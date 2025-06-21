Ünlü şarkıcının gizli aşk çocuğu... Sevdiğiyle evlenip yuvasını kurdu... Bir yastıkta yan yana yaşlanacaklar

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Tabii bu olay nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşayan sadece kamuoyu olmadı... O rock yıldızının kızı da hatta kendisi de bu gerçeği öğrenince hatırı sayılır bir şok yaşadı. Genç kız ise testin sonucunu görünceye kadar babasının bambaşka biri olduğunu sanıyordu.

İşte o gizli aşk çocuğu şimdi evlendi ve kendi yuvasını kurdu...

GİZLİ AŞK ÇOCUĞU ARTIK KENDİ YUVASINI KURDU

Bir dönem magazin dünyasına damgasını vuran bu olayın kahramanları Gavin Rossdale ile günümüzün önde gelen modellerinden biri olarak tanınan Daisy Lowe.

Gavin Rossdale'in kızı olduğunu 15 yaşındayken öğrenen İngiliz model Daisy Lowe, uzun süredir birlikte olduğu 31 yaşındaki Jordan Saul ile hayatını birletirdi.

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Mutlu çiftin evlilik töreni gayet sade bir şekilde gerçekleşti.

36 yaşındaki Lowe ile Saul'un birbirlerine 'ölüm onları ayırıncaya kadar birlikte kalma' sözü verdikleri törene sadece aileleri ile çok yakın dostları katıldı.

Törenin ardından mutlu gelin Daisy Lowe ile çiçeği burnunda kocası Jordan Saul, konuklarıyla birlikte Doğu Londra'da bulunan bir İtalyan restoranında kutlama yemeği yediler. Yemekte ise makarna ile tatlı olarak da tiramisu vardı.

Daisy Lowe ile Jordan Saul'un, geçen nisan ayında iki yaşına giren Ivy adında bir kızları var.





BÜYÜK DÜĞÜN YAZ MEVSİMİ İÇİNDE

Lowe ile Saul, şimdilik evlilik törenini böyle küçük bir organizasyonla gerçekleştirdi. Fakat çiftin planı bu yaz içinde büyük bir düğün yapmak.

Daisy Lowe'u bu mutlu gününde annesi Pearl Lowe ile üvey babası Danny Goffey ile o evlilikten dünyaya gelen üvey kardeşleri Betty, Alfie ve Frankie de yalnız bırakmadı.

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Daisy Lowe'un biyolojik babası Gavin Rossdale ise kızının düğününe katılmadı.

Gelin Daisy'nin babası Gavin Rossdale'den söz etmişken bundan 11 yıl önce magazin dünyasını çok meşgul eden o olayı da bir hatırlayalım.

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Daisy Lowe, Jordan Saul ile hayatını resmen birleştirdiği törende klasik bir gelinlik yerine daha modern ve rahat görünümlü bir gelinlik giydi.





Lowe, Saul ve yakın aile çevresi nikahın ardından Doğu Londra'daki bir İtalyan restoranında kutlama yemeği yedi.





ANNESİ ŞÜPHELENİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Bush adlı müzik grubunun solisti olan Rossdale, 2004 yılında meslektaşı Gwen Stefani ile evli olduğu sırada, bir gizli aşk çocuğu olduğu ortaya çıktı.

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2004 yılının ekim ayında yapılan DNA testinin, Daisy Lowe'un biyolojik babasının Rossdale olduğunu kesin olarak kanıtladığı haberi magazin basınına yansıdı.

O sırada Daisy, modellik kariyerinin çok başındaydı.

Hatta Gavin Rossdale'in o dönemde evli olduğu ünlü şarkıcı Gwen Stefani bu durumdan dolayı "yıkıldığını" itiraf etti.

Aslına bakılırsa Daisy de bu gerçeği o dönemde herkesle birlikte öğrendi.

DAISY ÜVEY BABASINI GERÇEK BABASI SANIYORDU

Bir şarkıcı ve moda tasarımcısı olan annesi Pearl Lowe, o sırada da Supergrass grubunun bateristi Danny Goffey ile birlikteydi. Daisy de Goffey'in öz babası olduğunu sanıyordu.

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Daisy Lowe tam da o dönemde İngiltere'nin önde gelen modellik ajanslarından biriyle anlaşma imzalamış ve kariyerine adım atmıştı.

Diğer yandan Daisy'nin annesi Pearl, içten içe kızının biyolojik babasının kısa bir ilişki yaşadığı Gavin Rossdale olup olmadığını merak ediyordu.

Bu noktadaki amacı Gavin Rossdale'den maddi kazanç elde etmek değildi. Sadece kızının gerçek babasını bilmek istiyordu.

Sonunda Rossdale DNA testi için ikna edildi ve gerçek ortaya çıktı.