, Ã§ift yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

Ä°ddialara gÃ¶re bunun nedeni de Tanaka'nÄ±n Ã§ocuk istemesiydi...Carey onunla aynÄ± fikirde olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¼stelik 55 gibi ileri bir yaÅŸta bu durum onu zorlayacaÄŸÄ± iÃ§in yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar.

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ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±ya eski kocasÄ±ndan haber geldi: Ona karÅŸÄ± duygularÄ±m bitmedi... Geri dÃ¶n dese dÃ¶nerim

TEK EÅžLÄ°LÄ°ÄžE HÄ°Ã‡ Ä°NANMADIÂ 
Bu arada Carey'nin eski eÅŸi Nick Cannon ise tam tersi bir tavÄ±r sergiledi.

Tek eÅŸliliÄŸe inanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± zaman zaman beyan eden Cannon, dÃ¶rt farklÄ± kadÄ±ndan ÅŸimdilik 10 tane Ã§ocuk sahibi oldu. Buna Mariah Carey ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen ikizleri Moroccan ve Monroe'yu da eklersek 12 Ã§ocuk babasÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.

BÃ¶yle bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Mariah Carey ile Nick Cannon'Ä±n iliÅŸkisi bitmiÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nebilir. Ama verdiÄŸi bir rÃ¶portajda Cannon hiÃ§ de Ã¶yle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti.

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ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±ya eski kocasÄ±ndan haber geldi: Ona karÅŸÄ± duygularÄ±m bitmedi... Geri dÃ¶n dese dÃ¶nerim

ESKÄ° KARISINA KARÅžI HÃ‚LÃ‚ KAYITSIZ DEÄžÄ°LÂ 
E! News'a konuÅŸan Nick Cannon, eski karÄ±sÄ± Mariah Carey'e karÅŸÄ± hala duygularÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi. Ama Carey'in bu konuda kendisiyle aynÄ± fikirde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiÄŸini de eklemeden edemedi.

Nick Cannon rÃ¶portajda "Biz birbirimize aidiz. EÄŸer Mariah bana bir ÅŸans daha verirse yeniden bir araya gelmekle ilgilenirim" diye konuÅŸtu.

Cannon, bÃ¶yle bir durumda Mariah Carey'e dÃ¶nmemenin "aptallÄ±k" olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

Her ne kadar bÃ¶yle konuÅŸuyor olsa da Nick Cannon, Mariah Carey'nin kendisiyle yeniden bir araya gelmeyi istemeyeceÄŸinde de emin. Bu durumu da "O beni istemiyor" sÃ¶zleriyle ifade etti.

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ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±ya eski kocasÄ±ndan haber geldi: Ona karÅŸÄ± duygularÄ±m bitmedi... Geri dÃ¶n dese dÃ¶nerim

FARKLI KADINLARDAN Ã‡OCUK SAHÄ°BÄ° OLDU
Yeri gelmiÅŸken Cannon'Ä±n Brittany Bell, Abby De La Rosa, Bre Tiesi, LaNisha Cole and Alyssa Scott adlÄ± sevgililerinden Ã§ocuklarÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m. Onun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re hepsi de Ã§ocuklarÄ± iÃ§in mÃ¼kemmel anneler.

Nick Cannon'Ä±n, Mariah Carey ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen ikizler 13 yaÅŸÄ±na geldi. OnlarÄ±n ve diÄŸer Ã§ocuklarÄ±nÄ±n bu kadar Ã§abuk bÃ¼yÃ¼mesi ise Cannon'Ä±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re insanÄ±n gÃ¶zlerini yaÅŸartan bir durum.

Cannon'Ä±n Alyssa Scott'tan dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Zen, beÅŸ aylÄ±kken yakalandÄ±ÄŸÄ± hastalÄ±k nedeniyle hayata veda etmiÅŸti. 2021 yÄ±lÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ± bu acÄ± olayÄ±n ardÄ±ndan Cannon ve Scott bir Ã§ocuk sahibi daha oldu.

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Gözden KaçmasÄ±nÃœnlÃ¼ oyuncunun oÄŸlu nadir bir hastalÄ±kla doÄŸdu... KonuÅŸamÄ±yor, dÃ¼zgÃ¼n yÃ¼rÃ¼yemiyor... Åžimdi dÃ¼nyadan tek bir isteÄŸi var: Ona nazik ve saygÄ±lÄ± davranÄ±nÜnlü oyuncunun oÄŸlu nadir bir hastalÄ±kla doÄŸdu... KonuÅŸamÄ±yor, düzgün yürüyemiyor... Åžimdi dünyadan tek bir isteÄŸi var: Ona nazik ve saygÄ±lÄ± davranÄ±n Haberi görüntüle

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ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±ya eski kocasÄ±ndan haber geldi: Ona karÅŸÄ± duygularÄ±m bitmedi... Geri dÃ¶n dese dÃ¶nerim

Nick Cannon, Mariah Carey ile evliliÄŸi de dahil farklÄ± kadÄ±nlardan 12 Ã§ocuk babasÄ± oldu. Bir Ã§ocuÄŸunu henÃ¼z 5 aylÄ±kken kaybetti.

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±ya eski kocasÄ±ndan haber geldi: Ona karÅŸÄ± duygularÄ±m bitmedi... Geri dÃ¶n dese dÃ¶nerim

Mariah Carey'nin Nick Cannon ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen ikizleri Moroccan ve Monroe, artÄ±k 13 yaÅŸÄ±nda.

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Mariah Carey#Nick Cannon#Çok Çocuk Sahibi Olan Ünlüler

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