ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, oÄŸlundan 18 ay sonra Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼... Onlar birbirlerine baÄŸÄ±mlÄ±ydÄ±...EvlÃ¢dÄ± olmadan zaten yaÅŸayamazdÄ±

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Herkes Ã¶nce Sinead O'Connor'Ä±n bazÄ± kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± nedeniyle hayata veda ettiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. Ama yapÄ±lan otopside durumun bÃ¶yle olmadÄ±ÄŸÄ±, Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n doÄŸal nedenlerle hayata veda ettiÄŸi belirlendi.

Onun hayatÄ±nÄ±n son bir buÃ§uk yÄ±lÄ±nda ne bÃ¼yÃ¼k bir acÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilenler ise O'Connor'Ä±n kalbinin bu yÃ¼kÃ¼ taÅŸÄ±yamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼... ÅžarkÄ±cÄ±, kendi Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sadece 18 ay Ã¶nce 17 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Shane'i kaybetmiÅŸti.

'BÄ°RBÄ°RLERÄ°NÄ° DELÄ° GÄ°BÄ° SEVÄ°YORLARDI'

Ä°ÅŸte Ã¶lÃ¼mÃ¼yle Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ±n kararmasÄ±na neden olan Shane ile ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°rlanda BÃ¶lge Mahkemesi'nde Ã¶nceki gÃ¼n bir duruÅŸma gerÃ§ekleÅŸti. Orada da Sinead O'Connor'Ä±n babasÄ± Sean ve bir sosyal hizmet gÃ¶revlisinin tanÄ±klÄ±klarÄ±na baÅŸvuruldu.

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AcÄ±lÄ± baba Sean, kÄ±zÄ± Sinead ile torunu Shane'in birbirlerine baÄŸÄ±mlÄ± olduklarÄ±nÄ±, biri olmadan diÄŸerinin hayata tutunamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

KÄ±zÄ± ile torununun birbirlerine Ã§ok yakÄ±n olduÄŸunu belirten acÄ±lÄ± baba Sean "Onlar birbirlerini deli gibi seviyorlardÄ±" dedi.

Sean O'Connor, kÄ±zÄ± Sinead'Ä±n, oÄŸlunu kaybettiÄŸi dÃ¶nemde bazÄ± psikolojik sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlattÄ±. Hatta bu konuda "YaptÄ±klarÄ±ndan daha fazlasÄ±nÄ± yapabilecek bir durumda deÄŸildi. GerÃ§ekten Ã§ok ÅŸey yaptÄ±" diye konuÅŸtu.

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AynÄ± soruÅŸturmada bir sosyal yardÄ±m gÃ¶revlisi Joyce Connolly de Shane ile annesi Sinead'Ä±n karmaÅŸÄ±k ve Ã§alkantÄ±lÄ± bir iliÅŸki sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerini ama yine de birbirleriyle Ã§ok yakÄ±n olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bu yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± da "HayatlarÄ± boyunca bir ÅŸekilde birbirlerine baÄŸÄ±mlÄ± olmuÅŸlardÄ±" diyerek Ã¶zetledi.

Onun anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Sinead O'Connor, kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± yÃ¼zÃ¼nden bir bakÄ±m merkezinde bulunan oÄŸluyla tam zamanlÄ± olarak kendisi ilgilenmek iÃ§in de kalbinde bir umut taÅŸÄ±yordu. Ama bu mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±.

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Sean, bakÄ±m merkezinden kaÃ§tÄ± ve bir sÃ¼re sonra da cansÄ±z bedeni bulundu. Zaten bu durum da Sinead O'Connor'Ä±n dÃ¼nyasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na yÄ±kÄ±lmasÄ±na neden oldu. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± o dÃ¶nemde hem hÃ¼kÃ¼meti, hem de oÄŸlunun bakÄ±mÄ±yla ilgili sosyal hizmetlerin baÄŸlÄ± bulunduÄŸu sistemi eleÅŸtirdi.

Bu acÄ± olaydan sadece bir gÃ¼n Ã¶nce Sinead O'Connor, sosyal medya sayfasÄ±ndan oÄŸlu Shane'in kaybolduÄŸunu duyurup takipÃ§ilerinden onun saÄŸ salim bulunmasÄ± iÃ§in dua etmelerini istemiÅŸti.

'DEMEK KÄ° KIRIK BÄ°R KALP Ä°NSANI Ã–LDÃœREBÄ°LÄ°YORMUÅž'

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n, yapÄ±lan otopsi sonucu doÄŸal nedenlerle Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±klanmasÄ±ndan sonra eski sevgilisi de bunu destekleyen ilginÃ§ bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

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O'Connor ile bir sÃ¼re romantik bir iliÅŸki yaÅŸayan Dermot Hayes, The Irish Sun gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, resmi Ã¶lÃ¼m raporuna gÃ¶nderme yaparak "Buradan bakarak kÄ±rÄ±k bir kalbin gerÃ§ekten bir hastalÄ±k belirtisi olduÄŸunu ve hatta Ã¶lÃ¼me bile yol aÃ§abileceÄŸini tahmin edersiniz" dedi.

