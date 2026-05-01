Sahnelerin yıldızının, 33 yaş genç sevgilisi ilişkisini savundu: O benimle çok mutlu... Ne kadar şanslı bir adam olduğunu biliyor!

Bu durumun en çok dikkate değer örnekleri de gösteri dünyasında görülüyor zaten.

Genellikle erkek ünlüler, belki de çocukları olabilecek yaştaki genç kadınlarla aşk yaşadıklarında bir anda bütün gözler onlara çevriliyor.

33 YAŞ FARK MUTLULUĞA ENGEL DEĞİL

Yarı yaşındaki sevgilisiyle konuşulan kişilerden biri de Red Hot Chili Peppers grubunun solisti Anthony Kiedis…

63 yaşındaki Kiedis, bir süredir 30 yaşındaki Eileen Kelly ile birlikte.

Üstelik çift aşklarını saklamıyor.

Hatta Kelly, bu konuda bir makale bile kaleme aldı. Söz konusu makale de Vogue dergisinde yayınlandı.





NE KADAR ŞANSLI OLDUĞUNUN FARKINDA

Eileen Kelly'nin, kendisinden 33 yaş büyük sevgilisi Anthony Kiedis ile ilişkisini ve buna benzer beraberlikleri masaya yatırdığı bu incelemenin başlığı "Erkek Arkadaşım Benden İki Kat Daha Yaşlı'...

Kelly makalesinde "Görünüşe göre benden çok daha yaşlı olan erkek arkadaşım, benimle birlikte olmaktan gerçekten heyecan duyuyor" diye yazdı.

Hatta daha da ileri gidip "Ne kadar şanslı olduğunun da kesinlikle farkında" cümlesine yer verdi.

ARKADAŞ OLACAKLARINI SANMIŞ

Bir tür ilişki eğitmeni olan ve aynı zamanda Going Mental adlı bir podcast de hazırlayan Kelly, Anthony Kiedis ile bir partide tanıştıklarını ve o ilk anda aralarındaki yaş farkına hiç dikkat etmediklerini söyledi.

"Ben orada ilginç ve çekici biriyle tanıştım. Başta sadece arkadaş olduğumuzu düşündüm. Ama sonra birbirimize telefon numaralarımızı verdik ve kahve içmeyi planladık" diye yazdı.

Eileen Kelly, toplumda aralarında yaş farkı olan kişilerin ilişkilerine yönelik eleştirilere de değindi.

Bu tür birlikteliklerin 'iğrenç' ve 'ürkütücü' bulunduğunu hatırlatan genç kadın, bu görüşü de eleştirdi.





' FARKLI YAŞLARDAN KİŞİLER ARASINDA BAĞ OLUŞABİLİR'

Kendisinden yaşlı erkeklerle birlikte olan genç kadınlara yönelik "Baba sevgisi arıyor" ya da "Para avcısı" tarzı eleştirilerin her zaman doğru olmadığını savundu.

Eileen Kelly "Farklı yaş kuşaklar arasındaki insanlar arasında da bir bağ oluşabileceğini ve bu insanların birbirleriyle gerçek bir iletişim kurabileceğini kabul etmek bu kadar zor mu?" diye sordu.

Kendisi de dahil, yaşlı erkeklerle ilişki yaşayan kadınlara sorulan "Bu senin baban mı?" gibi soruları ya da "Kızın pek güzel" gibi değerlendirmeleri kınadığını da saklamadı.

KÖTÜ KONUŞAN ARKADAŞLARIYLA ARTIK GÖRÜŞMÜYOR

Eileen Kelly, anlattığına göre Kiedis ile ilişkisi yüzünden kendisini böyle eleştiren arkadaşlarıyla bağlarını kestiğini de saklamadı.

Genç kadın, başkalarının ilişkilerine yaptıkları yorumların aslında insanların kendi yansımaları olduğunu da satırlarına ekledi.

Anthony Kiedis ile ilişkisini de "Biz normalde hayatın olağan işlerini yapan, hayat yolunda birlikte yürüyen iki insanız" diyerek de satırlarını tamamladı.

Anthony Kiedis ve Eileen Kelly, yıl şubat ayındaki Grammy öncesi partide el ele görülmüştü. Ondan sonra da sık sık birlikte bazı etkinliklere katıldılar.

Madonna ve Guy Oseary'nin Oscar partilerinde de Kiedis ile Kelly yine birlikteydi.

Eileen Kelly, farklı kuşaklardan insanlar arasında da bir bağ oluşabileceğini savundu.





Red Hot Chili Peppers grubunun solisti olan Anthony Kiedis'in Heather Christie ile ilişkisinden Everly Bear adında 18 yaşında bir oğlu bulunuyor.