Ünlü şarkıcıdan kızının sevgilisine son uyarı… ‘Oyalanmayı bırak, artık onunla evlen!’

Özel hayatlarındaki gelişmelerle gündemden düşmeyen iki yıldız aşkı en sonunda birbirlerinin kollarında bulmuş ve ilişkilerini ilan etmişlerdi.

Birlikte oldukça mutlu bir görüntü sergileyen aşıklara “kız tarafından” sert bir uyarı geldi.

Çapkınlığıyla nam salan ünlü şarkıcı Harry Styles ve ünlü oyuncu Zoe Kravitz bir süredir büyük bir aşk yaşıyorlar.

Hatta söylenenlere göre Harry Styles, kızı Zoe Kravitz'e evlenme teklif etmek için babası Lenny Kravitz'in de onayını aldı.

Ancak kendisi de büyük bir müzik yıldızı olan ünlü şarkıcı Lenny Kravitz bu teklifin mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesini istiyor.

Lenny Kravitz’in damat adayına baskı yaptığını söyleyen kaynaklar "Harry'nin acele etmesi için ısrar ediyor" diyorlar.

One Direction grubunun eski üyesi, 32 yaşındaki ünlü şarkıcıyla, Lenny Kravizt’in oyuncu kızı 37 yaşındaki Zoe Kravitz geçen ağustos ayından beri birlikte.

Çift o zamandan beri Londra, Roma ve Brooklyn'de samimi görüntüler sergilediler. Hatta Zoe Kravitz’in tatillerini Styles ile İngiltere'de geçirdiği söyleniyor. İçerden gelen bilgilere göre, Zoe artık arkadaşlarına sevgilisi Harry Styles'ı "ruh eşi" olarak anlatıyor.

61 yaşındaki efsane şarkıcı Lenny Kravitz ise oyuncu kızının yeni sevgilisiyle oldukça çabuk tanıştı ve aşık çift, eylül ayında New York'ta rock yıldızıyla öğle yemeğinde bir araya geldi.

"Harry ve Lenny neredeyse anında kaynaştılar, muhtemelen müzik konusunda ortak bir dilleri olduğu için" diyen kaynaklar "Ama bundan daha fazlası var. Hayata bakış açıları gerçekten çok benzer” sözleriyle nasıl anlaştıklarını anlattılar.

Çifti ve aileyi tanıyanlar "Lenny, Harry'nin kızını ne kadar mutlu ettiğine bayılıyor. Harry, kızını başka hiçbir erkeğin başaramadığı bir şekilde sakinleştiriyor gibi görünüyor." diyor.

Zoe Kravitz daha önce The Bikeriders filminin oyuncusu Karl Glusman (38) ile bir buçuk yıl evli kalmış ve ardından da bir başka ünlü oyuncu Channing Tatum (45) ile nişandıktan sonra 2024'te ondan da ayrılmıştı.

Lenny Kravitz’in kızının eski aşklarıyla da tanıştığı ancak şimdiye kadar Harry Styles^ile kurduğu gibi bir bağ kurduğu kimse olmadığı söyleniyor. Babası, kızı Zoe’nin gerçekten de bir cevher bulduğunu düşünüyor. Ve bu yüzden de damat adayına evlenmeleri için baskı yapıyor.

Harry Styles, mayıs ayında "Together, Together" turnesine başlayacak. Arkadaşlarının söylediğine göre bu turne, Styles'ın seyahate daha az zaman ayırıp kız arkadaşıyla daha çok vakit geçirebilmesine uygun bir şekilde planlanmış.