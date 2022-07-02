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Ünlü şarkıcı 'tekerlekli sarayını' kiraya veriyor

#Dolly Parton#Gypsy Wagon#Tur Otobüsü
Ünlü şarkıcı tekerlekli sarayını kiraya veriyor

Country müziğin yaşayan efsanelerinden biri olarak nitelendirilen Dolly Parton, çok uzun süredir kullandığı tur otobüsünün kapılarını hayranlarına açtı.

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OTOBÜSÜ EMEKLİYE AYIRMAYA KARAR VERDİ
Artık eskisi kadar turneye çıkmadığı için otobüsünü "emekliye ayırmaya" karar verdiğini belirten 76 yaşındaki Parton "Otobüs öylece duruyordu. Ben de faydalı bir şekilde değerlendirmek istedim" diyerek bu düşüncenin ortaya çıkışını anlattı.

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Ünlü şarkıcı tekerlekli sarayını kiraya veriyor

ÇOK GÜZEL ANILARI VAR
Bir zamanlar turnelere çıktığında haftalarca yaşadığı ve zaman zaman Gypsy Wagon zaman zaman da Dolly Suit 1986 olarak andığı bu otobüsle ilgili çok güzel anıları olduğunu da sözlerine ekledi internet sitesi için kaleme aldığı yazıda Dolly Parton.

Ünlü şarkıcı tekerlekli sarayını kiraya veriyor

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'BİR SÜRÜ EVİM VAR AMA EN ÇOK BURAYI SEVİYORUM'
Yazısında şu satırlara yer verdi ünlü şarkıcı: "Amerika'nın çeşitli yerlerinde evlerim var. Ama en sevdiğim yer bu otobüs. Çünkü bu şekilde o otobüsün tekerleklerinin döndüğünü hissedebiliyordum."

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Ünlü şarkıcı tekerlekli sarayını kiraya veriyor

DUYGUSAL BAĞI VAR
Birçok ünlünün otobüsüne konuk olduğunu, birçok ünlüyle birlikte turnelere çıktıklarını anlatan Dolly Parton, tekerlekli sarayına duyduğu sevgiyi ve ona olan duygusal bağını da ifade etti.

Alıntı Metni

Ünlü şarkıcı tekerlekli sarayını kiraya veriyor

BAZI ŞARKILARINI DA BU OTOBÜSTE YAZDI
Country müziğin yaşayan en büyük isimlerinden biri olan Dolly Parton, 1959 yılından beri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. 76 yaşındaki şarkıcı kariyeri boyunca 42 kez Grammy Ödülü'ne aday gösterildi, tam 7 kez de kazandı. Parton bazı şarkılarını da bu otobüste yazdı.

 

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#Dolly Parton#Gypsy Wagon#Tur Otobüsü

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