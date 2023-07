Ünlü şarkıcı garsonluk yaparken görüntülenmişti… Tuhaf olayın şifresini dikkatli hayranları çözmüş olabilir!

Haberin Devamı

Gösteri dünyasının kimi ünlüleri bunların hiçbirine aldırmadan rahatça yaşar, sokaklarda peşine takılanlara, fotoğraflarının çekilmesine, hayranların bunaltan ilgisine aldırmaz. Çoğu ise ünün getirdiği bu bedeli ödemekten kaçınır, daha saklı gizli ve gözlerden uzaklarda kalabilmek için çok uğraşır.

Melankolik şarkıların hüzünlü sesi LanaDel Ray 10 yıldan fazladır albümleri milyonlar satan ve konserleri tıka basa dolu olan yıldız bir şarkıcı

Lana Del Ray, 2011’de "Video Games" ve "Blue Jeans" adındaki iki şarkısını söylerken çektiği videoları YouTube’a yüklekten ve bu videolar birer internet fenomenine dönüştüğünden beri adı tüm dünyanın bildiği büyük bir yıldız oldu. Şarkıların bir anda milyonlara ulaşmasıyla birlikte hemen gelen albüm anlaşması ve buğulu sesiyle birleşen sinemasal video klipleri onu müzik dünyasının en tanınmış şarkılarından biri yaptı.

Henüz 14 yaşında bir çeşit varoluşsal bunalım geçirdiğini ve çok fazla içki tüketerek başını belaya soktuğunu söyleyen aykırı isim 12 yıldır devam eden müzik kariyerinde de inişli çıkışlı bir portre sundu. Yapma bir oyuncak bebeği andıran güzelliği, şarkılarındaki melankoli, verdiği röportajlar hep olay yarattı. Kırılgan bir psikolojisi olduğunu belirten şarkıcı bir anda gelen şöhretle mücadele etmekte zorlandığı dönemler geçirdi.

Peki hatırı sayılır bir üne ve servete sahip olan ünlü bir şarkıcı neden bir waffle'cıda garsonluk yapıyor?

2012’de yayınlanan “Born to Die” isimli albümüyle hatırı sayılır bir hayran kitlesi edinen şarkıcı 2014’te The Guardian'a verdiği röportajda, "Keşke ölmüş olsaydım. Gerçekten! Böyle yaşamaya devam etmek istemiyorum ama mecburen ediyorum" diyerek hayranlarını hem şaşırttı hem de korkuttu. Kendine özgü tarzını her zaman ön planda tutan Lana Del Ray, pandemi döneminde aldığı kilolarla gündeme gelmişti.

Sürekli bu yüzden eleştiri yağmuruna tutulan Lana Del Ray sosyal medya hesaplarını kapatıp ortalarda pek gözükmemeye çalıştı. Kendini bir feminist olarak tanımlayan şarkıcı fazla kiloları hakkında yapılan eleştirileri de sert şekilde cevapladı ve müzik kariyerine odaklandı hatta bir şiir kitabı da yayınladı.

Lana Del Ray'in bu fotoğrafları 2 gündür sosyal medyada en çok konuşulan şeylerin başında geliyor

Gerçek adı Elizabeth Woolridge Grant olan 38 yaşındaki ünlü şarkıcı son günlerde tıpkı ilk şarkıları duyulduğu zamanki gibi bir kez daha internette fırtınalar koparıyor. ABD’nin Alabama eyaletindeki bir waffle’cıda görüntülenen ve burada çekilen fotoğrafları bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan gündem maddesi haline gelen Lana Del Ray hakkında kopan bu fırtınanın sebebiyse orada herhangi bir müşteri gibi bulunmaması…

Lana Del Ray’in bu waffle’cıda, üzerinde bir üniformayla kâh kasada sipariş alırken kâh servis yaparken çekilen fotoğrafları Twitter’da yayılınca başta hayranları olmak üzere herkes büyük bir şok yaşadı. Müşterilerle ilgilenen, onu tanıyan hayranlarıyla fotoğraflar çektiren Lana Del Ray’in üniformasında kendi adını taşıyan bir isim etiketi bile vardı!

Alabama eyaletnin Florence ilçesinde bir waffle'cıda çalışırken görüntülenen Lana Del Ray yanına gelen meraklı hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi

Herkes albümleri milyonlar satan, konserleri tıka basa dolu olan ünlü bir şarkıcının neden basit bir restoranda çalıştığına anlam veremedi. Sosyal medyaya taşınan konu tartışma yarattı. Kimileri yıldız şarkıcının başının içki ya da uyuşturucu bağımlılığı yüzünden derde girdiğini söyledi. Kimileri ünü ve bu ünle gelen bunaltıcı hayatı hiç sevmediği her halinden belli olan şarkıcının mesleğini bıraktığı savundu.

Lana Del Ray’in fotoğraflarını gören hayranları onun canının istediği gibi yaşayan özgür bir ruh olduğunu savunarak onun bir waffle’cıda çalışmasına alkış tuttu. Sadece mekana yemek yemeye gelenlerle değil birlikte çalıştığı diğer garsonlarla da bol bol fotoğraf çektiren ünlü şarkıcının neden orada çalıştığı muamması 2 gündür çözülemedi.

Yıldız şarkıcı mesai arası mola verip diğer garsonlarla ve müşterilerle sohbet etti

Ancak en akla yatan iddia yine ünlü şarkıcının kendi hayran kitlesi tarafından ortaya atıldı. Yıldız şarkıcının “Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd” adındaki son albümü 24 Mart’ta yayınlanmıştı. Albümden yayınlanan son sigle’larından biri olan "Paris, Texas" adındaki şarkının sözlerini mercek altına alan hayranları olayın gizemini çözmüş olabilir!

Şarkının sözlerinde “İspanya’ya giden bir trene bindim / elimde tek bir not defteriyle / sonra arkadaşlarımı görmeye gittim / Florence, Alabama’da yaşıyorlar” şeklinde bir bölüm vardı. Ve evet, şarkıda bahsi geçen Florence, Alabama, Lana Del Ray’in garsonluk yaptığı waffle’cının bulunduğu yerdi.

Lana Del Ray'in garsonluk yapmasına inanamayan ve buna anlam veremeyenler üniformasında kendi adını taşıyan bir yaka kartı olmasına dikkat çekti

Dikkatli hayranları Lana Del Ray’in düşünüldüğü gibi bir ruhi buhran geçirip şarkıcılık yerine garsonluğu meslek olarak seçmediğine, orada garsonluk yapmasının sebebinin sadece bu şarkıya çekilecek bir video klip için hazırlık olduğuna karar verdi. Şarkı sözleriyle waffle’cının yeri keşişse de yıldız şarkıcı konuyla ilgili bir açıklama yapmadığı için bunun doğru olup olmadığı henüz belli değil ve garsonluk konusu hâlâ ilgi çeken bir spekülasyondan ibaret…