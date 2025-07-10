Ünlü şarkıcının acısı dinmiyor... Benim kocam gitti... Varsın mesleğim de şimdilik olmasın!

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Ölümün elinden aldığı o sevgilinin boşluğunu hiçbir şey dolduramaz. Kariyer, şan şöhret, para ve pul bile.

İnsan, acısına o kadar gömülür ki gözü başka hiçbir şeyi görmez olur.

KOLAY DEĞİL... 1966'DAN BU YANA EVLİLERDİ

Tıpkı yılların şarkıcısı Dolly Parton'a olduğu gibi...

Hayatının ilk büyük aşkı olan Carl Thomas Dean ile 1966'da evlendi Dolly Parton… Bu yıl mart ayında onu kaybettiği güne kadar da çift hiç ayrılmadı...

Dean, çok ünlü bir şarkıcı olan karısının aksine öyle kalabalıkların karşısına çıkmaktan, spot ışıklarının altında olmaktan hiç hoşlanmadı.

Bu zıtlığa rağmen çift, ölüm onları ayırıncaya kadar hep birlikte kaldılar...

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Ama uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Carl Dean, bu yılın başlarında, büyük aşkı Dolly Parton'ı bırakıp gitti. Onun ölümünden sonra da hayat Dolly Parton için bir türlü eskisi gibi olmadı.

Geçtiğimiz haftalarda "Kocamın hayaletiyle konuşuyorum" diyen Dolly Parton şimdi de müzik çalışmalarını rafa kaldırdı.

'ŞU ANDA BUNU YAPAMAM'

Bunu da konuk olduğu Khloe Kardashian'ın "Khloe in Wonderland" adlı programında kendisi açıkladı.

Country müziğin ikon isimlerinden 79yaşındaki Dolly Parton "Bunu şu anda yapamam" dedi.

Her ne kadar müzik kariyerini tamamen sonlandırmayı planlamadığını söylese de Parton "İçimden gelirse yine şarkı yazarım" dedi.

Belli ki kocasının acısını hala sindiremedi ve mesleği bile bunu sağlayamıyor şu anda.

Dolly Parton'ın kocasının ölümünden sonra böylesine sarsılması normal aslında. Her ne kadar artık 82 yaşına gelmiş ve sağlık sorunlarıyla boğuşuyor olsa da çift 59 yıldır evliydi.

YARIM ASIRDAN FAZLADIR BİR YASTIĞA BAŞ KOYDULAR

Jolene başta olmak üzere birçok şarkıyla hafızalara kazınan 79 yaşındaki Dolly Parton, 82 yaşındaki kocası Carl Thomas Dean'i bu yılın mart ayında kaybetti.

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Bu, onun için gerçekten büyük bir kayıptı. Çünkü Dolly Parton ile kocası Carl Dean tam 59 yıldır evliydi. Başka bir deyişle yarım asırdan daha fazla süredir aynı yastığa baş koyuyorlardı.

O yüzden de onun bir anda hayatından çıkması Parton'ı gerçekten çok zorladı.

KOCASININ HAYALETİYLE KONUŞTUĞUNU SÖYLEDİ

Dolly Parton hayata dönmeye çalışsa da bir itirafı yakınlarını endişelendirdi.

Ünlü şarkıcı, kocasının hayaletiyle konuştuğunu ileri sürüyor çünkü. Elbette durum böyle olunca arkadaşları da onun için kaygıya kapılıyor.

Fakat bir arkadaşı Dolly Parton'ın ölümden sonraki hayata inandığını söyleyip "Sanki Carl hala onun yanındaymış gibi onunla konuşuyor" dedi.

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Bu arkadaşına göre üç ay önce ölen kocasının, attığı her adımı izlediğine inanıyor Dolly Parton. Ayrıca ölmüş kocasıyla konuşmanın kendisine iyi geldiğini de düşünüyor.

"Kocamın hayaletiyle konuşuyorum" demesi bir noktaya kadar kabul edilebilir. Ama yakınlarını endişelendiren başka bir ayrıntı var. O da Parton'ın acısını unutmak için kendini fazlaca işine vermesi.

Onlara göre Parton, yaşının kaldırabileceğinden çok fazla çalışıyor. Bu durum da ona zarar verebilir.

ÇOK BÜYÜK BİR AŞK YAŞADILAR

Parton'ın "Kocamın hayaletiyle konuşuyorum" demesi kulağa tuhaf gelse de aslında bunca yılını birlikte geçirdiği kocasını yanında hissetmek için bunu yapması o kadar da alışılmadık bir durum değil...

