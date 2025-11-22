Ünlü şarkıcı kendini dantelli masa örtüsünün altına sakladı...Pençesine düştüğü kötü alışkanlıkları sokaklara taştı... Acı haber gelirse kimse şaşırmasın!

Haberin Devamı

Hayatı tepe taklak gitmeye başladı. İlk kocası Kevin Federline ile olaylı bir şekilde boşandı... İki küçük çocuğuna çok da örnek bir anne olamadı... Hatta onları hayatında bile tutamadı.

Sonrasında hayatı daha da hızla uçurumdan yuvarlanmaya başladı... Defalarca rehabilitasyon merkezlerine yattı. Ama tam olarak hiçbir sorunu çözülmedi.

Sürdürdüğü bu hayat yüzünden babasının vesayeti altına girdi. Hayatının kontrolünü kaybetti. Sonunda vesayetten çıktı ama yakın çevresine göre "keşke hep öyle kalsaydı."

YİNE KENDİNİ KAYBETTİ

Çünkü artık 43 yaşına gelmesine rağmen Spears, hayatını hala toparlayabilmiş değil... Sam Asghari ile yaptığı ikinci evliliği sırasında biraz da olsa duruldu.

Ama kısa süren bu evlilik bitince yine hayranlarının unutmak istediği o eski günlerine döndü..

Spears'ın son hali de hem hayranlarını hem de ailesini çok üzdü...

Ailesini de çünkü Spears, artık onlarla görüşmeyi de kesti. Hiçbirini arayıp sormuyor, onlar aradığında da telefonlarına ya da mesajlarına cevap vermiyor.





AİLESİNİ ARAYIP SORMUYOR... ONLARDAN KAÇIYOR

Spears önceki gün de Los Angeles'ta bir bardan çıkarken görüntülendi. Öylesine kendini bırakmıştı ki elinde alkollü içecek bardağıyla sokaklarda gezdi.

Bir ara başına bir masa örtüsünü atan şarkıcı, kendisine yönelen objektiflere de meraklı bakışlara da hiç aldırmadı.

Britney Spears'ın yüzündeki uzaktan bile belli olan şişkinlik de dikkatlerden kaçmadı.

İkinci kez boşandıktan sonra da hayatını bir türlü düzene koyamayan Spears'ın ailesi ise onun bu durumundan endişeli.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan bir kaynak "Ailesinin aramalarına yanıt vermiyor, mesajlarına cevap yazmıyor. Oysa onların tek istediği onun iyiliğinden, hayatında her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak. Onun bu sessizliği ailesini çileden çıkarıyor" dedi.

Spears, evinin yakınlarındaki bir bardan çıkarken görüntülendi. Bir ara başına örttüğü dantelli masa örtüsüyle kendini gizlemeye çalıştı.





Britney ikinci kocası Sam Asghari ile evliliği sırasında biraz da olsa durulmuştu. Ama eski haline dönmesi uzun sürmedi.





HAKKINDAKİ İDDİALAR HAYRANLARINI ÜZDÜ

Spears, daha geçen hafta yine hayranlarının yüreğini ağızlarına getiren iddialarla gündeme gelmişti. Spears'a yakın kaynaklara bakılırsa ünlü şarkıcıdan her an acı bir haber gelebilir.

Çünkü hayatını toparlamak şöyle dursun giderek işler daha fazla yoldan çıkıyor.

Spears'ın hayranlarını ve yakınlarını endişelendiren son gelişme onun sosyal medya paylaşımlarındaki yaralı ve bandajlı görüntüleri...

Bu paylaşımlardan birinde Britney'in sağ dizinin bandajla sarılı olduğu, kollarında ve sağ bileğinde çirkin görünümlü morluklar dikkat çekti.

Spears bu görüntünün nedenini sosyal medyadan "Bir arkadaşımın evinde merdivenlerden düştüm. Korkunçtu" diye açıkladı.





İLAÇLARLA BİRLİKTE ALKOLLÜ İÇECEK TÜKETİYOR

Onun bu açıklamasından sonra yakınları daha da endişelendi. Spears'ın, kötü alışkanlıklarına yeniden döndüğü akıllara geldi çünkü.

Hatta Radar adlı internet sitesine konuşan bir kaynağa göre Spears, sadece abartılı alkol almakla kalmıyor. Bunları düzenli kullandığı ilaçlarla birlikte alıyor. Böyle olunca da bütün dengesi bozuluyor.

Aslına bakılırsa Spears'ın bu hali son dönemde artık sıradan oldu... Sürekli olarak alkol kullanıyor ve bu yüzden kendini kaybedip bu türden zararlar görüyor. Kısacası bu onun için artık günlük bir olay haline geldi.

Fakat Spears için endişelenen bir kaynak "Şu an çok karanlık bir noktada... Tamamen kontrolden çıkıyor" diye konuştu. Şimdi en büyük endişe Britney Spears'ın başına kötü bir şeyin gelmesi. Yani bu hayat tarzının onu geri dönülmeyecek bir noktaya getirmesi.