Eski sevgilisi Hayes, yine de bu durumun O'Connor'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ daha az acÄ± verici hale getirmediÄŸini sÃ¶zlerine ekledi. Onun anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re O'Connor'Ä±n kalbindeki bu derin acÄ±ya neden olan, kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Shane'nin henÃ¼z 17 yaÅŸÄ±ndayken kendi isteÄŸiyle bu dÃ¼nyaya veda etmesiydi.

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Hayes'in de hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± korkunÃ§ olay Sinead O'Connor'Ä±n hayata veda etmesinden 18 ay Ã¶nce yaÅŸandÄ±.

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Shane, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastaneden kaÃ§tÄ±. O sÄ±rada Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden oÄŸlunun kayÄ±p olduÄŸunu belirtip herkesken yardÄ±m istedi.

Fakat kÄ±sa bir sÃ¼re sonra Shane'n cansÄ±z bedeni bulundu. GenÃ§ Ã§ocuÄŸun kendi canÄ±na kÄ±ydÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸte bu Sinead O'Connor'Ä±n hayatÄ±nÄ± geri dÃ¶nÃ¼lmez bir ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirdi.

OÄŸlunun Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra bir tÃ¼rlÃ¼ toparlanamadÄ± O'Connor. Hatta Ã¶lÃ¼mÃ¼nden Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± son sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda onun bir fotoÄŸrafÄ±na yer verip "yaÅŸayan bir Ã¶lÃ¼ye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼" belirtti.

ArdÄ±ndan da Shane'i "O benim hayatÄ±mÄ±n aÅŸkÄ±ydÄ±, ruhumun Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±ydÄ±. Ä°ki yarÄ±da tek bir ruhtuk. Beni koÅŸulsuz seven tek kiÅŸi oydu" diye yazmÄ±ÅŸtÄ±. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Shane'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra kaybolduÄŸunu da satÄ±rlarÄ±na eklemiÅŸti.

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FÄ°LM PROJESÄ° ÃœZERÄ°NDE Ã‡ALIÅžIYORDU

Sinead O'Connor yakÄ±nlarÄ±nÄ±n belirttiÄŸine gÃ¶re hayatÄ±nÄ± sona ermeden Ã¶nce kendisini heyecanlandÄ±ran bir film projesi Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu.

2021 yÄ±lÄ±nda yayÄ±nlanan Rememberings ardlÄ± otobiyografisinden yola Ã§Ä±kÄ±larak Ã§ekilecek bir filmdi bu.

ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n Ã§alkantÄ±lÄ± Ã§ocukluk ve genÃ§lik yÄ±llarÄ±nÄ± perdeye yansÄ±tmasÄ± planlanan film iÃ§in kendisini canlandÄ±racak oyuncularÄ±n kim olacaÄŸÄ± hakkÄ±nda da bazÄ± fikirleri vardÄ± O'Connor'Ä±n.

Ä°ngiliz The Sun gazetesine konuÅŸan bir kaynak O'Connor'Ä±n bu proje iÃ§in Ã§ok heyecanlÄ± olduÄŸunu ve kafasÄ±nda birÃ§ok fikir bulunduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.

Hatta yakÄ±nlarÄ±na gÃ¶re Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± bu ÅŸekilde evlat acÄ±sÄ±nÄ± da biraz olsun hafifletebilecekti. Fakat Ã¶lÃ¼mÃ¼yle bu hayali de yarÄ±m kaldÄ±.

MÃœSLÃœMAN OLUP ADINI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RMÄ°ÅžTÄ° : Sinead O'Connor, 2018 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± bir duyuruyla Katolik inancÄ±ndan Ã§Ä±kÄ±p MÃ¼slÃ¼man olduÄŸunu duyurdu. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± adÄ±nÄ± da Shuhada Sadaqat olarak deÄŸiÅŸtirmiÅŸti. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "MÃ¼slÃ¼man olduÄŸum iÃ§in gurur duyuyorum. Bu, her akÄ±llÄ± ilahiyatÃ§Ä±nÄ±n doÄŸal olarak varacaÄŸÄ± bir sonuÃ§. TÃ¼m kutsal yazÄ±tlar bizi Ä°slam'a gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor. Ä°slam tÃ¼m diÄŸer kutsal kitaplarÄ± gereksiz kÄ±lÄ±yor" dedi.





Ä°SLAMÄ° USULLERE GÃ–RE TOPRAÄžA VERÄ°LDÄ°: O'Connor, son yolculuÄŸuna da Ä°slami usullere gÃ¶re uÄŸurlandÄ±. Cenaze tÃ¶renine sadece yakÄ±nlarÄ± ve dostlarÄ± deÄŸil, yÃ¼zlerce hayranÄ± da katÄ±ldÄ±.

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