Ünlü şarkıcı son haliyle hayranları korkuttu… Bir rüzgar esse kırılıp gidecek gibi!

Haberin Devamı

69 yaşındaki ünlü şarkıcı dün Instagram'da uzun kollu kırmızı bir üst, siyah pantolon ve altın rengi sivri burunlu topuklu ayakkabılarla çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Kalın bir zincir kemer ve sağ bileğine taktığı bir bileklikle şıklığını tamamlıyordu.

Fotoğraflarında oldukça şık ve bakımlı görünse de ünlü şarkıcı La Toya Jackson o kadar zayıf ve kırılgan görünüyordu ki hayranları onun bu halinden endişelendi.

Michael Jackson’ın kız kardeşi olan, kendisi de uzun bir müzik kariyerine sahip olan yıldız isim yan dönerek verdiği pozda adeta rüzgarda kırılıverecek incecik bir dal gibi görünüyordu.

Haberin Devamı

Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı söylenen ünlü şarkıcı bu haliyle onu sevenleri üzdü ve hastalık endişelerini artırmış oldu.

La Toya Jackson gönderinin altına, "Mutlu Pazartesiler millet! Hepinize harika bir hafta diliyorum! Güvende, sağlıklı ve sevgi dolu kalın!" notunu düştü.

Birçok hayran kilosu hakkında olumsuz yorumlar yaparken, diğerleri Jackson'ı savundu ve onun doğuştan "minyon" olduğunu belirtti.

Bir hayran, "La Toya her zaman minyondu ve yaşlandıkça kas kütlesi kaybetmek normaldir. Bazılarınızın yaptığı şakalar gerçekten gereksiz ve kaba. Şahsen aynı enerjiye sahip olamazdınız. Büyüyün artık" yazarken bir başka hayranı da "Lütfen kaba davranmayın, sanırım La Toya'nın bazı sağlık sorunları var” diye uyarıda bulundu.

Ünlü şarkıcının basın sözcüsü konuyla ilgili sorulara cevap vermedi. La Toya Jackson geçen ay, bir doktor muayenehanesinden gizemli bir video paylaşmış, ancak neden tıbbi yardım istediğini açıklamamıştı.

Haberin Devamı

"Merhaba millet, umarım herkes iyidir. Tekrar doktordayım, bu yüzden her şeyin yolunda gitmesini, tüm sonuçların iyi olmasını umuyorum” diyen ünlü şarkıcı Instagram'da paylaştığı bu gönderide hayranlarına "Hepinize sevgi ve ışık gönderiyorum. Lütfen güvende kalın ve tabii ki en önemlisi sağlıklı olun!” diye seslenmişti.

Müzik dünyasının en efsane ailesi olan Jackson’lardan biri olan La Toya Jackson, Michael Jackson ve Janet Jackson’ın ablası.

La Toya Jackson yıllar önce Hürriyet’e verdiği bir röportajda kardeşi Michael Jackson için “Michael ve ben çok yakındık. Bana yakın otururdu (Beverly Hills’teydi evi), birlikte zaman geçirirdik. Hâlâ onun öldüğünü düşünmek bana acı veriyor. Zor dönemlerinde babam, onun işlerine el atmak istedi. Performansının düşmesinden ve kontratlarının iptal olmasından korkuyordu. Ancak annem, araya girmesine izin vermedi. Hep söylüyorum annem babama izin verseydi, Michael’ın bugün hâlâ hayatta olacağına inanıyorum” demişti.

Haberin Devamı

La Toya Jackson yıllar yılı kardeşinin üç çocuğuna, yeğenleri Prince, Paris ve Bigi’ye de baktı, halaları olarak onları babasız büyürken yalnız ve boynu bükük bırakmamak için çok çabaladı.

Ünlü şarkıcı kardeşinin çocuklarıyla hep çok yakın olduğunu söylemiş ve “Michael, kendisine bir şey olur diye çok korkuyordu. Onunla yaptığımız konuşmaları hatırlıyorum. Ona bir şey olursa çocuklar için orada olacağımı biliyordu. Ben bir halayım. Çocuklar ne zaman isterlerse yanıma gelebileceklerini biliyorlar.” demişti.