Ünlü şarkıcının aylık masrafı üç milyon… ‘Böyle giderse iflas edeceksin!’

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2017’de gizlice evlendiği meslektaşı Offset’ten karnı burnundayken ayrılan ünlü şarkıcı Cardi B aylık harcamasını açıkladı ve hayranlarını şaşkına çevirdi.

Cardi B hayranlarının mali açıdan zor durumda olduğu yönündeki spekülasyonlarının ardından para çantasını açtı…

HAYRANLARI İFLAS EDECEĞİNDEN KORKUYOR

Ünlü yıldız ayda 3 milyon dolar harcadığını iddia etti hatta parasız kaldığı ve iflas etmek üzere olduğu söylendikten sonra da bunun doğru olmadığı kanıtlamak için 65 milyon dolarlık bir konser turnesi teklifini geri çevirdiğini açıkladı.

Grammy ödüllü şarkıcı artık para kazanamadığı ve ucuz giyim markalarıyla yaptığı reklam anlaşmalarına tutunduğu söylentilerine son verdi.

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Ünlü rapçi X (Twitter) üzerinden paylaştığı ses kaydında “İnsanlar Shein anlaşmaları ve marka anlaşmalarıyla hayatta kaldığımı söylüyorlar - bir dakika bekleyin! Yarın uyandığımda bir sözleşme imzalayabileceğimi ve bankamda 65 milyon doların yarısının ya da 70 milyon doların yarısının olduğunu bilmenizi isterim” dedi.

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"BEN AYDA 3 MİLYON DOLAR HARCIYORUM"

32 yaşındaki şarkıcı sadece “hayatta kalmakla” yetinmediğini ve “ayda yaklaşık 3 milyon dolar” harcadığını söyleyerek servetini sergilemeye devam etti.

Cardi B durumunun kötü olmadığını kanıtlamak için eylül ayında müzakere ettiği iddia edilen bir 65 milyon dolarlık tur anlaşmasını ortaya çıkaran bir kısa mesajın ekran görüntüsünü de yayınladı.

ELEŞTİRİLERE BÖYLE CEVAP VERDİ

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Ünlü şarkıcı bir sonraki albümünü duyurana kadar bir tur anlaşması imzalamak istemediğini belirterek kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

Cardi B “Albümümü duyurana kadar turne anlaşması yapmak istemiyorum çünkü akıllıca hareket etmelisiniz. Aç olmadığınız halde açmış gibi davranamazsınız.” dedi.

"BEN BÖYLE YAŞAMAYI HAKKETTİM"

Cardi B son albümü “Invasion of Privacy”yi 2018’de yayınladı ve o zamandan beri yeni albümü üzerinde çalıştığını söylüyordu.

Lüks yaşantısını çok fazla göz soktuğu için eleştirilen Cardi B çok büyük bir fakirliğin içinden geldiğini, böyle yaşamayı çok hakkettiğini söyleyerek bu tür eleştirilere kulak tıkıyordu.

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Ünlü şarkıcı talih yüzüne gülmeden önce yıllarca tezgahtarlık yaptı ve gece kulüplerinde striptizci olarak çalıştı.