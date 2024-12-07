Ünlü şarkıcının kalbindeki derin sızı... Annem de babam da hasta... Bununla başa çıkamıyorum

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Ama işin aslı durum pek de öyle sanıldığı gibi değil. Onlar da kimi zaman hayatın zorlu yollarından geçmek durumunda kalabiliyor.

Bunların en kötüsü de anne ya da babanın hatta bazen her ikisinin de artık sağlık açısından geri dönülemez bir yola girdiğine tanık olmak.

Bir zamanlar şefkat sembolü olan annenin ya da sırtını dayadığı babanın elden ayaktan düştüğüne tanık olmak ve belli bir noktadan sonra hiçbir şey yapamamak.

ANNESİ DEMANSA, BABASI PARKINSON'A YAKALANDI

Tam da böyle bir durumu ünlü şarkıcı Robbie Williams yaşıyor son dönemde.

Eşi Ayda Field ve çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayat sürdüren Williams'ın içini yakan büyük ve çaresiz bir derdi var.

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Belli bir yaşın üzerindeki annesi de babası da hasta. Söylediğine göre Robbie Williams da bu ciddi sorunlarla başa çıkmakta zorlanıyor.

Ünlü şarkıcı bu durumu da İngiliz Mirror gazetesine verdiği röportajda ifade etti.

Annesi Janet'in demans, babası Pete'in de Parkinson hastalığıyla boğuştuğunu anlatan Williams, bu inanılmayacak kadar karmaşık durumla nasıl başa çıkacağını bilemediğini itiraf etti.

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'İNANILMAYACAK KADAR KARMAŞIK BİR DURUM'

"Gerçek şu ki ben çok meşgulüm ve yapmam gerektiği gibi bu durumla başa çıkamıyorum. Aslında bunu nasıl yapabileceğimi de bilmiyorum. Bu inanılmayacak kadar karmaşık bir durum" diye konuştu ünlü şarkıcı.

Robbie Williams bu konudaki sözlerini de şöyle sürdürdü: "Ama bu konu hakkında ayrıntılara girmek istemiyorum. Biliyor musunuz, eğer söylediklerimi okurlarsa onların çok sayıda sorusuna cevap vermek zorunda kalırım."

Sonra da hayatta herkesin çeşitli zorluklarla karşılaştığını ve kendisinin de böyle bir deneyim yaşadığını ifade etti Robbie Williams.

"Bunu şu açıdan ele alalım... Hepimiz insanız ve zorluklarla karşılaşıyoruz. Ben de kendi zorluklarımla mücadele etmeye çalışıyorum" diye konuştu.

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BABASI YATAKTAN ÇIKAMAYACAK HALE GELMİŞ

Robbie Williams, annesinin hastalığıyla ilgili olarak ilk kez hayatını konu alan Better Man adlı belgeselin çekimlerinde konuştu.

Bu konudan Hello dergisine verdiği röportajda da söz eden Williams, çok sevdiği büyükannesinin de zamanında demansa karşı mücadele verdiğini belirtti.

Orada babasının durumu hakkında da "Babamda da Parkinson hastalığı var. Bu yüzden yatağından bile çıkamaz hale geldi. Yani şu anda hayatımın farklı bir bölümündeyim" dedi ünlü şarkıcı.