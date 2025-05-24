ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k sevinci... BÃ¶yle baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±, bÃ¶yle gidiyor... Ä°lk evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutladÄ±lar

Haberin DevamÄ±

Ä°ÅŸte mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nda tam da bÃ¶yle bir mutluluk yaÅŸayan bir Ã¼nlÃ¼ var...

Bir dÃ¶nem sorunlu hayatÄ±yla gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmeyen Eminem... Ya da gerÃ§ek adÄ±yla Marshall Bruce Mathers III...

Sadece 10 ay arayla Ã¶nce evlatlÄ±k kÄ±zÄ±nÄ± sonra da biyolojik kÄ±zÄ±nÄ± evlendirdi 52 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ±.

Hemen ardÄ±ndan da Kim Scott ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Hailie Jade ve damadÄ± Ewan McClintoc, ona bir erkek torun hediye etti.

Ä°LK EVLÄ°LÄ°K YIL DÃ–NÃœMLERÄ°NÄ° KUTLADILAR

GeÃ§en yÄ±l mayÄ±s ayÄ±nda evlenen 29 yaÅŸÄ±ndaki Hailie Jade ve kocasÄ± Ewan McClintock, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde ilk evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutladÄ±.

Bu kez mutluluklarÄ± ikiye katlanmÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ aralarÄ±na katÄ±lan minik oÄŸullarÄ± Elliot Marshall sayesinde kurduklarÄ± aile geniÅŸlemiÅŸti.

Haberin DevamÄ±

Eminem'in, kendisi de bir sosyal medya Ã¼nlÃ¼sÃ¼ olan kÄ±zÄ± Hailie Jade, ilk evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ Instagram sayfasÄ±ndan kutladÄ±.

DÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¼nÃ¼ kocasÄ±yla Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± paylaÅŸan Hailie Jade bir de sevgi dolu bir mesaj ekledi.

"Tam bir yÄ±l Ã¶nce hayatÄ±mÄ±n en kolay kararÄ±mÄ± verdim: Senin karÄ±n olmak" diyerek kocasÄ± Ewan McClintock'a seslendi. Birlikte geÃ§irdikleri bir yÄ±lÄ± ve Ã¶nlerinde uzanan uzun zamanÄ± hatÄ±rlattÄ± genÃ§ kadÄ±n.

Hailie Jade'in bu paylaÅŸÄ±mÄ±na da takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da yorum ve beÄŸeni geldi.

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Eminem kÄ±zÄ± Hailie Jade ile Ewan McClintock'Ä± geÃ§en yÄ±l evlendirmiÅŸti.

Bembeyaz gelinliÄŸi iÃ§indeki kÄ±zÄ±nÄ± kendi elleriyle damadÄ±na teslim etti Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±. Kendi yuvasÄ±nÄ± kuran kÄ±zÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± dans da uzun sÃ¼re konuÅŸuldu.

Sonradan Hailie Jade, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± podcast yayÄ±nÄ±nda aslÄ±nda dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde hamile olduÄŸunu da itiraf etti. Zaten sonunda genÃ§ evlilerden bebek haberi geldi.

Â

Haberin DevamÄ±

DÃœÄžÃœNÃœNDE BEBEÄžÄ° KARNINDAYDI

Eminem'in iki kÄ±zÄ±ndan biri olan Hailie Jade ile Evan McClintock, geÃ§en yÄ±lÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda dÃ¼nya evine girdi. KÄ±zÄ±nÄ±n mutlu gÃ¼nÃ¼nde yanÄ±nda yer alan Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼nde onunla bir de duygu dolu bir dans gÃ¶sterisi sergiledi.

DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden kÄ±sa bir sÃ¼re geÃ§miÅŸti ki bu kez Hailie Jade ile Evan McClintock'un bir bebek bekledikleri duyuldu.

Hailie Jade de Brittany ile birlikte sunduÄŸu Just A Little Shady adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±nda dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde hamile olduÄŸunu itiraf etti.

Bu durumu konuklardan saklamak iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir Ã§aba gÃ¶sterdiklerini de sÃ¶zlerine ekledi genÃ§ kadÄ±n.

Haberin DevamÄ±

HER MUTLULUÄžUNU SOSYAL MEDYADAN PAYLAÅžTI

Hailie Jade Scott, uzun sÃ¼redir birlikte olduÄŸu Evan McClintock ile evlendiÄŸini, yaptÄ±ÄŸÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla duyurdu.

Hailie, o paylaÅŸÄ±mda da mutluluÄŸunu satÄ±rlara dÃ¶ktÃ¼.

Beyaz gelinliÄŸi iÃ§inde mutluluktan kelimenin tam anlamÄ±yla uÃ§arken Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸan Hailie "Daha iyisini isteyemezdik... Mutluluk gÃ¶zyaÅŸlarÄ±, kahkahalar ve gÃ¼lÃ¼cÃ¼kler. Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k bir sevgi hissettik "diye ifade etti duygularÄ±nÄ±.

Ã‡iÃ§eÄŸi burnunda kocasÄ± Evan'Ä±n ve kendisinin, aile, arkadaÅŸ ve yakÄ±nlarÄ±ndan gÃ¶rdÃ¼kleri ilgi ve sevgi nedeniyle bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸÃ¼kran duygusu hissettiklerini de satÄ±rlarÄ±na ekledi mutlu gelin.

Haberin DevamÄ±

Gelinin babasÄ± Eminem de Haile'nin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iÃ§in her zamanki spor kÄ±yafetlerinden vazgeÃ§ip takÄ±m elbise giydi. Ãœstelik dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde kÄ±zÄ±nÄ± kollarÄ±nÄ±n arasÄ±na aldÄ± ve beyaz gÃ¼llerle sÃ¼slenmiÅŸ pistte onunla dans bile etti.

Hailie ile Evan 2016 yÄ±lÄ±ndan bu yana romantik iliÅŸki yaÅŸÄ±yordu. GenÃ§ler niÅŸanlandÄ±klarÄ±nÄ± da 2023 yÄ±lÄ±nda sosyal medyadan ilan etmiÅŸti.





ÃœNLÃœ BABASI MUTLULUKTAN HAVALARA UÃ‡TU

Hailie Jade, babasÄ± Eminem'in Temporary adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ± iÃ§in Ã§ekilen klipte rol aldÄ±. O sÄ±rada da Eminem'e arkasÄ±nda 'BÃ¼yÃ¼kbaba' yazan bir sweatshirt ile bir de ultrason gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ verdi. BÃ¶ylece mutlu haberi herkes duydu.

Haberin DevamÄ±

Sonunda Ã§iftin ilk bebeÄŸi, Eminem'in de ilk torunu bu yÄ±lÄ±n mart ayÄ±nda dÃ¼nyaya geldi.

Sosyal medyadan da uzun sÃ¼re uzak kalan Hailie Jade, oÄŸlunun 14 Mart'ta dÃ¼nyaya geldiÄŸini belirten paylaÅŸÄ±mÄ±yla sessizliÄŸini bozdu.

KapÃ¼ÅŸonlu Ã¶rgÃ¼ hÄ±rkasÄ±yla Ã§ekilen pozlarÄ± yayÄ±nlanan minik bebeÄŸe Elliot Marshall adÄ± verildi. Bebek ikinci adÄ± dolayÄ±sÄ±yla Ã¼nlÃ¼ dedesiyle de adaÅŸ oldu.

Hailie Jade, bebeÄŸinin dÃ¼nyaya geldiÄŸini bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla duyurdu.