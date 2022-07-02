Ünlü şarkıcı 'tekerlekli sarayını' kiraya veriyor

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OTOBÜSÜ EMEKLİYE AYIRMAYA KARAR VERDİ

Artık eskisi kadar turneye çıkmadığı için otobüsünü "emekliye ayırmaya" karar verdiğini belirten 76 yaşındaki Parton "Otobüs öylece duruyordu. Ben de faydalı bir şekilde değerlendirmek istedim" diyerek bu düşüncenin ortaya çıkışını anlattı.

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ÇOK GÜZEL ANILARI VAR

Bir zamanlar turnelere çıktığında haftalarca yaşadığı ve zaman zaman Gypsy Wagon zaman zaman da Dolly Suit 1986 olarak andığı bu otobüsle ilgili çok güzel anıları olduğunu da sözlerine ekledi internet sitesi için kaleme aldığı yazıda Dolly Parton.

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'BİR SÜRÜ EVİM VAR AMA EN ÇOK BURAYI SEVİYORUM'

Yazısında şu satırlara yer verdi ünlü şarkıcı: "Amerika'nın çeşitli yerlerinde evlerim var. Ama en sevdiğim yer bu otobüs. Çünkü bu şekilde o otobüsün tekerleklerinin döndüğünü hissedebiliyordum."

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DUYGUSAL BAĞI VAR

Birçok ünlünün otobüsüne konuk olduğunu, birçok ünlüyle birlikte turnelere çıktıklarını anlatan Dolly Parton, tekerlekli sarayına duyduğu sevgiyi ve ona olan duygusal bağını da ifade etti.

Alıntı Metni

Country müziğin yaşayan en büyük isimlerinden biri olan Dolly Parton, 1959 yılından beri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. 76 yaşındaki şarkıcı kariyeri boyunca 42 kez Grammy Ödülü'ne aday gösterildi, tam 7 kez de kazandı. Parton bazı şarkılarını da bu otobüste yazdı.