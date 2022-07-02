Ünlü şarkıcı 'tekerlekli sarayını' kiraya veriyor

OTOBÜSÜ EMEKLİYE AYIRMAYA KARAR VERDİ
Artık eskisi kadar turneye çıkmadığı için otobüsünü "emekliye ayırmaya" karar verdiğini belirten 76 yaşındaki Parton "Otobüs öylece duruyordu. Ben de faydalı bir şekilde değerlendirmek istedim" diyerek bu düşüncenin ortaya çıkışını anlattı.
ÇOK GÜZEL ANILARI VAR
Bir zamanlar turnelere çıktığında haftalarca yaşadığı ve zaman zaman Gypsy Wagon zaman zaman da Dolly Suit 1986 olarak andığı bu otobüsle ilgili çok güzel anıları olduğunu da sözlerine ekledi internet sitesi için kaleme aldığı yazıda Dolly Parton.
'BİR SÜRÜ EVİM VAR AMA EN ÇOK BURAYI SEVİYORUM'
Yazısında şu satırlara yer verdi ünlü şarkıcı: "Amerika'nın çeşitli yerlerinde evlerim var. Ama en sevdiğim yer bu otobüs. Çünkü bu şekilde o otobüsün tekerleklerinin döndüğünü hissedebiliyordum."
DUYGUSAL BAĞI VAR
Birçok ünlünün otobüsüne konuk olduğunu, birçok ünlüyle birlikte turnelere çıktıklarını anlatan Dolly Parton, tekerlekli sarayına duyduğu sevgiyi ve ona olan duygusal bağını da ifade etti.