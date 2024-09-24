Ünlü şarkıcının ‘nişan’ bilmecesi… Sahnede yüzüğünü gösterdi sonra da her şeyi inkar etti

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Bir süredir Doja Cat ile “Stranger Things” dizisinin yıldızı, ünlü oyuncu Joseph Quinn arasında yeni bir aşkın filizlendiğine dair dedikodular deyim yerindeyse alıp başını gitmişti…

Bu dedikodular iki genç yıldızın hayranlarını heyecanlandırdı.

Ünlü şarkıcı sahneden hayranlarına parmağındaki yüzüğü gösterinde aşk yaşadığı söylenen Joseph Quin'le nişanlandığı sanıldı ancak Doja Cat bu haberi anında yalanladı

Ünlü dedikodu sitesi DeuxMoi iki ismin Londra’da sarmaş dolaş halde çekilmiş fotoğraflarını yayınlamış ve aralarında bir ilişki başladığını yazmıştı.

Doja Cat, cumartesi gecesi verdiği konserde “Agora Hills” adlı hit parçasını seslendirirken durakladı ve elini uzatarak hayranlarına parmağındaki yüzüğü gösterdi.

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Şarkının tam da “Ona aşkını göster, parmağına bir yüzük tak” kısmında elindeki yüzüğü uzatıp gösteren Doja Cat hayranları artık tam da bu aşka ikna olmuş, hatta iki ismin nişanlandığını düşünmeye başlamışken herkesi yine şaşırttı.

Ertesi sabah erken saatlerde “Hayır, nişanlı değilim, parmağımdaki içinde taş olmayan bir David Yurman marka yüzük” diye tweet attı. Ama sonra bu tweet’i de silerek ortalığı iyice karıştırdı…

Doja Cat, nişan dedikodusu yayılınca hemen açıklama yaptı ancak yolladığı bu tweet'i de sildi...

Doja Cat ve Joseph Quinn bir ay önce ünlü aktörün doğduğu yer olan Big Smoke'ta bir gezinti sırasında el ele tutuşurken görülmüştü.

Genç aşıklar bir ay önce Londra'da romantik anlar yaşarken böyle yakalanmıştı

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İkili romantik yürüyüşlerinde gülümseyip sohbet ederken birbirlerine adeta vurulmuş gibi görünüyorlardı.

İki yıl önce Doja Cat’in Quinn'e olan ilgisi, “Stranger Things” dizisindeki rol arkadaşı Noah Schnapp'ın aralarındaki özel DM mesajlarını kamuoyuyla paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı.

Doja Cat, Joseph Quinn'e ilgi duymaya belli ki çok önceden başlamış ve hayatında biri olup olmadığını öğrenmek için rol arkadaşına koşmuştu...

Mesajlarda Doja, o sırada 17 yaşında olan Schnapp'a Quinn'in bir kız arkadaşı olup olmadığını sormuş, genç oyuncu da rol arkadaşının Instagram hesabına bir link göndermişti.

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DM'ler ortaya döküldükten sonra Doja Cat Schnapp'ı özel konuşmalarını sızdırdığı için eleştirdi ve onu “inanılmaz derecede sosyal açıdan bilinçsiz ve kaçık” olarak nitelendirdi.

Joseph Quinn, Millie Bobby Brown'la birlikte, Stranger Things dizisinde rol aldıktan sonra kadrodan yoluna Hollywood'da sağlam adımlarla devam eden ikinci isim olmuştu

Ünlü şarkıcı Temmuz 2022’de bir Instagram Live yayını sırasında hayranlarına konu hakkında “Belki de tam bir yılandır. Ama ben onu o şekilde görmedim. Bu konuda soğukkanlı olacağını varsaymıştım ama o gitti ve paylaşmasından rahatsızlık duyduğum bilgileri paylaştı” demişti.