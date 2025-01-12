Ünlü şarkıcı yangında eviyle birlikte tüm anılarını da kaybetmişti… Hayranlarının sürprizi onu bu kez sevinçten ağlattı

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Anthony Hopkins, Jeff Bridges, Billy Crystal, John Goodman, Leighton Meester, Adam Brody, Mel Gibson ve Paris Hilton gibi birçok ünlünün evi de yangıda ellerinden gitti.

Yangında evini kaybeden ünlülerden biri de şarkıcı Heidi Montag oldu. Heidi Montag, kocası Spencer Pratt’la yaşadıkları Pacific Palisades'teki evlerinden sadece sırtlarındaki giysilerle kaçmak zorunda kaldı.

Ünlü şarkıcı Heidi Montag'ın sadece kocası Spencer Pratt ve iki oğluyla yaşadığı ev değil, çocukluğunun geçtiği ailesinin evi de yangında küle döndü

Son birkaç gündür yaşadıklarını gözyaşları içinde sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla paylaşan ünlü şarkıcı sadece kendi evini değil doğup büyüdüğü anne ve babasının evini de kaybetti.

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Yangınlar Montag’ın eşi Spencer Pratt’ın ailesini de evsiz bıraktı.

Ünlü çift yangından canlarını zor kurtarmış sonra da yuvalarının yanışını böyle izlemek zorunda kalmıştı

Heidi Montag birkaç gün önce kocası Spencer Pratt’la birlikte Pacific Palisades'teki evlerinden kaçmak zorunda kaldıktan sonra sadece “iki çift kot pantolonu ve iki gömleği” kaldığını itiraf etmişti.

Çift, büyük yangınların ünlülerin mahallesine yayılmaya başlamasının ardından iki oğullarıyla birlikte mülkü tahliye etti ve kaçıp canlarını zor kurtardıkları evleri küle döndü.

Heidi Montag ve Spencer Pratt The Hills adlı yapımda birlikte kamera karşısına geçtikten sonra evlenmişti... Çift iki çocuklarıyla birlikte sadece üzerlerine giyecek birkaç parça kıyafet alarak kaçabildi ve evleri yok oldu

Ünlü şarkıcı Instagram Hikayelerinde yayınladığı bir videoda, tahliye emri verildikten sonra ailesi için bazı temel ihtiyaçları almaya çalışırken çok zorlandığını, yanına alabildiği her şeyin “bir lütuf” olduğunu ve ailesi yangından sağ çıktığı için minnettar olsa da, hâlâ evinin kaybıyla yüzleşmekte zorlandığını itiraf etmişti.

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Heidi Montag ömrünün belki de en büyük kâbusuyla yüzleşirken yaşadığı sürpriz ise onu bir kez daha ağlattı ancak ünlü şarkıcı bu kez sevinç gözyaşları döktü…

Hayranları ünlü yıldıza büyük bir jest yaparak piyasaya çıkan ilk albümünün listerlede zirveye yerleşmesini sağladı ve maddi yardımda bulunmuş oldu

Hayranları ünlü şarkıcının yaşadığı büyük trajedinin ardından ona destek olmak için 15 yıllık ilk albümünü satın almaya başladı ve albümü bir anda listelerin ilk sırasına taşıdı.

Bu büyük jeste öncülük eden ise Montag’ın arkadaşlarından, ünlü model Emily Ratajkowski oldu.

Ünlü çiftin evi yangından en çok etkilenen Pacific Palisades bölgesindeydi

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Heidi Montag, 15 yıllık ilk albümünü iTunes listesinin zirvesine taşıyarak böylesi karanlık bir zamanda umut ve inanç sağlayan hayranlarına gözyaşlarıyla teşekkür etti.

Heidi Montag’ın ilk albümü Superficial 2010 yılında piyasaya çıkmış ancak yayınlandığı ilk hafta sadece 1,000 kopya satarak başarısız olmuştu.

Albüme olan yoğun talep, iTunes listesinde zirveye çıkmasını sağladı ve çiftin hem kendilerinin hem de ailelerinin evleri yok olmuşken çok ihtiyaç duydukları geliri elde etmelerini sağladı.

Ünlü çift yangınlar başlamadan sadece birkaç gün önce Instagram'dan mutlu aile pozları paylaşıyordu

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Heidi Montag yaşadığı bu mucize gibi sürprizden sonra hayranlarına “Müziğime gösterdiğiniz yoğun sevgi ve destek için, bu yıkıcı dönemde arkamızda durduğunuz ve bunu bir lütuf haline getirdiğiniz için teşekkür ederim. Bizi desteklediğiniz, yeniden inşa etmemize yardımcı olduğunuz, bizi cesaretlendirdiğiniz, böylesine karanlık bir dönemde bize umut, inanç ve heyecan verdiğiniz için çok teşekkür ederim” diyerek seslendi.

Üstelik kaderin bir cilvesi olarak albümün orijinal piyasaya çıkış tarihi 11 Ocak'tı ve bu büyük jest gerçekten de albümün 15. yıl dönümünde gelmişti.

Heidi Montag yaşadı mahalleden ve orada oğullarıyla birlikte paylaştığı güzel anlardan birkaç fotoğraf paylaşıp hislerini yazıya döktü