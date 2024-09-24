×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ünlü şarkıcının ‘nişan’ bilmecesi… Sahnede yüzüğünü gösterdi sonra da her şeyi inkar etti

Güncelleme Tarihi:

#Doja Cat#Joseph Quinn#Stranger Things
Ünlü şarkıcının ‘nişan’ bilmecesi… Sahnede yüzüğünü gösterdi sonra da her şeyi inkar etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 07:54

Ünlü şarkıcı Doja Cat, cumartesi gecesi Las Vegas'ta düzenlenen iHeartRadio Müzik Festivali'ndeki performansı sırasında sol elindeki yüzüğü hayranlarına gösterdikten sonra başlayan nişan dedikodularına son noktayı koydu…

Haberin Devamı

Bir süredir Doja Cat ile “Stranger Things” dizisinin yıldızı, ünlü oyuncu Joseph Quinn arasında yeni bir aşkın filizlendiğine dair dedikodular deyim yerindeyse alıp başını gitmişti…

Bu dedikodular iki genç yıldızın hayranlarını heyecanlandırdı.

Ünlü şarkıcının ‘nişan’ bilmecesi… Sahnede yüzüğünü gösterdi sonra da her şeyi inkar etti
Ünlü şarkıcı sahneden hayranlarına parmağındaki yüzüğü gösterinde aşk yaşadığı söylenen Joseph Quin'le nişanlandığı sanıldı ancak Doja Cat bu haberi anında yalanladı

Ünlü dedikodu sitesi DeuxMoi iki ismin Londra’da sarmaş dolaş halde çekilmiş fotoğraflarını yayınlamış ve aralarında bir ilişki başladığını yazmıştı.

Doja Cat, cumartesi gecesi verdiği konserde “Agora Hills” adlı hit parçasını seslendirirken durakladı ve elini uzatarak hayranlarına parmağındaki yüzüğü gösterdi.

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcının ‘nişan’ bilmecesi… Sahnede yüzüğünü gösterdi sonra da her şeyi inkar etti

Şarkının tam da “Ona aşkını göster, parmağına bir yüzük tak” kısmında elindeki yüzüğü uzatıp gösteren Doja Cat hayranları artık tam da bu aşka ikna olmuş, hatta iki ismin nişanlandığını düşünmeye başlamışken herkesi yine şaşırttı.

Ertesi sabah erken saatlerde “Hayır, nişanlı değilim, parmağımdaki içinde taş olmayan bir David Yurman marka yüzük” diye tweet attı. Ama sonra bu tweet’i de silerek ortalığı iyice karıştırdı…

Ünlü şarkıcının ‘nişan’ bilmecesi… Sahnede yüzüğünü gösterdi sonra da her şeyi inkar etti
Doja Cat, nişan dedikodusu yayılınca hemen açıklama yaptı ancak yolladığı bu tweet'i de sildi...

Doja Cat ve Joseph Quinn bir ay önce ünlü aktörün doğduğu yer olan Big Smoke'ta bir gezinti sırasında el ele tutuşurken görülmüştü.

Ünlü şarkıcının ‘nişan’ bilmecesi… Sahnede yüzüğünü gösterdi sonra da her şeyi inkar etti
Genç aşıklar bir ay önce Londra'da romantik anlar yaşarken böyle yakalanmıştı

Haberin Devamı

İkili romantik yürüyüşlerinde gülümseyip sohbet ederken birbirlerine adeta vurulmuş gibi görünüyorlardı.

İki yıl önce Doja Cat’in Quinn'e olan ilgisi, “Stranger Things” dizisindeki rol arkadaşı Noah Schnapp'ın aralarındaki özel DM mesajlarını kamuoyuyla paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı.

Ünlü şarkıcının ‘nişan’ bilmecesi… Sahnede yüzüğünü gösterdi sonra da her şeyi inkar etti
Doja Cat, Joseph Quinn'e ilgi duymaya belli ki çok önceden başlamış ve hayatında biri olup olmadığını öğrenmek için rol arkadaşına koşmuştu...

Mesajlarda Doja, o sırada 17 yaşında olan Schnapp'a Quinn'in bir kız arkadaşı olup olmadığını sormuş, genç oyuncu da rol arkadaşının Instagram hesabına bir link göndermişti.

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcının ‘nişan’ bilmecesi… Sahnede yüzüğünü gösterdi sonra da her şeyi inkar etti

DM'ler ortaya döküldükten sonra Doja Cat Schnapp'ı özel konuşmalarını sızdırdığı için eleştirdi ve onu “inanılmaz derecede sosyal açıdan bilinçsiz ve kaçık” olarak nitelendirdi.

Ünlü şarkıcının ‘nişan’ bilmecesi… Sahnede yüzüğünü gösterdi sonra da her şeyi inkar etti
Joseph Quinn, Millie Bobby Brown'la birlikte, Stranger Things dizisinde rol aldıktan sonra kadrodan yoluna Hollywood'da sağlam adımlarla devam eden ikinci isim olmuştu

Ünlü şarkıcı Temmuz 2022’de bir Instagram Live yayını sırasında hayranlarına konu hakkında “Belki de tam bir yılandır. Ama ben onu o şekilde görmedim. Bu konuda soğukkanlı olacağını varsaymıştım ama o gitti ve paylaşmasından rahatsızlık duyduğum bilgileri paylaştı” demişti.

Gözden KaçmasınSevdiğinin adını kalbine en yakın yerde tutuyor…Sevdiğinin adını kalbine en yakın yerde tutuyor…Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Doja Cat#Joseph Quinn#Stranger Things

BAKMADAN GEÇME!