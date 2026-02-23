Ünlü şarkıcının ikizleri 18 yaşına bastı… Nice aşklardan geçti, kalbinin gerçek sahipleri hiç değişmedi: Biz hep üç kişiydik!

Haberin Devamı

Kalbini aşka kapatmadığını söylese de artık kendini bu uğurda üzmemeye kararlı olan ünlü şarkıcı tüm vaktini işine ve çocuklarına vermeye başladı.

Jennifer Lopez, ikizleri Max ve Emme'nin 18. doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar ve duygusal bir mesajla kutladı.

Yıldız isim dün Instagram'da ikizlerinin yıllar içindeki anlarını ve nasıl büyüdüklerini gösteren samimi bir video paylaştı.

One Direction'ın "18" şarkısı eşliğinde hazırlanan videoda, Emme'nin 2020'de Shakira ile birlikte annesinin Super Bowl LIV devre arası gösterisinde sürpriz bir şekilde sahneye çıkması da dahil olmak üzere hayatlarındaki en özel anlardan bazıları yer aldı.

Jennifer Lopez artık reşit olan ikizlerine seslenirken onları New York'ta bir kar fırtınası sırasında gece yarısı nasıl dünyaya getirdiğini anlattı…

"Sanki Tanrı, saf sihir dolu bir dünyaya gireceğinizden emin olmak istiyordu!! Kalbimde, hayatınızın her zaman böyle olacağını biliyordum!! Sizi bebekken kucağıma aldığımda, gerçekten de sanki cennetten gönderilmiş iki meleği tutuyormuş gibi hissediyordum. Hayatım sonsuza dek değişti.”

İkizlerine Hindistan cevizlerim diye hitap eden Jennifer Lopez onlara olan sevgisini ve bağlılığını da “Sizi seviyorum sözü asla size duyduğum derin duyguyu, sevgiyi ve ilgiyi ifade edemez, Hindistan cevizlerim. Her zaman üçümüz olduk!! Bu yolculukta birlikteydik. Her zaman birbirimize tutunacak ve her türlü kar fırtınasının ortasında direneceğiz. Ve size söz veriyorum, güzel Hindistan cevizlerim, ne kadar büyürseniz büyüyün, her zaman böyle olacak.” diye ifade etti.

Ünlü şarkıcının ikizleri annelerinin büyük şöhretinden uzakta, pek göz önüne çıkmadan büyüdüler. Jennifer Lopez de onları meraklı gözlerden ve dedikodulardan her zaman koruyup kolladı.

Ünlü oyuncu birkaç ay önce gösterime giren filminin galasında kırmızı halıda yanında duran ikizleri hakkında içini dökmüş, eski eşi Marc Anthony'den boşandıktan sonra bekar bir anne olarak hayatını sürdürürken Max ve Emme'nin hayatlarında yeterince yer almadığı için kendisiyle yüzleştiğini itiraf etmişti.

Çocuklarının 10 yaşındayken ona "Sen sıradan bir anne değilsin. Her gün burada değilsin. Diğer anneler gibi bizi okula bırakıp almıyorsun” dediğini anlatan ünlü şarkıcı bu konuşmadan sonra ikizlerinin ona ne kadar ihtiyaç duyduğunu fark ettiğini söyledi ve sonra da onları ihmal etmemek için çok çaba gösterdi.

Şöhrete kavuştuğu ilk günlerden bugüne aşkları ve özel hayatıyla hep gündemde kalan Jennifer Lopez’in ikizleri kendisi gibi ünlü bir şarkıcı olan Marc Anthony’yle yaptığı evlilikten doğmuştu.

Dört kez evlenip boşanan Jennifer Lopez 2000’lerin başında büyük bir aşk yaşadığı Ben Affleck’le yıllar sonra evlenmiş, bu hayaline kavuştuktan sadece 2 yıl sonra bu evlilik de ne yazık ki sona ermişti.

