Ünlü şarkıcının sırrını annesi açık etti… ‘O da sizden biri!’ Meğer elbiselerini ucuzluktan alıyormuş

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Ünlü bir ailenin içine doğduğu için küçücük bir çocuk olduğu günlerden beri spot ışıklarının altında yaşayan Miley Cyrus’un şöhreti babası ünlü şarkıcı Billy Ray Cyrus’u çoktan aştı.
ANNESİNİ SIRRINI HERKESE ANLATTI
Son albümüyle büyük başarı toplayan ve son zamanlarda katıldığı tüm kırmızı halılarda şıklık yarışını önde götüren Miley Cyrus aynı zamanda menajerliğini de yapan annesinin azizliğine uğradı ve sırrı açığa çıktı.
Tish Cyrus, TikTok’ta yayınladığı bir videoda kızını anlatırken “O da sizin gibi biri merak etmeyin” diyerek kızının her mevsim indirimli satış yapan outlet mağazalarından alışveriş yaptığını söyledi.
O DA İÇİMİZDEN BİRİYMİŞ...
Dudak uçuklatan bir serveti olan Miley Cyrus'a bir outlet alışveriş merkezinde rastlayacağını hiç düşünmeyen hayranları da bu paylaşım karşısında şaşkına döndü.
Üstelik annesi Tish Cyrus’a göre Miley Cyrus bu mağazalardan sadece gündelik kıyafetler değil ünlü modacıların indirimli satılan özel tasarımlarını bulup almakta da gayet maharetli.
UCUZLUKTAN BULDUĞU GİYSİLERİ ANNESİNE DE HEDİYE EDİYOR
TikTok videosunda ünlü bir markanın ceketini giyip takipçilerine gösteren Tish Cyrus “Bu ceketi Miley New York'tayken benim için aldı” dedi. Satışa çıktığında üzerinde binlerce dolarlık bir etiket bulunan ceketi Miley Cyrus indirimde yakalamış ve annesine hediye etmişti.
Tish Cyrus son olarak 32 yaşındaki kızı Miley ve onun 26 yaşındaki erkek arkadaşı 26 Maxx Morando'ya birlikte 16 Şubat'taki SNL 50. gösterisinden önce kırmızı halıda poz vermişti.
Tish ve Billy Ray Cyrus’un Miley Cyrus’la birlikte 30 yaşında Braison ve 25 yaşında Noah adında iki çocuğu daha var. Noah Cyrus da ablası gibi şarkıcılık yapsa da onun kadar başarılı olamamıştı.