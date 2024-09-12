Ünlü şarkıcı köprüden atlamak isteyen bir kadını kurtardı… İnanılmaz olay anbean kamerada

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Salı akşamı kaydedilen ve dün akşam YouTube'da paylaşılan yürek burkan videoda daha önce birçok film, dizi ve klipte görülen Nashville’deki ünlü John Seigenthaler Yaya Köprüsü üzerindeki bir kadın kendini korkulukları aşarak aşağı atmak istedi.

İnanılmaz bir tesadüf sonucu o sırada köprünün diğer ucunda yıldız şarkıcı Jon Bon Jovi, ekibiyle birlikte şarkısının klip çekimindeydi.

Salı günü Nashville'de yaşanan trajik olayda bir kadın kendini yaya köprüsünden suya bırakıp hayatına son vermeye çalıştı

Ünlü isim köprünün dış çıkıntısında duran ve korkuluklara tutunan kadını fark etti. Hemen kadının yanına koşan Bon Jovi kadının birkaç metre uzağında durdu ve yanlarına gelen biriyle birlikte onunla konuşmaya başladı.

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Nashville polisi tarafından çekilip yayınlanan videoda Jon Bon Jovi’nin kadınla ne konuştuğu duyulmuyordu. Ancak ünlü şarkıcı hayatına son vermek isteyen kadını ikna etti ve kenardan uzaklaştırdı.

Büyük bir tesadüf eseri aynı köprünün diğer ucunda şarkısına klip çeken ünlü şarkıcı Jon Bon Jovi kadını görüp hemen yanına koştu

Bu inanılmaz andan sonra üçlü olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.

Ekibinden bir kişi Jon Bon Jovi'nin perişan haldeki kadını fark ettiğinde köprüde bir müzik videosunu çekmekte olduğunu doğruladı.

Kadınla konuşup onu intihar etmekten vazgeçiren ünlü şarkıcı onu köprünün korkuluklarından bu şekilde uzaklaştırdı

Yaşanan bu üzücü olayla birlikte Jon Bon Jovi’nin kendi adını taşıyan “Soul Vakfı” sayesinde krizdeki insanlarla etkileşim konusunda kapsamlı bir eğitime sahip olduğu da ortaya çıktı.

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Web sitesine göre kuruluşun amacı “sosyal hizmetleri ve iş eğitimi programlarını desteklerken gıda ve uygun fiyatlı barınma sağlayan programların oluşturulmasına yardım sunarak açlık, yoksulluk ve evsizlikten etkilenenlerin insan potansiyelini tanımak ve en üst düzeye çıkarmak” olarak anlatılmış.

Yakın çevresi bu tür konulara büyük bir hassasiyetle yaklaşan Jon Bon Jovi’nin sıkıntılı ve savunmasız bir durumda olan bu kişiye duyduğu saygıdan dolayı kahramanca eylemleriyle ilgili bir açıklama yapmayacağını söyledi.

Nashville polis teşkilatı Bon Jovi'nin bu nazik davranışını dün akşam Facebook hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı ve “Jon Bon Jovi, zor durumdaki bir vatandaşın Cumberland Nehri üzerindeki çıkıntıdan güvenli bir şekilde inmesi için onu ikna etmeye yardımcı oldu ve hayatını kurtardı” diyerek ünlü şarkıcıya teşekkür etti.