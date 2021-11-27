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Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın babası kalp krizi geçirdi

#Murat Dalkılıç#Babası#Kalp Krizi
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıçın babası kalp krizi geçirdi

Ünlü Şarkıcı ve oyuncu Murat Dalkılıç'ın babası 64 yaşındaki Mehmet Sedat Dalkılıç Kuşadası'nda kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Dalkılıç'ın sağlık durumunun kritik olduğu yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği belirtildi. Murat Dalkılıç ise babasının durumunu öğrenmek için hastaneye gelerek doktorlardan bilgi aldı.

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Kuşadası'nda yaşamını ünlü şarkıcı ve oyuncu Murat Dalkılıç'ın babası Mehmet Sedat Dalkılıç, bugün geçirdiği kalp krizi sonucunda ambulans ile Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Dalkılıç, buradaki tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Anjiyo uygulanan Dalkılıç'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıçın babası kalp krizi geçirdi

MURAT DALKILIÇ HASTANEYE KOŞTU

Babasının kalp krizi geçirdiği haberini alan ünlü sanatçı Murat Dalkılıç, sevgilisi Sitare Akbaş ve kardeşi Elif Dalkılıç ile birlikte Aydın'a geldi. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer tarafından karşılanan Murat Dalkılıç, yoğun bakımda yatan babasının doktoru Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Eryılmaz'dan bilgi aldı.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıçın babası kalp krizi geçirdi

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Demirören Haber Ajansı (DHA) mikrofonuna babasının sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Dalkılıç, "Babam Kuşadası'nda kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. İyi olacak inanıyorum. Doktorlardan aldığım bilgiler doğrultusunda babamın durumunun iyi olduğunu öğrendim. Sanırım yarın veya yarından sonra daha da normale dönecek diye umuyorum" dedi.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıçın babası kalp krizi geçirdi

Mehmet Sedat Dalkılıç'ın durumu hakkında bilgi veren Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş ise, "Hastamız kalp krizi geçirip Söke Devlet Hastanesine başvurmuşlar. Söke Devlet hastanesinden sevkli, olarak aldık hastamızı. Gelir gelmez anjiyosu yapıldı ve kalp krizi tanısı kesinleşti. Şu anda koroner yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Hastamız hocalarımızın takibinde yoğun bakım şartları devam ediyor" diye konuştu.

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#Murat Dalkılıç#Babası#Kalp Krizi

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