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Bazı insanlar sevdiklerinin mezarını ziyaret ettiklerinde onunla konuşurlar. Belli ki Dolly Parton bunu hayatının her anına yaydı.

Onun böyle yapması da normal aslında... Çünkü Dolly Parton ve fazla göz önüne çıkmayı sevmeyen kocası birbirlerinin ilk büyük aşkı.

ONU ÇAMAŞIRHANEDE GÖRÜP BEĞENDİ

Ünlü çiftin tanışma öyküsü ise gerçekten ilginç.

Carl Dean, o sırada henüz ünlü olmayan Dolly Parton'ı Nashville'de bir çamaşırhanede gördü... O sırada takvimler 1964 yılını gösteriyordu.

Parton, yeğenine bebek bakıcılığı yapıyordu. İkisi de çamaşırlarını yıkamak amacıyla bu iş için hizmet veren bir çamaşırhaneye gitmişlerdi o gün.

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İşte Carl Dean bu sarı saçlı, gösterişli fiziğe sahip genç kızı orada görünce bir anda kelimenin tam anlamıyla kalbinden vuruldu.

Hatta onun dikkatini çekmek için ona seslenmeye başladı. Bir adım daha ileri gidip daha ilk gün bu güzel genç kıza birlikte gezmeye gitmeyi teklif etti.

BİR HAFTA HER GÜN VERANDADA BULUŞTULAR: Fakat New York Times'a verdiği röportaja göre Dolly Parton bu teklifi kabul etmedi. Söylediğine göre o dönemde bu tehlikeli bir durumdu. Bunu da şöyle anlattı Dolly Parton "Onunla gezmeye gidemezdim. Bize öğretilenlere göre tanımadığımız biriyle bir yerlere gitmek güvenli bir durum değildi. Bu kişiler sizi arka sokaklara götürebilirdi." Her ne kadar Dolly Parton onunla gezmeye gitmek istemese de başka bir şey yaptı. Carl'a "Yarın yeğenime baktığım eve gel" dedi... Tabii ki onu içeri almadı. Ama iki genç Parton'ın bebek bakıcılığı yaptığı evin verandasında buluştular. Carl Thomas Dean, bir hafta boyunca her gün Dolly'nin söylediği gibi o evin verandasına gitti ve genç kızla buluştu.





BİR HAFTA SONRA ONU AİLESİYLE TANIŞTIRDI

Dean, daha sadece bir haftadır görüşüyorlardı ki ilk görüşte beğendiği bu genç kızın elinden tutup ailesinin yaşadığı eve götürdü. Orada annesiyle ve babasıyla tanıştırdı.

Zaten o noktadan sonra da olaylar kendilerinin bile beklemediği bir şekilde hızla gelişti.

Parton yine New York Times'a verdiği röportajda hızlı gelişen ilişkileri hakkında şunları söylemişti: "Carl'ın sonradan bana söylediğine göre daha ilk gördüğünde aradığı ve istediği kişinin ben olduğumu anlamış."

Dolly Parton ile Carl Dean, 1966 yılında evlendiler.

O zamandan bu yana da birbirlerinden hiç ayrılmadılar. Gerçekten de evlilik yeminlerini ettikleri gün olduğu gibi 'hastalıkta sağlıkta' iyi günde kötü günde hep birbirlerinin yanında oldular.

DÜĞÜN İPTAL EDİLDİ GİZLİCE EVLENDİLER

Evlendiler evlenmesine ama işin o kısmı biraz zorlu oldu.

Dolly ve Carl Thomas Dean iki yıl flört ettiler. Sonra Dean sevgilisine evlenme teklif etti. O sırada Dolly Parton da müzik kariyerinde yükselmeye çalışıyordu. İşte tam da düğün hazırlıkları sırasında Dolly ile Carl'ı kararsız bırakan bid gelişme oldu.

Şarkıcının menajeri Fred Foster ona evlenmemesi gerektiğini söyledi. Parton bu konuyu şöyle anlattı: "Bana evlenmememi söyledi. Eğer bunu yaparsam albümün tanıtımı sırasında zorluk çıkacağını ileri sürdü."

O sırada Carl'ın annesi çoktan düğün davetiyelerini göndermişti bile. Menajerinin bu isteği onun da kalbini kırdı. Sonuç olarak çiftin düğünü iptal edildi.

Yine de bu durum genç aşıkların evlenmesini engellemedi.

Her ne kadar öyle gösterişli bir tören olmasa da Dolly Parton ile Carl Thomas Dean gizlice evlendiler. Nikahlarında görevlilerle birlikte sadece üç kişi vardı. Bunlardan biri de Dolly Parton'ın annesi Avia Lee Owens'tı.