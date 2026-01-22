×
Ünlü şarkıcı,11 kardeşiyle birlikte tek odalı bir evde büyüdü: 'Annem bize yem çuvallarından kıyafetler dikerdi... Yine de gönlümüz zengindi"

#Dolly Parton#Carl Thomas Dean#Country Müzik
Ünlü şarkıcı,11 kardeşiyle birlikte tek odalı bir evde büyüdü: Annem bize yem çuvallarından kıyafetler dikerdi... Yine de gönlümüz zengindi
O, bugün müzik ve sinema dünyasının hem ünlü, hem de başarılı yıldızlarından biri... İlerleyen yaşına ve giderek bozulan sağlık durumuna rağmen yine de köşesine çekilmiş değil...

Yıllarını, hatta hayatını verdiği bu çabalarının karşılığını da aldı zaten. Bugün yarım milyar dolarlık bir servetin sahibi...

ABD'nin farklı bölgelerinde bir değil birkaç tane malikanesi var. Canı nerede isterse gidip orada en lüks yerde kalacak kadar da parası.

Ama yoksullukla dolu çocukluğunu, geçmişini de hiçbir zaman unutmadı...

Belki başkası olsa bunca üne kavuştuktan sonra bunu saklardı. Ünlü şarkıcı ise tam tersine artık tarih kadar eski bir dönemde kalan o yıllarda yaşadıklarını hala anlatıyor.

Ünlü şarkıcı,11 kardeşiyle birlikte tek odalı bir evde büyüdü: Annem bize yem çuvallarından kıyafetler dikerdi... Yine de gönlümüz zengindi


YOKSULLUKTAN GELEN YILDIZ
Yoksulluktan gelip kendi emeğiyle bir servet elde eden bu ünlü Dolly Parton…

Country müzik piyasasının eskimeyen yıldızlarından biri olan Dolly Parton, önceki gün 80 yaşına girdi.

Doğrusu geçen yıl onu epey zorladı. Hayatının ilk ve tek aşkı Carl Thomas Dean'i kaybetti, sonra sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Her ne kadar bu darbeler yüzünden çalışma hızını biraz düşürse de Parton'ın hala köşesine çekilme gibi bir niyeti yok...

Rolling Stone dergisi de Dolly Parton'ın bu önemli günü şerefine, onunla daha önce yaptığı ama hiç yayınlanmamış bir röportaja yer verdi. O röportajda Parton, yoksulluk içinde geçen çocukluğunu anlatıyordu.

Ünlü şarkıcı,11 kardeşiyle birlikte tek odalı bir evde büyüdü: Annem bize yem çuvallarından kıyafetler dikerdi... Yine de gönlümüz zengindi

ANNESİ ONLARI TEK YATAK ODALI BİR KULÜBEDE BÜYÜTTÜ
Diğer 11 kardeşiyle birlikte annesi Avie Lee Parton ve babası Robert Lee Parton tarafından büyütülen yıldız, hayatını şekillendiren ayrıntılara da yer verdi o röportajda.

Dolly Parton, geçmişi hatırlayarak "Tek yatak odası olan bir kulübede büyüdüm" dedi. Sonra da o sıralarda yoksulluk yaşadıklarını, öyle her şeye sahip olmadıklarını ekledi.

Parton çocukluk yaşantısına ilişkin şunları söyledi: "Tüm yorganlarımızı ve pencerelere astığımız perdeleri annem kendisi dikerdi. Kıyafetlerimizi onarırdı. Bazen de eski kumaşlardan ya da yem çuvallarından bize elbiseler dikerdi."

Ünlü şarkıcı,11 kardeşiyle birlikte tek odalı bir evde büyüdü: Annem bize yem çuvallarından kıyafetler dikerdi... Yine de gönlümüz zengindi


 'BİR DAHA SAKIN FAKİRİZ DİYE AĞLAMA'
İşte o dönemde söylediğine göre giydiği kıyafetler yüzünden zaman zaman kendini yetersiz hissederdi Dolly Parton. Bazen okulda arkadaşları arasında alay konusu bile olurdu.

Bir keresinde okuldan eve gittiğinde bu düşünceler yüzünden ağlıyordu. Annesi onun yanına gitti ve hayatı boyunca unutamayacağı sözleri söyleyip onu sakinleştirmeye çalıştı.

Gelin, gerisini Parton'dan dinleyelim: "Annem bir daha asla fakir olduğumuzu söylemeni istemiyorum. Biz; iyilik, sevgi ve anlayış bakımından zenginiz dedi."

Ünlü şarkıcı,11 kardeşiyle birlikte tek odalı bir evde büyüdü: Annem bize yem çuvallarından kıyafetler dikerdi... Yine de gönlümüz zengindi


HERKESE NASİP OLMAYACAK BİR AŞK YAŞADI
Dolly Parton, çocukluk yıllarını yoksulluk içinde geçirdi. Ama öyle herkese nasip olmayacak bir aşkın da kahramanı oldu.

1966 yılında büyük bir aşkla evlendi Carl Thomas Dean ile... Kocası geçen yıl son nefesini verinceye kadar da bir yastığa baş koydular. Elbette bunca yıllık aşkının ölümü Parton'ı çok sarstı.

Diğer yandan Dolly Parton ile kocası Carl Thomas bunca uzun evliliğe rağmen hiç çocuk sahibi olmadılar.

İşte Dolly Parton, yoksulluktan ağladığı o gün annesinin kendisine söylediklerini hem hayatının hem de kariyerinin temel taşı haline getirdi.

Ünlü şarkıcı,11 kardeşiyle birlikte tek odalı bir evde büyüdü: Annem bize yem çuvallarından kıyafetler dikerdi... Yine de gönlümüz zengindi


BÜTÜN ÇOCUKLARI SEVİYOR
Parton, belli ki annesinden çocukken aldığı öğüdün de etkisiyle bunu da kendine büyük bir dert edinmedi. Onun yerine "Tanrı benim çocuk sahibi olmamı istemedi... Bütün çocuklar benim olsun istedi" diye düşündü.

Hatta bu uğurda çocuklara yönelik adımlar bile attı. Parton, 1995 yılında başlattığı Imagination Library (Hayal Kütüphanesi) ile çocuklara kitap okuma olanağı sunuyor.

Bu kütüphane aracılığıyla 5 yaşından büyük bütün çocuklar, ailelerinin maddi durumu ne olursa olsun her ay posta yoluyla bir kitap alıp okuyabiliyorlar.

#Dolly Parton#Carl Thomas Dean#Country Müzik

