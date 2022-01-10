ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, oÄŸlunun Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sorumlu tuttuÄŸu resmi otoritelere sert Ã§Ä±ktÄ±: Sizi TanrÄ± affetsin, Ã§Ã¼nkÃ¼ ben asla affetmeyeceÄŸim

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'OÄžLUMU RESMÄ° OLARAK TEÅžHÄ°S ETTÄ°M'

GeÃ§en cumartesi gÃ¼nÃ¼ oÄŸlu Shane O'Connor'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini sosyal medya hesabÄ±ndan duyuran Sinead O'Connor ondan sonra yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± da yine Twitter Ã¼zerinden paylaÅŸtÄ±. OÄŸlunun cansÄ±z bedenini teÅŸhis ettiÄŸini anlatan O'Connor ÅŸunlarÄ± yazdÄ±: " Åžimdi resmi olarak oÄŸlum Shane'den arta kalanlarÄ± teÅŸhis ettim. TanrÄ±, Ä°rlanda devletini baÄŸÄ±ÅŸlasÄ±n, Ã§Ã¼nkÃ¼ ben hiÃ§ affetmeyeceÄŸim."

HASTANEDE GÃ–ZETÄ°M ALTINDAYDI

Sinead O'Connor'Ä±n oÄŸlu Shane'in, bir sÃ¼redir intihar eÄŸilimi nedeniyle bir hastanede gÃ¶zetim altÄ±nda tutulduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Fakat Shane'in hastaneden kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± ve sonra da hayatÄ±na son verdiÄŸi basÄ±na yansÄ±yan haberler arasÄ±nda. Bu durumu eleÅŸtiren Sinead O'Connor, Ä°rlanda'da, Ã§ocuk ve ailelerin korunmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalardan sorumlu olan Tusla adlÄ± resmi kurumu da olup bitenlerden sorumlu tuttu.

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SORUMLU KURUMU SUÃ‡LADI

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, TUSLA'nÄ±n gÃ¶zetimi altÄ±ndaki birÃ§ok Ã§ocuÄŸun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼. Bu konudaki dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini de Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden ÅŸÃ¶yle ifade etti Sinead O'Connor: "Tusla benimle bir basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± konusunda konuÅŸmak istiyor. ÅžÃ¼phesiz ki Ã§ocuÄŸumun Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼, Ä°rlanda Devleti'nin elinde deÄŸilmiÅŸ gibi gÃ¶sterme Ã§abalarÄ±na katÄ±lmamÄ± istiyor." O'Connor, bu paylaÅŸÄ±mÄ±yla, Tusla'nÄ±n, Shane'in Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili sorumluluk almaktan kaÃ§Ä±nmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ileri sÃ¼rdÃ¼.

'OÄžLUMUN YASINI TUTMAK Ä°STÄ°YORUM'

Åžu anda her ÅŸeyden uzaklaÅŸÄ±p oÄŸlu iÃ§in yas tutmak istediÄŸini belirten Sinead O'Connor, kendini hazÄ±r hissettiÄŸinde bu konuyu yeniden ele alacaÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. O'Connor sadece Tusla'yÄ± deÄŸil, saÄŸlÄ±k ve gÃ¼venlik birimi HSE'yi de suÃ§ladÄ±. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± ayrÄ±ca Ä°rlandalÄ± yetkilileriÂ "cahil, ÅŸeytani, Ã§Ä±karcÄ± ve yalancÄ±" olarak nitelendirip "Size Tusla ve HSE'nin, oÄŸlumun Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ nasÄ±l kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatacaÄŸÄ±m" diye ekledi.

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BÄ°R ÅžARKISIYLA HAFIZALARA KAZINDI

Nothing Compares 2 U adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±yla mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±na damgasÄ±nÄ± vuran Ä°rlandalÄ± ÅŸarkÄ±cÄ± Sinead O'Connor ya da MÃ¼slÃ¼man olduktan sonraki adÄ±yla Shuhada' Davitt, hayatÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k acÄ±larÄ±ndan biriyle yÃ¼zleÅŸti. HenÃ¼z 17 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu hayata veda etti. O'Connor'Ä±n,bir sÃ¼redir kayÄ±p olan 17 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Shane O'Connor'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Shane'in iki gÃ¼n Ã¶nce kaybolduÄŸu polise rapor edilmiÅŸti. Shane O'Connor, bir sÃ¼redir intihar eÄŸilimi nedeniyle bir hastanede gÃ¶zlem altÄ±nda tutuluyordu.

'DÃœNYA MÃœCADELESÄ°NÄ° SONLANDIRMAYA KARAR VERDÄ°'

55 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ± acÄ± haberi sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu. Sinead O'Connor paylaÅŸÄ±mÄ±nda "oÄŸlunun, dÃ¼nya mÃ¼cadelesini sonlandÄ±rmaya karar verdiÄŸini" belirtti. ArdÄ±ndan da "kimsenin onu Ã¶rnek almamasÄ± gerektiÄŸini" yazdÄ±. Bu durum, Shane O'Connor'Ä±n kendi canÄ±na kÄ±ymÄ±ÅŸ olabileceÄŸi yorumlarÄ±na neden oldu.

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'BEBEÄžÄ°M BENÄ°M, SENÄ° Ã‡OK SEVÄ°YORUM'

Sinead O'Connor, Twitter sayfasÄ±nda ÅŸunlarÄ± yazdÄ±: "Benim hayatÄ±mÄ±n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±, gÃ¼zel oÄŸlum Neviâ€™im Nesta Ali Shane Oâ€™Connor, dÃ¼nya mÃ¼cadelesini bitirmeye karar verdi. Ve o ÅŸimdi TanrÄ±'yla birlikte. Huzur iÃ§inde uyusun ve kimse onu Ã¶rnek almasÄ±n. BebeÄŸim benim... Seni Ã§ok seviyorum, lÃ¼tfen huzur iÃ§inde yat." Polis, Shane O'Connor'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini doÄŸruladÄ±.

