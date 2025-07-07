ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± son arzusunu yerine getirmeye hazÄ±rlanÄ±yordu: KÄ±zÄ± gÃ¶zlerinin Ã¶nÃ¼nde niÅŸanlandÄ±.. Sevgilisi yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ oracÄ±kta taktÄ±

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Her ne kadar uzun sÃ¼redir ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla boÄŸuÅŸsa da hatta yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ABD'den "Evimde Ã¶lmek istiyorum" diyerek Ã¼lkesi Ä°ngiltere'ye dÃ¶nse de Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± aslÄ±nda iÃ§ten iÃ§e hayata tutunuyor.

Bu konudaki en bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi de ailesinden gÃ¶rÃ¼yor zaten.

Hatta o veda gecesinde bÃ¼yÃ¼k heyecanÄ±na daha bÃ¼yÃ¼k bir heyecan katÄ±ldÄ±... EvladÄ±nÄ±n mÃ¼rÃ¼vvetini bile gÃ¶rdÃ¼.

KÄ±zÄ±, gÃ¶zlerinin Ã¶nÃ¼nde sevgilisinden evlenme teklifi aldÄ± ve niÅŸanlandÄ±.

SON KONSERÄ°NDE BÃœYÃœK BÄ°R SÃœRPRÄ°ZE TANIKLIK ETTÄ°

BÃ¶yle Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼nlÃ¼, mÃ¼zik tarihinin yaÅŸayanÂ efsanelerinden Ozzy Osbourne.

76 yaÅŸÄ±ndaki mÃ¼zisyen, 5 Temmuz gecesi, ÅŸÃ¶hrete kavuÅŸtuÄŸu Black Sabbath grubuyla birlikte memleketi Birmingham'da sahneye Ã§Ä±ktÄ±.

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Bir dizi ameliyat geÃ§iren, bir yandan da Parkinson hastalÄ±ÄŸÄ±yla boÄŸuÅŸan Osbourne, tam da hayal ettiÄŸi gibi yine o Ã¼nlÃ¼ makyajÄ± ve kÄ±yafetleriyle ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bu "Beni buralara getiren dinleyicilerime teÅŸekkÃ¼r etmek istiyorum" diyen Osbourne ve Black Sabbath grubunun son konseriyle aynÄ± zamanda. Grup tam 20 yÄ±l aradan sonra son kez seyircileriyle buluÅŸtu.

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KONSER SEVÄ°NCÄ°NE NÄ°ÅžAN MUTLULUÄžU EKLENDÄ°

Ozzy Osbourne ve karÄ±sÄ± Sharon da o gece baÅŸka bir mutluluk ve heyecan daha yaÅŸadÄ±. KÄ±zlarÄ± Kelly, bir sÃ¼redir birlikte olduÄŸu mÃ¼zisyen sevgilisi Sid Wilson'dan evlenme teklifi aldÄ±.

Slipknot adlÄ± mÃ¼zik grubuyla birlikte Ã§alÄ±ÅŸan Sid Wilson, bir koltukta oturup kendisini izleyen Ozzy ve Sharon Osbourne'un yanÄ± sÄ±ra kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda cebinden yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±kardÄ± ve Kelly'nin Ã¶nÃ¼nde diz Ã§Ã¶kerek ona evlenme teklif etti.

Wilson, bu teklife hazÄ±rlanÄ±rken de kutusu iÃ§inde duran yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶nce Ozzy Osbourne'a gÃ¶sterdi.

Sid Wilson sevgilisine "Kelly, biliyorsun seni bu dÃ¼nyadaki her ÅŸeyden daha Ã§ok seviyorum" dedi.

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Bu arada Ozzy Osbourne, onun sÃ¶zÃ¼nÃ¼ "Kahretsin, benim kÄ±zÄ±mla evlenmiyorsun" diyerek kesti.

ORACIKTA YÃœZÃœÄžÃœ TAKTI

Bu ÅŸakanÄ±n ardÄ±ndan Sid Wilson teklifini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "HiÃ§bir ÅŸey beni hayatÄ±mÄ±n geri kalanÄ±nÄ± seninle geÃ§irmek kadar mutlu edemez. Ailenin ve tÃ¼m arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde benimle evlenir misin?"

Kelly, bu teklife Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rsa da sonrasÄ±nda gidip Sid Wilson'a bÃ¼yÃ¼k bir tutkuyla sarÄ±ldÄ±.

BÃ¶ylece Ozzy ve Sharon Osbourne'un kÄ±zÄ± Kelly, ikisinin de gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde hem evlenme teklifi aldÄ± hem de niÅŸanlandÄ±.

Bu da Ozzy Osbourne iÃ§in grubuyla birlikte verdiÄŸi son konserin en unutulmaz anlarÄ±ndan biri oldu.

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Ã–NCE ARKADAÅž SONRA SEVGÄ°LÄ° OLDULAR

40 yaÅŸÄ±ndaki Kelly Osbourne, o anlarda Ã§ekilen bir videoyu da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. SÃ¶z konusu paylaÅŸÄ±mÄ±n yanÄ±nda "23 yÄ±llÄ±k arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±n sonunda geldiÄŸimiz noktaya inanamÄ±yorum. Sen benim en iyi arkadaÅŸÄ±msÄ±n, ruh eÅŸimsin ve seni o kadar derinden seviyorum ki Sidney George Wilson" mesajÄ±na yer verdi.

2022 yÄ±lÄ±ndan bu yana flÃ¶rt eden Kelly Osbourne ile Sid Wilson, aslÄ±nda 1999 yÄ±lÄ±ndan beri birirlerini tanÄ±yorlar. OnlarÄ±n arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ± sonradan aÅŸka dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu arada Ã§iftin Ã¼Ã§ yaÅŸÄ±nda Sidney adÄ±nda bir erkek evladÄ± olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.