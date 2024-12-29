Ünlü şarkıcı yıllardır ayrı kaldığı oğullarına sonunda kavuştu

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Ancak yine türlü çılgınlıklarla geçirmiş olsa da 2024’ü en mutlu bitiren ünlülerden biri olacak.

YENİ YILA HASRET KALDIĞI ÇOCUKLARIYLA GİRECEK

Britney Spears en sonunda tam da yıl biterken yıllardır hasret kaldığı ve bu yüzden de çok üzüntüler çektiğini söylediği oğullarına en sonunda kavuştu.

Yıllardır popun prensesi olarak anılan ünlü şarkıcı Kevin Federline ile yaptığı evlilikten doğan iki oğlu Jayden ve Sean Preston’la yıllarca görüşmedi.

Daha doğrusu boşanmadan sonra velayetleri babaları Kevin Federline’da kalan iki çocuğu ünlü şarkıcıya düşman edilerek büyütüldükleri için anneleriyle vakit geçirme fırsatını bile çok az bulabildi. Britney Spears oğulları Jayden ve Sean Preston’la arasını sonunda düzeltti

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İKİ OĞLU ONU GÖRMEDEN BÜYÜDÜ

Britney Spears, tam da Federline’la evliliğinin çöküşte olduğu süreçte çok zor günler yaşamış, büyük bir ruhi buhran geçirdikten sonra babası Jamie Spears tarafından vesayet altına alınmıştı.

Şöhretinin doruğunda olduğu yıllarda yaşadıkları yüzünden iki evladından ayrı kalan Britney Spears yıllarca onları gizlice görebilmek için okullarına gittiğini itiraf etmişti

2021’e kadar devam eden bu 13 yıllık esaret boyunca kendini toparlamaya çalışsa da bunu pek başaramayan Britney Spears bu süreçte çalışmaya, albümler yapmaya ve sayısız konser vermeye devam etti.

Ancak hem yaptığı işler, hem bunlardan kazandığı para hem de tüm hayatı babasının kontrolündeydi. Boşandığı kocası Kevin Federline’ın da babasıyla iş birliği yaptığı, Britney Spears sektörden tamamen silinsin ve yediği “deli” damgası ortadan kalkmasın diye uğraştığı defalarca yazıldı… Kevin Federline iki oğlunu Britney Spears'dan kopardıktna sonra bir de ünlü şarkıcdan yüklü miktarda nafaka talep edip hiç çalışmadan lüks bir hayat yaşadı

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YILLARCA ESKİ KOCASINA NAFAKA ÖDEMİŞTİ

Bu uzun yıllar boyunca çocuklarından adeta koparılan ünlü şarkıcı bu arada eski kocasına çok yüklü bir nafaka ödemeye, iki oğlunun tüm masraflarını üstlenmeye de devam etti.

Hatta eski kocası da Spears’dan aldığı bu paralarla lüks bir yaşam sürdü deyim yerindeyse gününü gün etti.

Ünlü şarkıcı sevinç gözyaşları dökerek yeni yılda oğullarına kavuştuğu için yaşadığı mutluluğu paylaştı

İki oğlu da 18 yaşını doldurduktan sonra Britney Spears en sonunda bu yıl eski kocasına para ödemekten kurtuldu. Ancak iki oğlu için ne zaman neye ihtiyaçları olursa olsun hep maddi manevi destek vereceğinin de altını çizdi.

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BUZLAR ÇÖZÜLDÜ, ANNE VE OĞULLARI BULUŞTU

Britney Spears’ın iki oğlu bu yıl Noel ve ylbaşı tatili için babalarıyla birlikte taşındıkları Hawaii’den Los Angeles’a, anneleri Britney Spears’ın yanına geldiler.

Ünlü şarkıcı da böylece hem bu özel günleri tek başına geçirmemiş oldu hem de hasret kaldığı oğullarıyla bolca vakit geçirdi.

"ÇOCUKLARIMI İKİ YILDIR GÖRMEMİŞTİM!"

Bu özel anları Instagram hesabından paylaşan Spears “Hayatımın en güzel Noel'i! Çocuklarımı 2 yıldır görmemiştim!!! Sevinç gözyaşları ve kelimenin tam anlamıyla şok içindeyim. Allahım çok mutluyum!” yazarak sevincini milyonlarca hayranıyla paylaştı.

Britney Spears'ın iki oğlu babalarıyla birlikte büyüdüler ve yıllar boyunca annelerinden giderek uzaklaştılar

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43 yaşındaki Spears’ın iki oğlunun annelerinin genç sevgilisi Sam Asghari’yle evliliğini onaylamadığı bu yüzden de onunla zaten çok az görüşürken bağlantılarını tamamen kopardıkları iddia edilmişti.

Bu ayrılık ertesi yıl Kevin Federline ve çocukların Hawaii'ye taşınmasıyla daha da derinleşti.

ONLARI GÖREBİLMEK İÇİN GİZLİCE OKULLARINA GİDİYORDU

Britney Spears’ın Asghari’yle evliliğinin geçen sene bitmesi, boşanmalarının da bu ayın başında kesinleşmesiyle anne ve oğullarının arasındaki buzlar çözülmeye başladı.

Ünlü şarkıcı oğullarından ayrı geçirdiği yıllar boyunca çok büyük acılar çektiğini anlatmış, onları gizlice de olsa görebilmek için sürekli okuldan çıktıkları saatleri kollayıp oraya gittiğini itiraf etmişti.