POLÄ°S, HAYATINDAN ENDÄ°ÅžE EDÄ°LDÄ°ÄžÄ°NÄ° AÃ‡IKLAMIÅžTI

Sinead O'Connor'Ä±n dÃ¶rt Ã§ocuÄŸundan biri olan Shane O'Connor, perÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden bu yana kayÄ±ptÄ±. Ä°rlanda polisinin verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re Shane, son olarak GÃ¼ney Dublin'de Tallaght'ta gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Polis, cuma gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada da gencin hayatÄ±ndan endiÅŸe edildiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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OÄŸlu kaybolduktan sonra ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± da sosyal medya hesabÄ±ndan ona seslenip kendisiyle iletiÅŸim kurmasÄ± için çaÄŸrÄ±da bulunmuÅŸtu. 2018 yÄ±lÄ±nda Müslüman olduktan sonra adÄ±nÄ± Shuhada' Davitt olarak deÄŸiÅŸtiren O'Connor o paylaÅŸÄ±mda oÄŸluna ÅŸöyle seslenmiÅŸti: "Shane senin hayatÄ±n çok deÄŸerli. TanrÄ±, senin yüzüne o güzel gülümsemeyi boÅŸuna yerleÅŸtirmedi. Sensiz benim dünyam yÄ±kÄ±lÄ±r. Sen benim kalbimsin. Lütfen kendine zarar verme." O'Connor, o mesajda oÄŸluna Ä°rlanda polis teÅŸkilatÄ± Gardai'ye gitmesini de önermiÅŸti. ArdÄ±ndan da "Seni hastaneye götürelim" diye eklemiÅŸti. Fakat ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n, oÄŸluna ulaÅŸma çabasÄ± iÅŸe yaramadÄ± ve Shane genç yaÅŸÄ±nda hayata veda etti.

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GENÃ‡ YAÅžTA MÃœZÄ°ÄžE YÃ–NELDÄ°

SinÃ©ad Marie Bernadette O'Connor, 8 AralÄ±k 1966, Dublin doÄŸumlu, Ä°rlandalÄ± ÅŸarkÄ±cÄ±, sÃ¶z yazarÄ± ve bestecidir. AdÄ±nÄ±, Ä°ngiltere'ye karÅŸÄ± girdiÄŸi baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k savaÅŸÄ±mÄ±yla tanÄ±nan Ä°rlanda CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n eÅŸinden alan O'Connor, anne ve babasÄ±nÄ±n boÅŸanmasÄ±ndan sonra, annesinin kendisine ÅŸiddet uygulamasÄ± nedeniyle 1979 yÄ±lÄ±ndan sonra babasÄ±yla birlikte yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. EÄŸitimini tamamlayamayan sanatÃ§Ä±, en son Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ okulda sanata eÄŸilim gÃ¶sterdi. Barbra Streisand'Ä±n "Evergreen" adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekince Tua Nua adlÄ± bir topluluÄŸa katÄ±ldÄ±.

ANNESÄ°NÄ° TRAFÄ°K KAZASINDA KAYBETTÄ°

1983 yÄ±lÄ±nda babasÄ±nÄ±n desteÄŸiyle girdiÄŸi "Newtown" adlÄ± okulda mÃ¼ziÄŸe iyice yoÄŸunlaÅŸarak bir deneme albÃ¼mÃ¼ Ã§Ä±kardÄ±. Ertesi yÄ±l, bir mÃ¼zik dergisi aracÄ±ÄŸÄ±yla tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Columb Farrey'in yÃ¶nlendirmesiyle "Ton Ton Macoute" adÄ±nÄ± verdiÄŸi kendi mÃ¼zik topluluÄŸunu oluÅŸturdu. KÃ¼Ã§Ã¼k bar ve gece kulÃ¼plerinde sahneye Ã§Ä±kan Ton Ton Macoute, tam adÄ±nÄ± duyurmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 1985 yÄ±lÄ± sÃ¼recinde annesini bir Trafik kazasÄ±nda yitirdi.

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GRAMMY Ã–DÃœLÃœNÃœ REDDETTÄ°

Bu olaydan etkilenerek Londra'ya gitti ve orada John Reynolds ile evlendi. Bob Dylan'dan Bono'ya kadar, Fachtna O'Ceallaigh ve Marco Pironi gibi sanatÃ§Ä±larla birlikte Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±. 1990 yÄ±lÄ±nda sÃ¶z yazarÄ±nÄ±n Prince olduÄŸu ve zirveye Ã§Ä±kmasÄ±na yol aÃ§an ÅŸarkÄ± olan "Nothing Compares 2 U" adlÄ± ÅŸarkÄ±yÄ± yaptÄ±. LayÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Grammy Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ reddeden O'Connor, politik kimliÄŸini sanatÄ±yla birlikte Ã¶nplana Ã§Ä±kararak, ABD ve savaÅŸ karÅŸÄ±tÄ± bir Ã§izgi izledi. 1992 yÄ±lÄ±nda Papa II. Jean Paul'Ã¼n katolik kilisesindeki cinsel tacize sessiz kalmasÄ±nÄ± protesto iÃ§in Papa'nÄ±n bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± televizyon kameralarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde yÄ±rtmasÄ±yla dindar kamuoyunun tepkisini Ã§ekti.

Shane O'Connor, Sinead O'Connor'Ä±n Donal Lunny ile iliÅŸkisinden dünyaya geldi. Üç kez evlenen O'Connor'Ä±n, Shane dÄ±ÅŸÄ±nda üç tane daha çocuÄŸu bulunuyor.

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