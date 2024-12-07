Ünlü şarkıcının tek kızı nişanlandı, ailesi panik içinde: O adam bunun parasını yiyecek

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O andan sonra genç kızın parmağına pırlanta taşlı nişan yüzüğü takıldı ve böylece genç aşıklar evlilik trenine binmek üzere yola çıktı.

Bunca mutluluğun içinde yürek burkan bir ayrıntı da var ama... Genç kızın ünlü babası, artık hayatta olmadığı için onun bembeyaz gelinliği içinde sevdiği adamın kollarında yeni hayatına doğru yola çıktığını göremeyecek.

BABASINDAN ÜNLÜ BİR SOYADI MİRAS KALDI

Bu öykünün kahramanları pop müziğin kralı olarak hafızalarda yer eden Michael Jackson'ın kızı Paris ile iki yıldır birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Justin Long.

2009 yılında henüz 50 yaşındayken hayata veda eden Michael Jackson'ın tek kızı Paris, hayatını değiştiren mutlu haberi sosyal medya sayfasından duyurdu.

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Kendisi gibi müzisyen olan Justin Long'un önünde diz çöküp evlenme teklif ettiği anda çekilen bir fotoğrafı paylaşan 26 yaşındaki Paris, mutluluğunu da satırlara döktü.

Oradan anlaşıldığına göre Justin Long, kendi doğum gününde Paris Jackson'a evlenme teklif etti. Paris satırlarına sevgilisinin yeni yaşını kutlayarak başladı.

'SENDEN BAŞKASINI HAYAL BİLE EDEMİYORUM'

Sonra da şöyle devam etti: "Şu son yıllarda seninle hayat geçirmek tarif edilemez bir kasırga gibiydi. Her şeyi birlikte yapabildiğim başka birini hayal bile edemiyorum."

Paris Jackson, artık nişanlısı olan Justin Long'a olan aşkını da "Senin olmama izin verdiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum" satırlarıyla ifade etti.

AİLESİ PARIS'E KALAN MİRAS KONUSUNDA ENDİŞELİ

Bu arada Paris Jackson, dost çevresinde 'Blue' (Mavi) takma adıyla tanınan Justin Long ile nişanlandığı için mutluluktan ayakları yerden kesildi...

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Ama iddialara göre ailesi bu haberden sonra büyük bir paniğe kapıldı. Bunun nedeni de Jackson'a babası Michael'dan kalan büyük miras.

Justin Long ile nişanlanmasından sonra Paris Jackson'ın ailesi genç kızın 100 milyon dolar civarındaki servetinin koruma altına alınması gerektiğini düşünmeye başladı.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan aileye yakın kaynaklar "Jackson ailesi bu ilişkiyle ilgili olarak büyük bir endişe içinde. Buna da sonuna kadar hakları var. Paris'in büyük bir mirasa sahip olduğu bir sır değil" dedi.

Bu kaynaklar, nişanlandığı Justin Long'un, ilişkinin başından bu yana Paris'in babasından kalan bu büyük mirastan faydalandığını da sözlerine ekledi.

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Kaynaklar "Zaten şu ana kadar faturaların çoğunu Paris ödüyordu. Justin onunla evlendikten sonra da bu büyük mirasa ortak olacak" diyerek ailenin bu konudaki endişesini ifade ettiler.

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İKİ TANE KARDEŞİ VAR

Michael Jackson ve Debbie Rowe'un tartışmalı evliliğinden dünyaya gelen Paris Jackson, efsane şarkıcının tek kızı. Paris'in Prince adında bir öz kardeşi ile Bigi adında taşıyıcı anneden dünyaya gelen başka bir erkek kardeşi daha bulunuyor.

Paris Jackson da zaman zaman modellik yapıyor, bir yandan da müzikle ilgileniyor.

Ama bu yılın başında verdiği bir röportajda amacının para kazanmak için çalışmadığını söylediği çarpıcı bir açıklama yapmıştı.

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'BEN PARA İÇİN ÇALIŞMIYORUM'

Babası Michael Jackson her ne kadar bazı borçlar içinde ölmüş olsa da geride çocukları için milyon dolarlarla ifade edilen bir müzikal miras bıraktı. Paris Jackson da bu mirastan yılda 8 milyon dolar almaya devam ediyor.

İleri sürülenlere göre Michael Jackson öldüğünde 500 milyonluk bir zararı vardı. Ama yine de müzikal mirasından ve çeşitli reklam filmlerinden 700 milyonluk bir servet bıraktı geride. Özetle bu para henüz 20'li yaşlarında olan birisi için servetten de öte.

Paris Jackson, Grazia adlı dergiye verdiği röportajda başarı ölçüsünün diğer müzisyenlerle aynı olmadığını söyledi.

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Anlattığına göre kaç tane albüm sattığı, bunlardan ne kadar para kazandığı hiç umurunda değil. Onun için başarının ölçüsünü 'kendini nasıl hissettiği' ve yaptığı işlerden ne kadar gurur duyduğu.

Paris bu konudaki düşüncesini " Satışların nasıl olduğunu hiç merak etmiyorum. Ben bu işi para için yapmıyorum' diye özetledi.

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CENAZE TÖRENİNE KADAR YÜZLERİNİ KİMSE GÖRMEDİ

Michael Jackson'ın tek kızı olan Paris'in yüzünü dünyada hiç kimse babalarının cenaze törenine kadar görmemişti.

Ünlü şarkıcı tıpkı iki oğlu gibi kızının yüzünü de maskelerin ya da battaniyelerin ardına saklıyordu. Michael Jackson 2009 yılında hayata veda ettiğinde onun için düzenlenen cenaze töreninde bütün dünya üç kardeşin yüzünü ilk kez gördü.

Babası Michael Jackson onları sakladıkça üç kardeş daha fazla merak uyandırdı. Babasını kaybettiğinde henüz 11 yaşında olan Paris Jackson; artık zaman zaman konuk olduğu programlarda o günlerle ilgili hafızasında kalanları anlatıyor.

Paris Jackson, babasının cenaze töreninde gözyaşlarına boğulmuştu.





Nice şarkısıyla birkaç neslin hafızasında yer eden Michael Jackson, 2009 yılında hayata veda etti. Ünlü şarkıcı o sırada sadece 51 yaşındaydı.