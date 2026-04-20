Ünlü şarkıcıya büyük şok… Yıllardır haberinin bile olmadığı gizli bir torunu varmış!

Ünlü şarkıcı Cher küçük oğlu Elijah Blue Allman'ın tek gecelik bir ilişkisinden doğan gizli bir çocuğu yani bir torunu olduğunu öğrendi.

İddiaya göre Cher’in torunu, oğlu Elijah Blue Allman'ın eski model Kayti Edwards’la yaşadığı tek gecelik bir ilişkiden doğdu.

Kayti Edwards, dün yayınlanan US Sun ile yaptığı bir röportajda, 2010 yılında Allman ile çıktığını ve o yıl Ever adında bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini iddia etti.

Röportajında “Cher geçen haziran ayında benimle iletişime geçti ve bunun doğru olup olmadığını sordu, bu yüzden itiraf etmek zorunda kaldım” diye iddia eden Edwards, efsane şarkıcının 2021 yılında Allman'ın aşırı dozdan ölümden dönmesinin ardından Ever hakkında bir şeyler duyduğunu, ancak bunun “çılgın bir konuşma” olduğunu düşündüğünü ve inanmadığını açıkladı.

Kendisi de bir Hollywood efsanesi Julie Andrews'un torunu olan Kayti Edwards “Cher haberi duyduğunda, ne diyeceğini bilemedi” dedi ve ünlü şarkıcının haberi ailesine “Aman Tanrım, sonunda büyükanne oldum!” diyerek duyurduğunu söyledi.

Edwards, Cher’in 49 yaşındaki oğlu Elijah Blue Allman ile iddia edilen ilişkisi hakkında konuştu ve birlikte geçirdikleri tek gecenin ardından nasıl hamile kaldığını açıkladı.

Eski model çocuğunun dünyaya gelişini “Her zaman ilk günden beri biliyordu, ama asla ebeveyn olmak istemedi. Birkaç yılda bir uğrardı ama sadece merhaba derdi.” sözleriyle anlattı.

Şimdi evli olan Edwards, Allman'ın 2021'de aşırı dozdan dolayı öleceğini düşünürken özür dilemek için kendisine mesaj attığını da iddia etti.

Kızının durumunu ve evliliğini de “Onu ilk günden beri büyüten bir babası var ve o da kızıma babası gibi davranıyor. Çocuklarım için daha iyi bir baba isteyemezdim” diyen Kayti Edwards Allman’ın 2023'te ikinci bir aşırı doz nedeniyle hastaneye kaldırılmadan hemen önce kızı Ever'ın hayatına geri döndüğünü söyledi.

Kaliforniya, Joshua Tree'de yaşayan Edwards, Cher’in oğlu Allman'ın kendisiyle kalmak ve Hollywood'dan kaçmak istediğini iddia etti.

“Birkaç hafta sonra aşırı doz aldı ve hastaneye kaldırıldı, işte o zaman Cher benimle iletişime geçti. Ne olduğunu öğrenmek istedi ve sonra Ever ile ilgili iddiaların doğru olup olmadığını sordu.”

Kayti Edwards Cher’in torununu öğrendikten sonra onları Eylül 2025'te Malibu, Kaliforniya'daki evinde kalmaya davet ettiğini, kızına yani torununa gardırobunu, sahne kıyafetlerini gösterdiğini ve 15 yaşındaki Ever’ın bundan çok mutlu olduğunu da anlattı.

Cher’in ikinci eşi, ünlü müzisyen Gregg Allman’dan doğan oğlu Elijah Blue Allman gençlik yıllarından beri uyuşturucu bağımlılığının pençesinde ve annesiyle de arası bu yüzden sık sık bozuluyor.

Cher geçtiğimiz yıllarda oğlunun bağımlılığını ve yaşadığı psikolojik sorunları gerekçe göstererek onu vesayeti altına aldırmak istemiş ancak daha sonra oğluyla arası geri dönüşsüz şekilde bozulmasın diye bundan vazgeçmişti.