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Haber Giriş: 14.12.2020 - 23:14 | Son Güncelleme:

Ünlü şarkıcı Metin Şentürk koronavirüse yakalandı

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Ünlü şarkıcı Metin Şentürk koronavirüse yakalandı
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Ünlü şarkıcı Metin Şentürk, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Şentürk, "Zaten pozitif adamdım testimin negatif çıkmasını bekleyemezdik" dedi.

Şentürk, "Sevgili dostlar Covid-19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumun şu an iyi ve endişe edilecek bir durum yok. Bu haberi benden duyun istedim. Önlemlere dikkat edin, hepinizi seviyorum. Zaten pozitif adamdım testimin negatif çıkmasını bekleyemezdik. Zaman zaman bilgilendireceğim" ifadelerine yer verdi.

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