Ünlü şarkıcı burada temizlik de yaptı sefa da sürdü... Boğaz manzaralı evimden hatıralar

Sosyal medyanın olmadığı eski zamanlarda bu merakı, ünlülerle ilgili haberlerin yer aldığı dergiler giderirdi. Ama günümüzde buna hiç gerek kalmıyor. Ünlüler zaten kendi evlerinde çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar...

Sahipleri bir yana bu evlerden bazıları da sosyal medyada başlı başına bir fenomene dönüşüyor.

EVİNİN ŞÖHRETİ KENDİSİNİ BİLE GERİDE BIRAKMIŞTI

İşte bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer'in evi de bunlardan biriydi.

Cemre Kemer, sık sık tavandan tabana pencereli, önünde nefes kesen Boğaz manzarasının uzandığı evinin türlü türlü fotoğrafını paylaşırdı sosyal medya hesabından.

Bu evin en çok da uçsuz bucaksız İstanbul Boğazı manzarası dikkat çekerdi.

Hatta Cemre o geniş evinde temizlik yaparken çekilen görüntülerini de sık sık sosyal medya sayfasından paylaşırdı. Sonra evlendi, çocuk sahibi oldu ve ev değiştirdi.

VİDEO PAYLAŞTI... 'HATIRLAYANLAR' DİYE SORDU

Bir zamanlar onun evini hayranlıkla takip edep hayranlarına da bir sürpriz yaptı Cemre Kemer... Artık bomboş olan evinde Boğaz manzarasını izlerken çekilen videosunu Instagram sayfasından paylaştı.

Yanına da "Yıllar sonra... Hatırlayanlar" mesajını not düştü.

Onun bu paylaşımına da takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Belli ki bir zamanlar Cemre'yi özellikle de evinin manzarasını merakla takip edenler o günleri özlemişti.

Cemre Kemer, Boğaz manzaralı eski evinde temizlik yaparken çekilen görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaşırdı.





Hayranları Kemer'in eski evinde çektiği videoyu heyecanla karşıladı. "Her gün evin hangi manzarasını paylaştığınızı takip ederdim" diyen hayranları bile oldu.





O ARTIK İKİ ÇOCUKLU BİR ANNE

Bir zamanlar müzik dünyasında fırtına gibi esen Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nde eğitim aldı. Hepsi grubu dağıldıktan bir süre sonra reklamcı Emre Medina ile evlendi.

Şimdi büyük bir zevkle biri erkek diğeri kız iki çocuğunu büyütüyor.

DÖRT GENÇ KIZ MÜZİK DÜNYASININ BİR DÖNEMİNE DAMGA VURDU: Takvimler 2005 yılını gösteriyordu... Dört tane genç kız "Bir" adını verdikleri ilk albümleriyle piyasaya çıktı ve kelimenin tam anlamıyla ortalığı birbirine kattı. Tam da pop müziğin altın çağını yaşadığı 90'lı yılların bitiminde, hem o günleri özleyenler hem de dönemin gençleri için sonunda, bu alana yepyeni bir hareket getirdi bu dört genç kız... Kıpır kıpır dansları, sözleri kolayca dillere dolanan şarkıları, daha da önemlisi video kliplerinden bile yayılan enerjileriyle özellikle genç kesimi bir anda kendilerine çekti.

Dört gencecik kız şarkıları ve enerjileriyle Türkiye'de pop müzik dünyasına damgasını vurdu.

Ardından kendilerine adanan bir TV dizisinde ve reklam filmlerinde oynadılar. Özetle çocukluk yıllarından beri birbirini tanıyan bu dört genç kız, 2000'lerin ilk yarısına damgalarını vurdular.

Sonra bu tür grupların kaderinden onlar da kaçamadı. Önce aralarından biri gruptan ayrıldı. Geride kalanla, grubun dağılacağına dair söylentileri yalanlasa da bir süre sonra müzik dünyasında pırıl pırıl parlayan bu dört genç kız kendi hayat yollarına gitti... İster misiniz onları ve şarkılarını bir kez daha hatırlayalım...





GRUP DAĞILDI AMA ŞARKILARI UNUTULMADI

Hayranları, Hepsi grubundan söz ettiğimizi çoktan anladı zaten...

2005 yılında çıkardıkları "Bir" adlı albümle kariyerlerine hızlı bir giriş yapan Eren Bakıcı, Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül şimdi bambaşka hayatlar sürdürüyor. Ama Hepsi grubunun geride bıraktığı hoş seda özellikle de o dönemin gençlerinin zihninden hiç silinmedi.

