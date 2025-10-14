Ünlü şarkıcı genç yaşında torunları 'ikiliyor.'.. Büyük kızından da bebek müjdesi geldi: "Bunu çok istiyorduk, şükürler olsun"

Haberin Devamı

Neyse ki onun hayatına üst üste gelen, sadece güzellikler. Daha açık söylersek bu yılın mart ayında ilk kez dede olan şarkıcı, kısa bir süre sonra ikinci torununu da kucağına alacak! Yani ailenin mutluluğu ikiye katlanacak.

ÖNCE KÜÇÜK KIZI ANNE OLDU... ŞİMDİ BÜYÜK KIZINDAN MÜJDE GELDİ

Daha 52 yaşında ikinci torununu kucağına almaya hazırlanan bu ünlü, şarkıcı Eminem... Bir dönem çalkantılı hayatıyla gündemde olan Eminem'in biyolojik kızı Hailie Jade ile kocası Ewan McClintock, bu yılın mart ayında ilk bebeklerine kavuşup ünlü şarkıcıya da dede olma mutluluğunu yaşatmıştı.

Şimdi bir bebek haberi de gerçek adı Marshall Bruce Mathers olan Eminem'in evlat edindiği kızı Alaina ile kocası Matt Moeller'den geldi.

İki yıl önce evlenen 32 yaşındaki Alaina ile kocası Matt Moeller bir bebek beklediklerini sosyal medyadan duyurdu.

Şarkıcı Eminem'in ikinci torunu 2016 yılında dünyaya gelecek.





'ÇOK İSTİYORDUK... TANRI'YA ŞÜKÜRLER OLSUN'

Genç kadın yaptığı paylaşıma "Aylardır içimde küçücük bir kalp taşıyorum... Benim kalp atışımı mümkün olan her şekilde değiştiren bir kalp atışı" diye başladı.

Ardından da kendi bedeninde dönüşen ve büyüyen küçük bir hayatın var olduğunu bilmenin tarifsiz bir duygu olduğunu belirtti. Doğacak bebeğini bir hediyeye benzeten Alaina, minnettar olduğunu da satırlarına ekledi.

Kocasıyla birlikte uzun zamandır bir bebek istediklerini belirten genç kadın "Bu nimet için Tanrı'ya şükürler olsun" diye ekledi.

2023'te evlenen genç çiftin bebek özlemi yakında sona erecek.





ÖNCE ANNE OLDU, ŞİMDİ TEYZE OLACAK: Onun bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda tebrik mesajı geldi. Bunlar arasında dikkat çeken de kız kardeşi Hailie Jade'den gelen mesaj oldu... Kendisi altı aylık anne olan Hailie Jade bu kez de teyze olmak için sabırsızlandığını yazdı.





125 DAVETLİNİN ÖNÜNDE EVLENDİLER

Alaina ile Matt, 2023 yılının haziran ayında Michigan'da bulunan bir müzenin bahçesinde evlendi. Törene; gelin ile damadın, aile ve arkadaş çevresinden 125 konuk katıldı.

Mutlu gelin Alaina Scott bu konuda People dergisine şunları söyledi: "Evlenmek, kutsal bir şey ve günlük hayatımızı paylaştığımız insanların da bizim yanımızda olmasını istedik."

Genç kadın, People dergisiyle yaptığı röportajda düğününü "Bir filmden çıkmış gibi" diyerek tanımladı. Sonra da şunları söyledi: "Her şeyi planladım. En küçük detayları bile. Köpeklerimiz için kullandığımız, üzerinde 'bizim ebeveynimiz evlendi' yazan peçeteleri de!"

Alaina'nın anlattığına göre düğünde önce babasıyla sonra da kocasıyla birlikte yürüdükleri koridor 2 bin tane gülle süslenmişti. Ve yine gelinin ifadesiyle ortaya çıkan görüntü "büyüleyiciydi."

Genç kadının gelinliği de o yıl yapılan düğünler içinde en çok dikkat çekenlerden biri oldu.

GELİNLİK 300 SAATTE HAZIRLANDI

Alaine Scott'ın gelinliğini hazırlayan modaevinden tasarımcı Katerina Bocci de özellikle uzun kuyruğuyla dikkat çeken kıyafetin ayrıntılarını anlattı. Bocci'nin söylediğine göre gelinlik tam 300 saatte hazırlandı. En çarpıcı detayı ise 2 metrelik kuyruğu oldu.

Alaina'ya özel olarak hazırlanan gelinliğin ortaya çıkış öyküsünü şöyle anlattı Bocci: " Alaina modayı takip eden biri. Bana geldi ve fikirlerini anlattı. Biz de onun fikirlerini hayata geçirdik."

Bocci gelinliğin en çok dikkat çeken parçası olan kuyruğuna da değindi. Bu kuyruğun el emeğiyle üretildiğini, kat kat tülle oluşturulduğunu anlattı tasarımcı. Ortaya çıkan sonucu da "Müthiş" diyerek nitelendirdi.

Tasarımcının anlattığına göre genç gelinin duvağı da kristal ve taşlarla süslüydü. Bu duvak, gelinin başına, üzerinde gelin ve damadın isimlerinin baş harflerinin bulunduğu bir taç yardımıyla yerleştirildi.

ASLINDA ÜNLÜ ŞARKICININ ESKİ EŞİNİN YEĞENİ

Gelin Alaina evlendiği gün mutluluktan uçuyordu. Ama hayatının ilk dönemleri son derece trajik olaylara sahne oldu. Alaina'nın annesi, Eminem'in 2000'lerde evli olduğu Kim Scott'un ikizi Dawn idi. Fakat Dawn, kötü alışkanlıkların pençesindeydi. Zaten çok geçmeden de hayat veda etti.

Hatta Dawn ölmeden önce bazı yayın organlarına "Benim milyoner bir eniştem ve kız kardeşim var. Fakat onlar bana yardımda bulunmayı reddediyorlar" diye şikayet etmişti.

Dawn 41 yaşındayken hayata veda etti. O sıradaki sevgilisi Les Martin de, Dawn'ın ölümünden çok kısa süre önce çaresiz bir şekilde o sırada Eminem ile evli olan kardeşi Kim'e telefon etiğini söyledi.

Fakat o sırada Eminem de kendi kötü alışkanlıkları yüzünden zor zamanlardan geçiyordu. Ünlü şarkıcı 2007 yılında bütün eski ve zararlı alışkanlıklarını geride bıraktı. O dönemin ardından çocuklarının kendisini ayakta tutan en önemli unsur olduğunu söylemişti.

İşte Eminem, o sırada evli olduğu Kim Scott'ın kardeşi Dawn'ın, genç yaşta hayata veda eden kızı Alaina'yı evlat edindi. Onun bütün bakımını üstlendi ve sonunda da sevdiğiyle evlendirdi.