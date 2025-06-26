Ünlü şarkıcının mutlu günü... Güzel kızı deniz kenarında evlendi... Bulutların üzerinde uçuyoruz!

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Bundan daha büyük mutluluğun ne olduğuna gelirsek... O da büyük olasılıkla önce evlat sahibi olmak sonra onun da yuvasını kurduğunu görmek...



İşte müzik dünyasının yıldızlarından biri de bu büyük mutluluğu yaşadı. İlk göz ağrısı, büyük kızı hayatını sevdiğiyle birleştirdi.

Şarkıcıya düşen ise mutluluk gözyaşları içinde kızının sevdiğine kavuşmasını izlemek oldu.

ÜNLÜ ŞARKICININ İLK GÖZ AĞRISI

Hayatının en mutlu günlerinden birini yaşayan bu ünlü şarkıcı, 1980'lerde Dave Stewart ile birlikte oluşturduğu Eurythmics adlı ikiliyle ünlenen Annie Lennox.

Artık 70 yaşına gelip hayatının olgunluk dönemini yaşayan Lennox'un ikinci evliliğini yaptığı film yapımcısı Uri Fruchtman'dan dünyaya gelen 34 yaşındaki kızı Lola Lennox, uzun süredir birlikte olduğu Braeden Wright ile evlendi.

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Geçtiğimiz haftalarda bekarlığa veda partisi yapan Lola, mutlu haberi de çiçeği burnunda kocası Wright ile yaptığı ortak bir paylaşımla sosyal medyadan duyurdu.

Ünlü şarkıcı Annie Lennox'un Lola dışında Tali adında 32 yaşında bir kızı daha bulunuyor.





MUTLULUKTAN BULUTLARIN ÜZERİNDE GİBİ HİSSEDİYORLAR

Instagram sayfasında düğününde çekilen bir dizi fotoğrafını paylaşan Lola "Büyülü Ibiza adasında evlendik. Bu muhteşem aşk, aile ve dostluk kutlamasını her hatırladığımızda sonsuza dek mutlu bir bulutun üzerinde süzüleceğiz" diye yazdı.

Onun bu paylaşımına annesi Annie Lennox da "Büyülü bir gün... Unutulmaz... Gelecek yıl bir daha yapar mısınız?" diye esprili bir yorumda bulundu.

Lola geçtiğimiz ay da aile ve arkadaş çevresiyle toplanıp bekarlığa veda partisi düzenlemişti. O sırada Kanadalı müzisyen Braeden Wright ile evlilik hazırlığında olan Lola, öyle şatafatlı bir parti istemedi.

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Bunun yerine çok sevdiği yakınlarıyla rahatça bir araya gelebileceği bir etkinlik tercih etti.

2023 YILINDA NİŞANLANMIŞLARDI

Annie Lennoxs ile eski kocası Uri Fruchtmann'ın kızı olan Lola, hayatının bir bölümünü Londra'da bir bölümünü de Los Angeles'ta sürdürüyor.

Lola ve Braeden nişanlandıklarını 2023 yılında duyurdu. Söz konusu yılın haziran ayında yüzükleri takan Lola "hayatımın en mutlu anı" diyerek neler hissettiğini ifade etmişti.

Sevgilisinin ona hayal edebileceği en güzel şekilde evlenme teklif ettiğini de satırlarına ekledi genç kadın.

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Lola Lennox ile Braeden Wright, 2023 yılında nişanlanmıştı. Genç kadın bu mutluluğunu da yine sosyal medya sayfasından ilan etti. Genç kadın "Hayatımın geri kalanını en iyi arkadaşımla geçireceğim... Seni sonsuza kadar seveceğim" notunu da yazdı.