Hepsi grubunu bir araya getiren kişi aslında Cemre'nin annesi Şebnem Özberk oldu. Çocukluk arkadaşı olan ve hepsi de bale eğitimi alan genç kızlardan bir müzik grubu kurma fikri ondan çıktı bir başka deyişle. Hatta parlak yıllarında grubun menajerliğini de o yaptı.

Grubun piyasaya çıkardığı ilk albümleri "Bir"de yer alan özellikle Olmaz Oğlan, Yalan, Her Şeye Rağmen ve Üç Kalp adlı şarkılar uzun süre dillerden düşmedi.

Bu ilk albümden bir yıl sonra bu kez "Hepsi 2" adlı albüm piyasaya çıktı. Kalpsizsin, Aşk Sakızı, İki Kelime bu albümden dillere dolanan şarkılar oldu.

ONLARA DİZİ BİLE YAPILDI

Müzik dünyasından gelen bu büyük başarı dört genç kıza TV ekranlarının kapısını da açtı. 2007 yılında Hepsi " adlı dizi için kamera karşısına geçtiler.

Dizinin sona ermesinin ardından bu kez üçüncü albümleri "Şaka 10+1" piyasaya çıktı. Bu albümde en çok dikkat çeken parça ise 4 Peynirli Pizza oldu. Sözleri Kenan Doğulu'ya ait olan parçanın düzenlemesi de kardeşi Ozan Doğulu'ya aitti.

İşte 2008 tarihli bu albümün piyasaya çıkmasından sonra Gülçin Ergül gruptan ayrıldı. Bu adım yüzünden herkes Hepsi'nin dağıldığını düşündü.

Ama geride kalan üç genç kız, müzik çalışmalarını sürdürdü. 2009 yılında "Sır" adlı bir tekli çıkardılar. Bundan bir yıl sonra da "Geri Dönüşüm" adlı ilk üç kişilik albüm müzikseverlerle buluştu.

2014 yılına gelindiğinde de grubun geride kalan üç üyesi hala birlikte çalışmayı sürdürüyordu. Ama sonra Hepsi grubunun üyeleri yavaş yavaş kendi hayat yollarına gitti.

Gülçin'in ayrılmasından sonra Yasemin, Eren ve Cemre bir süre grup çalışmalarını üç kişi olarak sürdürdü.





SESSİZCE EVLENDİ, ANNE OLDU... SERAMİK SANATINA YOĞUNLAŞTI

Grubun üyelerinden Eren Bakırcı aslında Türkiye, İngiltere ve Macaristan'da bale ve dans eğitimi almıştı. Hepsi grubuyla ünlendikten sonra Avrupa Yakası, Benim Annem Bir Melek gibi dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı. Kısık Ateşte 15 Dakika filminde kamera karşısına geçti.

Eren Bakıcı, grubun dağılmasından sonra evlendi, çocuk sahibi oldu... Bir zamanlar attığı her adım göz önünde olan Bakıcı, gözlerden uzak bir şekilde evlendi. O dönem Bursa'da yaşadığı konuşuldu.

Müzik dünyası ise onun için artık çok geride kaldı. Kendini seramik çalışmalarına veren Bakıcı, vaktinin bir bölümünü de Muğla, Datça'da geçiriyor.

Hayatını Bursa ile Datça arasında geçiren Eren Bakıcı, kendini seramik sanatına verdi. Sık sık seyahatlere giden 40 yaşındaki Bakıcı, oralarda çekilen pozlarını da Instagram sayfasında paylaşıyor.





SPOR EĞİTMENİ OLDU

Hepsi grubundan Yasemin Yürük'e gelirsek...

O da arkadaşları gibi bale eğitimi gördü. İlerleyen yıllarda oyunculuk ve şan dersleri de alan Yürük bir dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı TV şovunda kamera karşısına geçti. O da müzikten uzaklaştı ve spor eğitmenliğine yöneldi.

37 yaşındaki Yürük, spor eğitmenliği yapıyor.





MÜZİKLE BAĞLANTISI KALAN BİR O VAR

Gruptan ayrılan ilk üye Gülçin Ergül'e bakalım şimdi de...

Diğer grup arkadaşları gibi bale eğitimi alan Gülçen, Hepsi'den ilk ayrılan oldu olmasına ama müzikle bağlarını koparmayan da bir tek o kaldı. Gülçin, müzik serüvenini tek başına sürdürüyor.

38 yaşındaki Ergül, müzik çalışmalarını solo olarak sürdürüyor.